الكويت تدين حادث إطلاق النار في إحدى المدارس بمدينة غراتس بالنمسا

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لحادث إطلاق النار المأساوي الذي وقع في إحدى المدارس بمدينة غراتس بجمهورية النمسا، والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح.وإذ تؤكد دولة الكويت موقفها المبدئي والثابت الرافض لكل أشكال العنف واستهداف المدنيين الأبرياء، فإنها تعبر عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديقة، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

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