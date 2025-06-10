النمسا قتلى بإطلاق نار داخل مدرسة ثانوية وانتحار المهاجم

قتل تلميذ سابق يبلغ من العمر 21 عاما تسعة أشخاص بعدما أطلق النار في مدرسة ثانوية بمدينة غراتس في جنوب شرق النمسا.وأكدت السلطات أن عدد القتلى 10 بينهم المشتبه في أنه مطلق النار، والضحايا، هم: ست إناث وثلاثة ذكور.وبحسب الشرطة، فقد تصرف مطلق النار بمفرده قبل أن ينتحر في مراحيض المدرسة.واستخدم الشاب، وهو نمساوي يبلغ 21 عاما من المنطقة إلى وقع فيها الحادث، بندقية ومسدسا يملكهما بشكل قانوني لتنفيذ الهجوم، وتلقى تعليمه في هذه المدرسة الثانوية التي تستقبل تلاميذ بين 14 و18 عاما، لكنه لم يكمل دراسته.من جهتها، أعربت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن «صدمتها الشديدة» جراء الحادثة.وكتبت عبر حسابه على منصة «إكس»: «يجب أن يشعر كل طفل بالأمان في المدرسة وأن يكون قادرا على التعلم من دون خوف أو عنف». وأضافت «أتعاطف مع الضحايا وعائلاتهم والشعب النمساوي في هذه اللحظة القاتمة».وتعد الهجمات في الأماكن العامة نادرة في النمسا التي يبلغ عدد سكانها نحو 9.2 ملايين نسمة.وفي فبراير الماضي، أدت حادثة طعن في جنوب النمسا إلى مقتل قاصر وإصابة خمسة أشخاص آخرين، وقد احتجز على أثرها طالب لجوء عمره 23 عاما.

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