أمين عام مجلس التعاون: الخليج العربي من أهم الممرات المائية العالمية

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أمين عام مجلس التعاون: الخليج العربي من أهم الممرات المائية العالمية
(MENAFN- Al-Anbaa)
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن دول المجلس تبذل جهودا متواصلة لتعزيز السلامة البحرية والبيئية وحمايتها من التسربات ولتحقيق الهدف الـ 14 من أهداف التنمية المستدامة وسط التحديات البيئية الاستثنائية التي تواجهها المنطقة. وذكرت الأمانة العامة للمجلس، في بيان، أن ذلك جاء في كلمة ألقاها البديوي خلال مشاركته في مؤتمر الامم المتحدة الثالث للمحيطات والغلاف المنعقد في مدينة نيس الفرنسية برعاية وحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ومشاركة عدد من القادة والمسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم بتنظيم مشترك بين حكومتي فرنسا وكوستاريكا. وأوضح البديوي أن دول مجلس التعاون محاطة بثلاثة مسطحات مائية ويقع الخليج العربي، وهو بحر شبه مغلق تحت ضغط بيئي مكثف رغم أنه يحتضن منظومات بحرية مهمة اقتصاديا وبيئيا مثل الشعاب المرجانية وغابات المانغروف وأحواض الاعشاب البحرية والثروات السمكية مما يجعله ثروة حيوية لأمن الغذاء والاقتصاد والتراث في المنطقة.
وأضاف أن الخليج العربي يعد من أهم الممرات المائية العالمية، حيث تمر عبره أكثر من 40 ألف سفينة سنويا بما في ذلك ناقلات النفط مما يعزز مكانة المنطقة كمركز عالمي للتجارة والطاقة ويجعل من حماية بيئته البحرية ضرورة إستراتيجية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأشار البديوي إلى التزام دول المجلس بإدارة الثروات البحرية بشكل مستدام من خلال تطوير إستراتيجيات وطنية وخليجية منسقة تتماشى مع الهدف الـ 14 للتنمية المستدامة، مستعرضا جهود التعاون في حماية المناطق البحرية ومكافحة التلوث وإدارة الثروة السمكية وتشجيع البحوث والابتكار وتبادل البيانات وتطوير نظم الإنذار المبكر لمواجهة التهديدات المناخية والبحرية.
وشدد البديوي على أهمية العمل الجماعي والابتكار والمسؤولية الدولية المشتركة لمواجهة التدهور، إذ ان البحار تواجه تحديات غير مسبوقة، مثل ارتفاع درجات الحرارة وحموضة المحيطات والتلوث وفقدان المواطن البيئية.
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن دول المجلس تبذل جهودا متواصلة لتعزيز السلامة البحرية والبيئية وحمايتها من التسربات ولتحقيق الهدف الـ 14 من أهداف التنمية المستدامة وسط التحديات البيئية الاستثنائية التي تواجهها المنطقة. وذكرت الأمانة العامة للمجلس، في بيان، أن ذلك جاء في كلمة ألقاها البديوي خلال مشاركته في مؤتمر الامم المتحدة الثالث للمحيطات والغلاف المنعقد في مدينة نيس الفرنسية برعاية وحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ومشاركة عدد من القادة والمسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم بتنظيم مشترك بين حكومتي فرنسا وكوستاريكا. وأوضح البديوي أن دول مجلس التعاون محاطة بثلاثة مسطحات مائية ويقع الخليج العربي، وهو بحر شبه مغلق تحت ضغط بيئي مكثف رغم أنه يحتضن منظومات بحرية مهمة اقتصاديا وبيئيا مثل الشعاب المرجانية وغابات المانغروف وأحواض الاعشاب البحرية والثروات السمكية مما يجعله ثروة حيوية لأمن الغذاء والاقتصاد والتراث في المنطقة.
وأضاف أن الخليج العربي يعد من أهم الممرات المائية العالمية، حيث تمر عبره أكثر من 40 ألف سفينة سنويا بما في ذلك ناقلات النفط مما يعزز مكانة المنطقة كمركز عالمي للتجارة والطاقة ويجعل من حماية بيئته البحرية ضرورة إستراتيجية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأشار البديوي إلى التزام دول المجلس بإدارة الثروات البحرية بشكل مستدام من خلال تطوير إستراتيجيات وطنية وخليجية منسقة تتماشى مع الهدف الـ 14 للتنمية المستدامة، مستعرضا جهود التعاون في حماية المناطق البحرية ومكافحة التلوث وإدارة الثروة السمكية وتشجيع البحوث والابتكار وتبادل البيانات وتطوير نظم الإنذار المبكر لمواجهة التهديدات المناخية والبحرية.
وشدد البديوي على أهمية العمل الجماعي والابتكار والمسؤولية الدولية المشتركة لمواجهة التدهور، إذ ان البحار تواجه تحديات غير مسبوقة، مثل ارتفاع درجات الحرارة وحموضة المحيطات والتلوث وفقدان المواطن البيئية.
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