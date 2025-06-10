"الهلال الأحمر" تحصل على اعتماد معهد أميركي بدورات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي

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"الهلال الأحمر" تحصل على اعتماد معهد أميركي بدورات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي عن حصولها على اعتماد رسمي من المعهد الأميركي للصحـــة والسلامــة لـدورات الإسعافـات الأوليـــــة والإنعاش القلبي الرئوي.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية د.ناصر التناك في تصريح لـ «كونا» إن هذا الاعتماد يعكس التزام الجمعية بالمعايير العالمية في تدريب الكوادر والمتطوعين ويأتي ضمن رؤيتها لتطوير برامجها التدريبية وتوسيع نطاق الشراكات الدولية وترسيخ دورها الإنساني بمجال الاستجابة للطوارئ وبناء مجتمع أكثر أمانا واستعدادا.
وأضاف التناك أن الاعتماد يأتي كذلك ضمن جهود الجمعية المتواصلة لتعزيز قدرات الفرق التطوعية ضمن أفضل المستويات العالمية إذ تتيح لها إقامة دورات تدريبية معترف بها دوليا، مما يمنح المتدربين شهادات معتمدة من إحدى أبرز الهيئات المتخصصة في مجال الصحة والسلامة حول العالم. وأكد أهمية نشر الوعي الصحي حول الإسعافات الأولية في المجتمع لما له من دور في إنقاذ الأرواح وتقليل الآثار السلبية الناتجة عن الإصابات، بالإضافة إلى أهمية تأهيل الأفراد لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حالات الطوارئ للمصابين إلى حين وصول المساعدة الطبية المتخصصة.
وبين أن دورات الإسعافات الأولية تعد نهجا اجتماعيا مهما للجمعية سواء عبر الفعاليات أو الورش التي تقدمها لجميع جهات الدولة أو من خلال قسم الخدمات الطبية في الجمعية.
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي عن حصولها على اعتماد رسمي من المعهد الأميركي للصحـــة والسلامــة لـدورات الإسعافـات الأوليـــــة والإنعاش القلبي الرئوي.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية د.ناصر التناك في تصريح لـ «كونا» إن هذا الاعتماد يعكس التزام الجمعية بالمعايير العالمية في تدريب الكوادر والمتطوعين ويأتي ضمن رؤيتها لتطوير برامجها التدريبية وتوسيع نطاق الشراكات الدولية وترسيخ دورها الإنساني بمجال الاستجابة للطوارئ وبناء مجتمع أكثر أمانا واستعدادا.
وأضاف التناك أن الاعتماد يأتي كذلك ضمن جهود الجمعية المتواصلة لتعزيز قدرات الفرق التطوعية ضمن أفضل المستويات العالمية إذ تتيح لها إقامة دورات تدريبية معترف بها دوليا، مما يمنح المتدربين شهادات معتمدة من إحدى أبرز الهيئات المتخصصة في مجال الصحة والسلامة حول العالم. وأكد أهمية نشر الوعي الصحي حول الإسعافات الأولية في المجتمع لما له من دور في إنقاذ الأرواح وتقليل الآثار السلبية الناتجة عن الإصابات، بالإضافة إلى أهمية تأهيل الأفراد لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حالات الطوارئ للمصابين إلى حين وصول المساعدة الطبية المتخصصة.
وبين أن دورات الإسعافات الأولية تعد نهجا اجتماعيا مهما للجمعية سواء عبر الفعاليات أو الورش التي تقدمها لجميع جهات الدولة أو من خلال قسم الخدمات الطبية في الجمعية.
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