مفاوضات هدنة غزة تحقق تقدما وإسرائيل ترحل بعض ناشطي السفينة مادلين

أعلنت إسرائيل أنها قامت بترحيل الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ بطائرة من مطار بن غوريون إلى السويد عبر فرنسا، وذلك بعد توقيفها مع عدد من الناشطين الذين كانوا على متن السفينة الشراعية «مادلين» أثناء محاولتهم كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وقالت «الخارجية الإسرائيلية» انه تم نقل ركاب السفينة «مادلين» إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب تمهيدا لترحيلهم تباعا.وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في منصة «إكس» أمس، ان «كل من يرفض توقيع وثائق الترحيل ومغادرة إسرائيل، سيحال الى سلطة قضائية بموجب القانون الإسرائيلي، تمهيدا لترحيله»، مشيرة إلى أن الناشطين التقوا قناصل دولهم في المطار. وقالت تونبرغ بعيد وصولها إلى مطار رواسي شارل ديغول في باريس بعد ترحيلها من قبل السلطات الاسرائيلية «لقد تعرضنا للخطف في المياه الدولية ونقلنا رغما عنا إلى إسرائيل»، مشددة على أن الناشطين «لم يخالفوا أي قوانين» في مسعاهم «لكسر الحصار الاسرائيلي» على القطاع الفلسطيني.في غضون ذلك، وصلت «قافلة الصمود لكسر الحصار عن غزة» إلى ليبيا أمس، منهية بذلك مرحلتها الأولى بعد 24 ساعة من انطلاقها من العاصمة التونسية. وقال المتحدث باسم القافلة نبيل الشنوفي، في تصريح صحافي، إن المرحلة الثانية من رحلة القافلة المكونة من 165 سيارة وحافلة وتضم قرابة 2000 شخص من الجنسيتين التونسية والجزائرية تبدأ من دخولها الأراضي الليبية، وقد انطلقت أمس الاول من تونس تحت شعار «ماضون إلى غزة برا وبحرا وجوا».سياسيا، قال رئيس الوزراء الاسرائيل بنيامين نتنياهو أمس ان المفاوضات الهادفة للتوصل لاتفاق لوقف النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة «تحقق تقدما كبيرا».في سياق متصل، نقل موقع «والا» الاسرائيلي عن مسؤول أميركي كبير قوله أمس إن هناك تقدما في المفاوضات الهادفة إلى التوصل لاتفاق جديد بشأن غزة. وذكر الموقع، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتمع لعدة ساعات يوم الأحد الماضي مع كبار مستشاريه لمناقشة جهود التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران ووقف إطلاق النار في غزة. وأفاد مسؤول أميركي كبير بإحراز تقدم في جهود التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن.واشار إلى أن ترامب يرى أن «ملفي إيران وغزة مترابطان، وهو مهتم بإيجاد حل لهما كجزء من واقع إقليمي أوسع يحاول تشكيله».على صعيد التطورات الميدانية، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان غزة إخلاء أحياء عدة في شمال القطاع، حيث قال إن قواته «تعمل بقوة كبيرة». وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي على منصة «إكس»: «سيرد جيش الدفاع بشكل صارم على كل عملية إرهابية او عملية إطلاق قذائف صاروخية من أجل أمنكم، اخلوا فورا جنوبا إلى المآوي المعروفة في مدينة غزة».من جانب آخر، قتل 18 فلسطينيا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، وأصيب 224 آخرون، بعدما فتحت القوات الإسرائيلية النار على حشود من المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية قرب مركز توزيع تشرف عليه الولايات المتحدة الأميركية في محور «نتساريم» جنوب مدينة غزة، بحسب مصادر طبية فلسطينية. وقالت مصادر طبية، في تصريحات لوكالة أنباء الصين (شينخوا)، إن الجيش الإسرائيلي قتل 18 فلسطينيا على الأقل وأصاب ما يقارب 224، بينما كانوا ينتظرون للحصول على المساعدات من مركز غزة الإنسانية في محور نتساريم.وأفاد مستشفى القدس في غزة باستقبال 12 قتيلا وأكثر من 124 مصابا جراء إطلاق النار على منتظري المساعدات قرب المحور العسكري الذي أقامته إسرائيل في المنطقة.وفي وسط القطاع، أعلنت مستشفيات «العودة» و«الأقصى» في بيانات منفصلة، عن مقتل 6 فلسطينيين إضافيين وأكثر من 100 جريح في ظروف مماثلة، عندما فتحت القوات الإسرائيلية النيران تجاه تجمعات المدنيين قرب مركز نتساريم من الجهة الجنوبية.من جانبه، طالب الهلال الأحمر الفلسطيني والمستشفيات العاملة في المنطقة بفتح ممرات إنسانية عاجلة لإجلاء المصابين، الذين يتكدسون في الممرات الطبية في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الجراحية.إلى ذلك، أكدت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة أن الهجمات الإسرائيلية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية في غزة تشكل جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في «الإبادة». واعتبرت اللجنة في تقريرها أن «استهداف اسرائيل للحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني سيضر بالأجيال الحالية والقادمة، ويعرقل حقهم في تقرير المصير». واتهمت اللجنة الدولية إسرائيل بأنها «دمرت النظام التعلمي في غزة ودمرت أكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة، كجزء من هجوم واسع النطاق لا هوادة فيه ضد الشعب الفلسطيني ارتكبت فيه القوات الإسرائيلية جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة».

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