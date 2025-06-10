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استئناف محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين

استئناف محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين

2025-06-10 11:29:35
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

استأنف‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬والصينيين‭ ‬ثاني‭ ‬أيام‭ ‬محادثات‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬أمس،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وسط‭ ‬آمال‭ ‬بانفراجة‭ ‬بشأن‭ ‬ضوابط‭ ‬تصدير‭ ‬المعادن‭ ‬النادرة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬السلع‭.‬

ويجتمع‭ ‬الجانبان،‭ ‬بقيادة‭ ‬وزير‭ ‬الخزانة‭ ‬‮«‬سكوت‭ ‬بيسنت‮»‬‭ ‬ووزير‭ ‬التجارة‭ ‬‮«‬هوارد‭ ‬لوتنيك‮»‬‭ ‬والممثل‭ ‬التجاري‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬جيميسون‭ ‬جرير‮»‬‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬لانكستر‭ ‬هاوس‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية،‭ ‬بينما‭ ‬يرأس‭ ‬الوفد‭ ‬الصيني‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة‭ ‬الصيني‭ ‬‮«‬خه‭ ‬لي‭ ‬فنغ‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬كيفن‭ ‬هاسيت‮»‬‭ ‬المستشار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للبيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬الاثنين،‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬توافق‭ ‬واشنطن‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬ضوابط‭ ‬التصدير‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬أشباه‭ ‬الموصلات،‭ ‬مقابل‭ ‬قيام‭ ‬الصين‭ ‬بتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تسليم‭ ‬المعادن‭ ‬النادرة‭.‬

وتأتي‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬حاسم‭ ‬لكلا‭ ‬الاقتصادين،‭ ‬وفي‭ ‬أعقاب‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬نادرة‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬دونالد‭ ‬ترامب‮»‬‭ ‬والرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬‮«‬شي‭ ‬جين‭ ‬بينج‮»‬‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وأظهرت‭ ‬بيانات‭ ‬الجمارك‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬صادرات‭ ‬الصين‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تراجعت‭ ‬34‭.‬5‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬مايو،‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬انخفاض‭ ‬منذ‭ ‬تفشي‭ ‬جائحة‭ (‬كوفيد‭-‬19‭).‬

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