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جولة سادسة من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن جولة سادسة من المفاوضات غير المباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي قائلا إنها ستعقد غدا 12 يونيو الجاري، محذرا في الوقت ذاته من «موت ودمار» في حال فشلت مساعي الحل الديبلوماسي بين البلدين.
وقال ترامب خلال كلمة في البيت الأبيض مساء أمس الأول «لدينا اجتماع مع إيران يوم 12 الجاري، لذا سننتظر حتى ذلك الوقت للحصول على هذا المقترح (الرد الإيراني)».
وأضاف أن الإيرانيين «يطلبون فقط أشياء لا يمكن فعلها.. لا يريدون التخلي عما يجب عليهم التخلي عنه حيث إنهم يسعون إلى التخصيب.. لكن لا يمكننا السماح بتخصيب اليورانيوم ونحن نريد العكس تماما وحتى الآن لم يفعلوا ذلك ولهذا أكره قول ذلك لأن البديل وخيم جدا». وأوضح أن «الإيرانيين قدموا لنا أفكارهم حول الاتفاق وقلت إنها ببساطة غير مقبولة ونقوم حاليا بالكثير من العمل حول المفاوضات مع إيران».
وأفاد بأن طهران لديها «مفاوضون جيدون لكنهم صارمون فأحيانا يكونون صارمين للغاية وهذه هي المشكلة، لذا نحن نحاول إبرام صفقة تضمن عدم حدوث دمار أو موت وقد أخبرناهم بذلك. وآمل أن تسير الأمور على هذا النحو وسنعرف ذلك قريبا».
وفي المقابل، أعلنت إيران أن الجولة السادسة من مفاوضاتها غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي ستعقد يوم الأحد المقبل 15 الجاري في العاصمة العمانية مسقط.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح للصحافيين أمس إنه «بناء على المشاورات التي تمت يجري التخطيط لعقد الجولة السادسة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة يوم 15 يونيو الجاري في مسقط».
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن جولة سادسة من المفاوضات غير المباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي قائلا إنها ستعقد غدا 12 يونيو الجاري، محذرا في الوقت ذاته من «موت ودمار» في حال فشلت مساعي الحل الديبلوماسي بين البلدين.
وقال ترامب خلال كلمة في البيت الأبيض مساء أمس الأول «لدينا اجتماع مع إيران يوم 12 الجاري، لذا سننتظر حتى ذلك الوقت للحصول على هذا المقترح (الرد الإيراني)».
وأضاف أن الإيرانيين «يطلبون فقط أشياء لا يمكن فعلها.. لا يريدون التخلي عما يجب عليهم التخلي عنه حيث إنهم يسعون إلى التخصيب.. لكن لا يمكننا السماح بتخصيب اليورانيوم ونحن نريد العكس تماما وحتى الآن لم يفعلوا ذلك ولهذا أكره قول ذلك لأن البديل وخيم جدا». وأوضح أن «الإيرانيين قدموا لنا أفكارهم حول الاتفاق وقلت إنها ببساطة غير مقبولة ونقوم حاليا بالكثير من العمل حول المفاوضات مع إيران».
وأفاد بأن طهران لديها «مفاوضون جيدون لكنهم صارمون فأحيانا يكونون صارمين للغاية وهذه هي المشكلة، لذا نحن نحاول إبرام صفقة تضمن عدم حدوث دمار أو موت وقد أخبرناهم بذلك. وآمل أن تسير الأمور على هذا النحو وسنعرف ذلك قريبا».
وفي المقابل، أعلنت إيران أن الجولة السادسة من مفاوضاتها غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي ستعقد يوم الأحد المقبل 15 الجاري في العاصمة العمانية مسقط.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح للصحافيين أمس إنه «بناء على المشاورات التي تمت يجري التخطيط لعقد الجولة السادسة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة يوم 15 يونيو الجاري في مسقط».
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