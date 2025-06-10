استئناف محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين

استئناف محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين
استأنف كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين ثاني أيام محادثات التجارة في لندن أمس، الثلاثاء، وسط آمال بانفراجة بشأن ضوابط تصدير المعادن النادرة وغيرها من السلع.
ويجتمع الجانبان، بقيادة وزير الخزانة «سكوت بيسنت» ووزير التجارة «هوارد لوتنيك» والممثل التجاري الأمريكي «جيميسون جرير» في قصر لانكستر هاوس في العاصمة البريطانية، بينما يرأس الوفد الصيني نائب رئيس مجلس الدولة الصيني «خه لي فنغ».
وقال «كيفن هاسيت» المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، الاثنين، إن من المرجح أن توافق واشنطن على رفع ضوابط التصدير على بعض أشباه الموصلات، مقابل قيام الصين بتسريع وتيرة تسليم المعادن النادرة.
وتأتي الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين في وقت حاسم لكلا الاقتصادين، وفي أعقاب مكالمة هاتفية نادرة بين الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» والرئيس الصيني «شي جين بينج» الأسبوع الماضي.
وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة أمس أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تراجعت 34.5 بالمائة في مايو، في أكبر انخفاض منذ تفشي جائحة (كوفيد-19).
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