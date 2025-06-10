أكثر من 137 دولة وإقليما تؤكد مشاركتها في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

أكثر من 137 دولة وإقليما تؤكد مشاركتها في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
يواصل منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 ( SPIEF ) ترسيخ مكانته كمنصة عالمية رائدة للحوار الاقتصادي.
وحتى تاريخه، أكدت وفود من 137 دولة وإقليماً مشاركتها في المنتدى الذي تنظمه مؤسسة «روسكونغرس»، بما في ذلك رؤساء منظمات دولية كبرى، وشركات، وهيئات حكومية، وخبراء من مختلف أنحاء العالم.
وقال أنطون كوبياكوف، مستشار رئيس روسيا وأمين اللجنة المنظمة للمنتدى:
«لقد أكد ممثلون من 137 دولة وإقليماً مشاركتهم في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. أمس، وأنه لم يعد المنتدى مجرد منصة لمناقشة التغيرات الجارية، بل أصبح مساحة لصياغة حلول لمواجهة الظروف الخارجية المتغيرة بسرعة. من المهم ألا نكتفي بتوثيق هذه التغيرات، بل أن نديرها ونحدد الاتجاه الصحيح لها».
وسيقام المنتدى في الفترة ما بين 18 و21 يونيو 2025 في مدينة سانت بطرسبورغ.
يُنظم المنتدى من قبل مؤسسة روسكونغرس، وهي مؤسسة تطوير غير مالية ذات توجه اجتماعي، وتُعد من أبرز الجهات المنظمة للمؤتمرات والمعارض والفعاليات على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك الفعاليات الاقتصادية، والاجتماعية، والشبابية، والرياضية، والثقافية.
وقد تأسست المؤسسة في عام 2007 بقرار من رئيس روسيا، بهدف دعم تطوير القدرات الاقتصادية للبلاد، والترويج للمصالح الوطنية، وتعزيز صورة روسيا على الساحة الدولية.
وتتولى «روسكونغرس» دوراً محورياً في تقييم وتحليل وتغطية القضايا المدرجة على الأجندتين الاقتصادية الروسية والعالمية، كما توفر خدمات إدارية ودعماً ترويجياً للمشاريع الاستثمارية، وتدعم ريادة الأعمال الاجتماعية والمبادرات الخيرية.
ويشارك في فعاليات المؤسسة سنوياً ممثلون من 209 دولة وإقليماً، في حين يغطي أعمالها أكثر من 15 , 000 صحفي وإعلامي من مختلف أنحاء العالم، مستفيدين من الخبرات التحليلية والمهنية لأكثر من 5 , 000 خبير يعملون داخل روسيا وخارجها.
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