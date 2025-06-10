أمين عام مجلس التعاون: الخليج العربي من أهم الممرات المائية العالمية

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن دول المجلس تبذل جهودا متواصلة لتعزيز السلامة البحرية والبيئية وحمايتها من التسربات ولتحقيق الهدف الـ 14 من أهداف التنمية المستدامة وسط التحديات البيئية الاستثنائية التي تواجهها المنطقة. وذكرت الأمانة العامة للمجلس، في بيان، أن ذلك جاء في كلمة ألقاها البديوي خلال مشاركته في مؤتمر الامم المتحدة الثالث للمحيطات والغلاف المنعقد في مدينة نيس الفرنسية برعاية وحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ومشاركة عدد من القادة والمسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم بتنظيم مشترك بين حكومتي فرنسا وكوستاريكا. وأوضح البديوي أن دول مجلس التعاون محاطة بثلاثة مسطحات مائية ويقع الخليج العربي، وهو بحر شبه مغلق تحت ضغط بيئي مكثف رغم أنه يحتضن منظومات بحرية مهمة اقتصاديا وبيئيا مثل الشعاب المرجانية وغابات المانغروف وأحواض الاعشاب البحرية والثروات السمكية مما يجعله ثروة حيوية لأمن الغذاء والاقتصاد والتراث في المنطقة.وأضاف أن الخليج العربي يعد من أهم الممرات المائية العالمية، حيث تمر عبره أكثر من 40 ألف سفينة سنويا بما في ذلك ناقلات النفط مما يعزز مكانة المنطقة كمركز عالمي للتجارة والطاقة ويجعل من حماية بيئته البحرية ضرورة إستراتيجية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.وأشار البديوي إلى التزام دول المجلس بإدارة الثروات البحرية بشكل مستدام من خلال تطوير إستراتيجيات وطنية وخليجية منسقة تتماشى مع الهدف الـ 14 للتنمية المستدامة، مستعرضا جهود التعاون في حماية المناطق البحرية ومكافحة التلوث وإدارة الثروة السمكية وتشجيع البحوث والابتكار وتبادل البيانات وتطوير نظم الإنذار المبكر لمواجهة التهديدات المناخية والبحرية.وشدد البديوي على أهمية العمل الجماعي والابتكار والمسؤولية الدولية المشتركة لمواجهة التدهور، إذ ان البحار تواجه تحديات غير مسبوقة، مثل ارتفاع درجات الحرارة وحموضة المحيطات والتلوث وفقدان المواطن البيئية.

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