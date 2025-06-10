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نائب وزير الخارجية ترأس اجتماع لجنة الحدود

نائب وزير الخارجية ترأس اجتماع لجنة الحدود

2025-06-10 11:27:55
(MENAFN- Al-Anbaa)

ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد أمس اجتماع لجنة الحدود الذي عقد في ديوان عام الوزارة، حيث تم خلال الاجتماع بحث كل المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

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