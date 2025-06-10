  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
"الهلال الأحمر" تحصل على اعتماد معهد أميركي بدورات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي

"الهلال الأحمر" تحصل على اعتماد معهد أميركي بدورات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي

2025-06-10 11:27:54
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي عن حصولها على اعتماد رسمي من المعهد الأميركي للصحـــة والسلامــة لـدورات الإسعافـات الأوليـــــة والإنعاش القلبي الرئوي.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية د.ناصر التناك في تصريح لـ «كونا» إن هذا الاعتماد يعكس التزام الجمعية بالمعايير العالمية في تدريب الكوادر والمتطوعين ويأتي ضمن رؤيتها لتطوير برامجها التدريبية وتوسيع نطاق الشراكات الدولية وترسيخ دورها الإنساني بمجال الاستجابة للطوارئ وبناء مجتمع أكثر أمانا واستعدادا.
وأضاف التناك أن الاعتماد يأتي كذلك ضمن جهود الجمعية المتواصلة لتعزيز قدرات الفرق التطوعية ضمن أفضل المستويات العالمية إذ تتيح لها إقامة دورات تدريبية معترف بها دوليا، مما يمنح المتدربين شهادات معتمدة من إحدى أبرز الهيئات المتخصصة في مجال الصحة والسلامة حول العالم. وأكد أهمية نشر الوعي الصحي حول الإسعافات الأولية في المجتمع لما له من دور في إنقاذ الأرواح وتقليل الآثار السلبية الناتجة عن الإصابات، بالإضافة إلى أهمية تأهيل الأفراد لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حالات الطوارئ للمصابين إلى حين وصول المساعدة الطبية المتخصصة.
وبين أن دورات الإسعافات الأولية تعد نهجا اجتماعيا مهما للجمعية سواء عبر الفعاليات أو الورش التي تقدمها لجميع جهات الدولة أو من خلال قسم الخدمات الطبية في الجمعية.

MENAFN10062025000130011022ID1109658792

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث