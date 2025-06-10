الكويت تدين حادث إطلاق النار في إحدى المدارس بمدينة غراتس بالنمسا

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الكويت تدين حادث إطلاق النار في إحدى المدارس بمدينة غراتس بالنمسا
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لحادث إطلاق النار المأساوي الذي وقع في إحدى المدارس بمدينة غراتس بجمهورية النمسا، والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح.
وإذ تؤكد دولة الكويت موقفها المبدئي والثابت الرافض لكل أشكال العنف واستهداف المدنيين الأبرياء، فإنها تعبر عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديقة، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لحادث إطلاق النار المأساوي الذي وقع في إحدى المدارس بمدينة غراتس بجمهورية النمسا، والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح.
وإذ تؤكد دولة الكويت موقفها المبدئي والثابت الرافض لكل أشكال العنف واستهداف المدنيين الأبرياء، فإنها تعبر عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديقة، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
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