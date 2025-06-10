السفيرة البريطانية: متفائلون بتعزيز الشراكة مع "المهندسين"

أسامة ديابكرّمت السفارة البريطانية في الكويت الرئيس السابق لجمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل، لجهوده المتميزة في تعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة والمجتمعــات الهندسيـة الكويتية.وفي حفل خاص أقيم في منزلها، قدمت السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس، شهادة تقدير للمهندس العتل تقديرا لقيادته المثلى ومساهماته في تعزيز العلاقات الثنائية.وقد حضر الحفل رئيس الجمعية م.محمد السبيعي ونائب الرئيس م.راشد العتل وأمين السر م.فهد ارديني وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى ممثلين عن فريق إدارة الأعمال والتجارة في السفارة، يتقدمهم السكرتيرة الأولى للشؤون التجارية والمديرة الإقليمية للتجارة ناز نور ديمير. وفي كلمة لها خلال الاستقبال، رحبت السفيرة لويس بالرئيس الجديد لجمعية المهندسين م.محمد السبيعي، وأشادت بثمار التعاون بين السفارة البريطانية والجمعية تحت إشراف م.فيصل العتل، وأعربت عن تفاؤلها بفرص تعزيز هذه الشراكة في ظل القيادة الجديدة لجمعية المهندسين الكويتية.كما شاركت ناز نور ديمير، السكرتيرة الأولى للشؤون التجارية والمديرة الإقليمية للتجارة، بكلمات مؤثرة وأشادت بمساهمات العتل الجليلة في تطوير مهنة الهندسة في الكويت وتطوير العلاقات مع المملكة المتحدة.من جهته، ثمن رئيس الجمعية م.محمد السبيعي عاليا جهود سلفه م.فيصل العتل بتعزيز العلاقات، مؤكدا أن مجلس الإدارة الجديد سيمضي قدما في تعزيز العلاقات مع الجانب البريطاني وخاصة في المجالات المهنية- الهندسية.وأضاف السبيعي أننا مستمرون في تنفيذ استراتيجية العمل بالجمعية وبهمة مجلس إدارة جديد للجمعية، لافتا إلى أن المهندسين بالكويت سيكونون داعما حقيقيا لكافة الجهود الهادفة إلى تعزيز التنمية في البلاد وتطوير علاقاتها مع الأصدقاء.من جهته، أكد رئيس الجمعية السابق م.فيصل العتل: أن الثمار التي تم قطفها خلال المرحلة الماضية ناتجة عن جهود وتعاون مشترك بين الجمعية والجهات المهنية الهندسية في المملكة المتحدة وبدعم كبير من السفارة البريطانية ممثلة بالسفيرة لويس والسكرتير الأول لشؤون التجارية والمديرة الإقليمية ناز نور ديمير، لافتا إلى أنه سيواصل العمل من خلال مواقع أخرى لتعزيز وتطوير هذه العلاقات.ومثلت المناسبة فرصة لاستعراض التقدم المحرز حتى الآن، وتمهيد الطريق لمزيد من التعاون بين السفارة البريطانية وجمعية المهندسين الكويتية.

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