نائب وزير الخارجية ترأس اجتماع لجنة الحدود

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
نائب وزير الخارجية ترأس اجتماع لجنة الحدود
(MENAFN- Al-Anbaa)
ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد أمس اجتماع لجنة الحدود الذي عقد في ديوان عام الوزارة، حيث تم خلال الاجتماع بحث كل المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد أمس اجتماع لجنة الحدود الذي عقد في ديوان عام الوزارة، حيث تم خلال الاجتماع بحث كل المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مونديال الأندية تحت الحصار
الكويتية تطلق قوائم طعام جديدة لموسم الصيف
Ooredoo الكويت تحصد أفضل بيئة عمل ملهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
6 منتخبات تتنافس في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026
وربة يعلن عن شراكة إستراتيجية مع منصة ربى
اتحاد المصارف يعقد المنتدى الثاني للتدقيق الداخلي في القطاع المصرفي