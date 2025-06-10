السفيرة البريطانية: متفائلون بتعزيز الشراكة مع "المهندسين"

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السفيرة البريطانية: متفائلون بتعزيز الشراكة مع "المهندسين"
(MENAFN- Al-Anbaa)
أسامة دياب
كرّمت السفارة البريطانية في الكويت الرئيس السابق لجمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل، لجهوده المتميزة في تعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة والمجتمعــات الهندسيـة الكويتية.
وفي حفل خاص أقيم في منزلها، قدمت السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس، شهادة تقدير للمهندس العتل تقديرا لقيادته المثلى ومساهماته في تعزيز العلاقات الثنائية.
وقد حضر الحفل رئيس الجمعية م.محمد السبيعي ونائب الرئيس م.راشد العتل وأمين السر م.فهد ارديني وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى ممثلين عن فريق إدارة الأعمال والتجارة في السفارة، يتقدمهم السكرتيرة الأولى للشؤون التجارية والمديرة الإقليمية للتجارة ناز نور ديمير. وفي كلمة لها خلال الاستقبال، رحبت السفيرة لويس بالرئيس الجديد لجمعية المهندسين م.محمد السبيعي، وأشادت بثمار التعاون بين السفارة البريطانية والجمعية تحت إشراف م.فيصل العتل، وأعربت عن تفاؤلها بفرص تعزيز هذه الشراكة في ظل القيادة الجديدة لجمعية المهندسين الكويتية.
كما شاركت ناز نور ديمير، السكرتيرة الأولى للشؤون التجارية والمديرة الإقليمية للتجارة، بكلمات مؤثرة وأشادت بمساهمات العتل الجليلة في تطوير مهنة الهندسة في الكويت وتطوير العلاقات مع المملكة المتحدة.
من جهته، ثمن رئيس الجمعية م.محمد السبيعي عاليا جهود سلفه م.فيصل العتل بتعزيز العلاقات، مؤكدا أن مجلس الإدارة الجديد سيمضي قدما في تعزيز العلاقات مع الجانب البريطاني وخاصة في المجالات المهنية- الهندسية.
وأضاف السبيعي أننا مستمرون في تنفيذ استراتيجية العمل بالجمعية وبهمة مجلس إدارة جديد للجمعية، لافتا إلى أن المهندسين بالكويت سيكونون داعما حقيقيا لكافة الجهود الهادفة إلى تعزيز التنمية في البلاد وتطوير علاقاتها مع الأصدقاء.
من جهته، أكد رئيس الجمعية السابق م.فيصل العتل: أن الثمار التي تم قطفها خلال المرحلة الماضية ناتجة عن جهود وتعاون مشترك بين الجمعية والجهات المهنية الهندسية في المملكة المتحدة وبدعم كبير من السفارة البريطانية ممثلة بالسفيرة لويس والسكرتير الأول لشؤون التجارية والمديرة الإقليمية ناز نور ديمير، لافتا إلى أنه سيواصل العمل من خلال مواقع أخرى لتعزيز وتطوير هذه العلاقات.
ومثلت المناسبة فرصة لاستعراض التقدم المحرز حتى الآن، وتمهيد الطريق لمزيد من التعاون بين السفارة البريطانية وجمعية المهندسين الكويتية.
أسامة دياب
كرّمت السفارة البريطانية في الكويت الرئيس السابق لجمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل، لجهوده المتميزة في تعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة والمجتمعــات الهندسيـة الكويتية.
وفي حفل خاص أقيم في منزلها، قدمت السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس، شهادة تقدير للمهندس العتل تقديرا لقيادته المثلى ومساهماته في تعزيز العلاقات الثنائية.
وقد حضر الحفل رئيس الجمعية م.محمد السبيعي ونائب الرئيس م.راشد العتل وأمين السر م.فهد ارديني وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى ممثلين عن فريق إدارة الأعمال والتجارة في السفارة، يتقدمهم السكرتيرة الأولى للشؤون التجارية والمديرة الإقليمية للتجارة ناز نور ديمير. وفي كلمة لها خلال الاستقبال، رحبت السفيرة لويس بالرئيس الجديد لجمعية المهندسين م.محمد السبيعي، وأشادت بثمار التعاون بين السفارة البريطانية والجمعية تحت إشراف م.فيصل العتل، وأعربت عن تفاؤلها بفرص تعزيز هذه الشراكة في ظل القيادة الجديدة لجمعية المهندسين الكويتية.
كما شاركت ناز نور ديمير، السكرتيرة الأولى للشؤون التجارية والمديرة الإقليمية للتجارة، بكلمات مؤثرة وأشادت بمساهمات العتل الجليلة في تطوير مهنة الهندسة في الكويت وتطوير العلاقات مع المملكة المتحدة.
من جهته، ثمن رئيس الجمعية م.محمد السبيعي عاليا جهود سلفه م.فيصل العتل بتعزيز العلاقات، مؤكدا أن مجلس الإدارة الجديد سيمضي قدما في تعزيز العلاقات مع الجانب البريطاني وخاصة في المجالات المهنية- الهندسية.
وأضاف السبيعي أننا مستمرون في تنفيذ استراتيجية العمل بالجمعية وبهمة مجلس إدارة جديد للجمعية، لافتا إلى أن المهندسين بالكويت سيكونون داعما حقيقيا لكافة الجهود الهادفة إلى تعزيز التنمية في البلاد وتطوير علاقاتها مع الأصدقاء.
من جهته، أكد رئيس الجمعية السابق م.فيصل العتل: أن الثمار التي تم قطفها خلال المرحلة الماضية ناتجة عن جهود وتعاون مشترك بين الجمعية والجهات المهنية الهندسية في المملكة المتحدة وبدعم كبير من السفارة البريطانية ممثلة بالسفيرة لويس والسكرتير الأول لشؤون التجارية والمديرة الإقليمية ناز نور ديمير، لافتا إلى أنه سيواصل العمل من خلال مواقع أخرى لتعزيز وتطوير هذه العلاقات.
ومثلت المناسبة فرصة لاستعراض التقدم المحرز حتى الآن، وتمهيد الطريق لمزيد من التعاون بين السفارة البريطانية وجمعية المهندسين الكويتية.
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