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"الصندوق الكويتي": موّلنا 540 مشروعاً إنمائياً في أفريقيا

"الصندوق الكويتي": موّلنا 540 مشروعاً إنمائياً في أفريقيا

2025-06-10 11:27:54
(MENAFN- Al-Anbaa)

قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بالوكالة وليد البحر إن الصندوق مول 540 مشروعا إنمائيا في أكثر من 50 دولة أفريقية بقيمة تجاوزت 11.4 مليار دولار.
جاء ذلك في تصريح صحافي للبحر بمناسبة مشاركته في احتفال (يوم أفريقيا) الذي سيقام بدعوة من سفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية الافريقية المعتمدة لدى الكويت لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليا).
وأضاف أن عمليات الصندوق في أفريقيا ومشاريعه التي تمثل نحو 57% من إجمالي نشاطه حول العالم «أسهمت في إحداث نقلة نوعية في اقتصادات الدول الافريقية وتحسين معيشة شعوبها»، مؤكدا أن القارة السمراء تحظى بأولوية خاصة في سياسة الصندوق التنموية.
وأعرب عن الاعتزاز بعمق علاقات الصندوق مع الدول الأفريقية ومتانتها، مشددا على الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والتنمية لشعوب القارة من خلال التعاون المستمر.
وذكر أن الصندوق مستمر في تقديم القروض والمنح والمساعدات الفنية لتمويل المشروعات والبرامج المختلفة في أفريقيا بهدف دعم مسيرة التنمية الشاملة في دولها.
وعن الاحتفال، قال البحر إن الصندوق يشارك فيه للعام التاسع على التوالي من خلال جناح خاص يسلط الضوء على جهوده الإنمائية والإنسانية في القارة الأفريقية ويعرض أبرز المشاريع التي أسهمت في دفع عجلة التنمية في مختلف الدول الأفريقية.
وأضاف أن احتفال هذا العام شهد مشاركة أكثر من 30 سفارة تابعة للاتحاد الأفريقي استعرضت تراثها الثقافي والتاريخي من خلال معروضات ومقتنيات وأدوات حرفية تعكس المهن والأنشطة المتنوعة لكل دولة.

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