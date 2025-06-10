"الهلال الأحمر" تحصل على اعتماد معهد أميركي بدورات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي عن حصولها على اعتماد رسمي من المعهد الأميركي للصحـــة والسلامــة لـدورات الإسعافـات الأوليـــــة والإنعاش القلبي الرئوي.وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية د.ناصر التناك في تصريح لـ «كونا» إن هذا الاعتماد يعكس التزام الجمعية بالمعايير العالمية في تدريب الكوادر والمتطوعين ويأتي ضمن رؤيتها لتطوير برامجها التدريبية وتوسيع نطاق الشراكات الدولية وترسيخ دورها الإنساني بمجال الاستجابة للطوارئ وبناء مجتمع أكثر أمانا واستعدادا.وأضاف التناك أن الاعتماد يأتي كذلك ضمن جهود الجمعية المتواصلة لتعزيز قدرات الفرق التطوعية ضمن أفضل المستويات العالمية إذ تتيح لها إقامة دورات تدريبية معترف بها دوليا، مما يمنح المتدربين شهادات معتمدة من إحدى أبرز الهيئات المتخصصة في مجال الصحة والسلامة حول العالم. وأكد أهمية نشر الوعي الصحي حول الإسعافات الأولية في المجتمع لما له من دور في إنقاذ الأرواح وتقليل الآثار السلبية الناتجة عن الإصابات، بالإضافة إلى أهمية تأهيل الأفراد لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حالات الطوارئ للمصابين إلى حين وصول المساعدة الطبية المتخصصة.وبين أن دورات الإسعافات الأولية تعد نهجا اجتماعيا مهما للجمعية سواء عبر الفعاليات أو الورش التي تقدمها لجميع جهات الدولة أو من خلال قسم الخدمات الطبية في الجمعية.

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