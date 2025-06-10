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رحلات منتظمة للمدينة المنورة عبر قطار الحرمين السريع

رحلات منتظمة للمدينة المنورة عبر قطار الحرمين السريع

2025-06-10 11:28:27
(MENAFN- Al Watan) تستقبل المدينة المنورة هذه الأيام، أعدادًا كثيفة من الحجاج عبر رحلات منتظمة تصل إلى محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة على مدار الساعة.
ورُصدت من محطة قطار الحرمين السريع في المدينة المنورة اليوم، مشاهد وصول حجاج من مختلف الجنسيات قادمين من مكة المكرمة بعد أدائهم فريضة الحج هذا العام، ويتم تسيير عشرات الرحلات يوميًا لنقل الحجاج إلى المدينة المنورة، للصلاة في المسجد النبوي، والتشرّف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما- في آخر محطات رحلتهم الإيمانية قبل المغادرة إلى أوطانهم عبر مختلف المنافذ.
وتشهد محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة، انسيابية ودقة في ضبط مواعيد وصول الرحلات ومغادرتها من خلال كوادر وطنية تعمل بكفاءة لمتابعة انتظام حركة أسطول القطارات التي تنقل الحجاج والمسافرين إلى وجهاتهم، ويسهم المشروع في نقل أعداد غفيرة من المسافرين خلال موسم الحج عبر رحلات آمنة منتظمة، تواكبها خدمات ميدانية للإشراف على انتظام وصول ومغادرة برنامج الرحلات، وتقديم التسهيلات لعموم المسافرين في صالات المحطة، وإتاحة خِدمة الحجز إلكترونيًا، إضافة إلى الأجهزة الذاتية التي تم توفيرها في المحطة لتيسير إتمام المسافرين إجراءات السفر، بيسر وسهولة.

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