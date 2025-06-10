هجمات روسية بـالمسيرات استهدفت مواقع عسكرية أوكرانية واقتراح أوروبي بخفض سعر النفط الروسي ضمن حزمة عقوبات

أعلنت روسيا أمس أنها استهدفت مواقع عسكرية أوكرانية، بما فيها منشآت تصنيع صواريخ ودبابات وسفن، خلال ضرباتها على أوكرانيا التي قالت كييف إنها أسفرت عن مقتل شخصين.وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها شنت «ضربة جماعية» بالصواريخ والطائرات المسيرة «على منشآت لتصنيع الطائرات والصواريخ والمدرعات والسفن في أوكرانيا».في المقابل، اقترح الاتحاد الأوروبي أمس خفض السقف المحدد لسعر صادرات النفط الروسية ضمن حزمة عقوبات جديدة، في إطار الحرب في أوكرانيا.وعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خفض السقف الحالي من 60 إلى 45 دولارا، فيما تواصل روسيا رفض وقف إطلاق النار في أوكرانيا.وفي السياق نفسه، حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس أمس، من «تنامي» التهديدات الروسية و«انسحاب تدريجي متوقع» للولايات المتحدة من المشهد الدفاعي الأوروبي في ظل ما وصفه بـ«عاصفة كاملة» في المجال الأمني.جاء ذلك في كلمة ألقاها كوبيليوس خلال (قمة الدفاع والأمن الأوروبية) التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أكد «الحاجة الملحة» إلى إعادة تشكيل القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي.وأوضح كوبيليوس أن الحرب المستمرة في أوكرانيا وغياب أفق للسلام إضافة إلى تسارع عسكرة الاقتصاد الروسي كل ذلك يضع أوروبا أمام «تحد استثنائي» يتطلب التحول من «عقلية زمن السلم» إلى حالة من «الاستعداد الدفاعي».وشدد على أن «الردع لا يتحقق إلا من خلال القوة» سواء داخل أوروبا أو على الجبهة الأوكرانية مشيرا إلى أن الاستعداد الحالي للدفاع يتطلب «تصعيدا عاجلا» واستراتيجية «طويلة الأمد» حول كيفية استبدال القدرات الأميركية في أوروبا نظرا لحقيقة انسحابها.وأضاف أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى «سد العجز» في القدرات العسكرية الناتج عن الاعتماد السابق على الدعم الأمريكي قائلا إن تقديرات تفيد بأن سد هذا الفراغ يتطلب توظيف 300 ألف جندي إضافي واستثمارات تقارب تريليون دولار.من جانب آخر، أعلنت روسيا أنها تبادلت جنودا أسرى مع أوكرانيا في إطار دفعة ثانية ضمت أكثر من ألف أسير حرب نص عليها اتفاق أبرم خلال مباحثات سلام جرت بين الطرفين مؤخرا.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه «بموجب الاتفاقات الروسية ـ الأوكرانية التي حصلت في الثاني من يونيو الجاري في اسطنبول، عادت المجموعة الثانية من الجنود الروس»، مضيفة أنه «في المقابل سلمت مجموعة من أسرى الحرب الأوكرانيين».

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