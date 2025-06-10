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أكثر من 137 دولة وإقليما تؤكد مشاركتها في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

أكثر من 137 دولة وإقليما تؤكد مشاركتها في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

2025-06-10 11:29:37
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

يواصل‭ ‬منتدى‭ ‬سانت‭ ‬بطرسبورغ‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الدولي‭ ‬2025‭ (‬ SPIEF ‭) ‬ترسيخ‭ ‬مكانته‭ ‬كمنصة‭ ‬عالمية‭ ‬رائدة‭ ‬للحوار‭ ‬الاقتصادي‭.‬

وحتى‭ ‬تاريخه،‭ ‬أكدت‭ ‬وفود‭ ‬من‭ ‬137‭ ‬دولة‭ ‬وإقليماً‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬روسكونغرس‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رؤساء‭ ‬منظمات‭ ‬دولية‭ ‬كبرى،‭ ‬وشركات،‭ ‬وهيئات‭ ‬حكومية،‭ ‬وخبراء‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وقال‭ ‬أنطون‭ ‬كوبياكوف،‭ ‬مستشار‭ ‬رئيس‭ ‬روسيا‭ ‬وأمين‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للمنتدى‭:‬

‮«‬لقد‭ ‬أكد‭ ‬ممثلون‭ ‬من‭ ‬137‭ ‬دولة‭ ‬وإقليماً‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬سانت‭ ‬بطرسبورغ‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الدولي‭. ‬أمس،‭ ‬وأنه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬المنتدى‭ ‬مجرد‭ ‬منصة‭ ‬لمناقشة‭ ‬التغيرات‭ ‬الجارية،‭ ‬بل‭ ‬أصبح‭ ‬مساحة‭ ‬لصياغة‭ ‬حلول‭ ‬لمواجهة‭ ‬الظروف‭ ‬الخارجية‭ ‬المتغيرة‭ ‬بسرعة‭. ‬من‭ ‬المهم‭ ‬ألا‭ ‬نكتفي‭ ‬بتوثيق‭ ‬هذه‭ ‬التغيرات،‭ ‬بل‭ ‬أن‭ ‬نديرها‭ ‬ونحدد‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭ ‬لها‮»‬‭.‬

وسيقام‭ ‬المنتدى‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬و21‭ ‬يونيو‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سانت‭ ‬بطرسبورغ‭.‬

يُنظم‭ ‬المنتدى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مؤسسة‭ ‬روسكونغرس،‭ ‬وهي‭ ‬مؤسسة‭ ‬تطوير‭ ‬غير‭ ‬مالية‭ ‬ذات‭ ‬توجه‭ ‬اجتماعي،‭ ‬وتُعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الجهات‭ ‬المنظمة‭ ‬للمؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬والفعاليات‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الوطني‭ ‬والدولي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الفعاليات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬والشبابية،‭ ‬والرياضية،‭ ‬والثقافية‭.‬

وقد‭ ‬تأسست‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬روسيا،‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬تطوير‭ ‬القدرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للبلاد،‭ ‬والترويج‭ ‬للمصالح‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬صورة‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭.‬

وتتولى‭ ‬‮«‬روسكونغرس‮»‬‭ ‬دوراً‭ ‬محورياً‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬وتحليل‭ ‬وتغطية‭ ‬القضايا‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬الأجندتين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الروسية‭ ‬والعالمية،‭ ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬خدمات‭ ‬إدارية‭ ‬ودعماً‭ ‬ترويجياً‭ ‬للمشاريع‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬وتدعم‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والمبادرات‭ ‬الخيرية‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤسسة‭ ‬سنوياً‭ ‬ممثلون‭ ‬من‭ ‬209‭ ‬دولة‭ ‬وإقليماً،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يغطي‭ ‬أعمالها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15 , 000‭ ‬صحفي‭ ‬وإعلامي‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬مستفيدين‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬التحليلية‭ ‬والمهنية‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬5 , 000‭ ‬خبير‭ ‬يعملون‭ ‬داخل‭ ‬روسيا‭ ‬وخارجها‭.‬

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