جولة سادسة من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن جولة سادسة من المفاوضات غير المباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي قائلا إنها ستعقد غدا 12 يونيو الجاري، محذرا في الوقت ذاته من «موت ودمار» في حال فشلت مساعي الحل الديبلوماسي بين البلدين.وقال ترامب خلال كلمة في البيت الأبيض مساء أمس الأول «لدينا اجتماع مع إيران يوم 12 الجاري، لذا سننتظر حتى ذلك الوقت للحصول على هذا المقترح (الرد الإيراني)».وأضاف أن الإيرانيين «يطلبون فقط أشياء لا يمكن فعلها.. لا يريدون التخلي عما يجب عليهم التخلي عنه حيث إنهم يسعون إلى التخصيب.. لكن لا يمكننا السماح بتخصيب اليورانيوم ونحن نريد العكس تماما وحتى الآن لم يفعلوا ذلك ولهذا أكره قول ذلك لأن البديل وخيم جدا». وأوضح أن «الإيرانيين قدموا لنا أفكارهم حول الاتفاق وقلت إنها ببساطة غير مقبولة ونقوم حاليا بالكثير من العمل حول المفاوضات مع إيران».وأفاد بأن طهران لديها «مفاوضون جيدون لكنهم صارمون فأحيانا يكونون صارمين للغاية وهذه هي المشكلة، لذا نحن نحاول إبرام صفقة تضمن عدم حدوث دمار أو موت وقد أخبرناهم بذلك. وآمل أن تسير الأمور على هذا النحو وسنعرف ذلك قريبا».وفي المقابل، أعلنت إيران أن الجولة السادسة من مفاوضاتها غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي ستعقد يوم الأحد المقبل 15 الجاري في العاصمة العمانية مسقط.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح للصحافيين أمس إنه «بناء على المشاورات التي تمت يجري التخطيط لعقد الجولة السادسة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة يوم 15 يونيو الجاري في مسقط».

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