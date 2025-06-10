"الصندوق الكويتي": موّلنا 540 مشروعاً إنمائياً في أفريقيا

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"الصندوق الكويتي": موّلنا 540 مشروعاً إنمائياً في أفريقيا
(MENAFN- Al-Anbaa)
قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بالوكالة وليد البحر إن الصندوق مول 540 مشروعا إنمائيا في أكثر من 50 دولة أفريقية بقيمة تجاوزت 11.4 مليار دولار.
جاء ذلك في تصريح صحافي للبحر بمناسبة مشاركته في احتفال (يوم أفريقيا) الذي سيقام بدعوة من سفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية الافريقية المعتمدة لدى الكويت لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليا).
وأضاف أن عمليات الصندوق في أفريقيا ومشاريعه التي تمثل نحو 57% من إجمالي نشاطه حول العالم «أسهمت في إحداث نقلة نوعية في اقتصادات الدول الافريقية وتحسين معيشة شعوبها»، مؤكدا أن القارة السمراء تحظى بأولوية خاصة في سياسة الصندوق التنموية.
وأعرب عن الاعتزاز بعمق علاقات الصندوق مع الدول الأفريقية ومتانتها، مشددا على الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والتنمية لشعوب القارة من خلال التعاون المستمر.
وذكر أن الصندوق مستمر في تقديم القروض والمنح والمساعدات الفنية لتمويل المشروعات والبرامج المختلفة في أفريقيا بهدف دعم مسيرة التنمية الشاملة في دولها.
وعن الاحتفال، قال البحر إن الصندوق يشارك فيه للعام التاسع على التوالي من خلال جناح خاص يسلط الضوء على جهوده الإنمائية والإنسانية في القارة الأفريقية ويعرض أبرز المشاريع التي أسهمت في دفع عجلة التنمية في مختلف الدول الأفريقية.
وأضاف أن احتفال هذا العام شهد مشاركة أكثر من 30 سفارة تابعة للاتحاد الأفريقي استعرضت تراثها الثقافي والتاريخي من خلال معروضات ومقتنيات وأدوات حرفية تعكس المهن والأنشطة المتنوعة لكل دولة.
قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بالوكالة وليد البحر إن الصندوق مول 540 مشروعا إنمائيا في أكثر من 50 دولة أفريقية بقيمة تجاوزت 11.4 مليار دولار.
جاء ذلك في تصريح صحافي للبحر بمناسبة مشاركته في احتفال (يوم أفريقيا) الذي سيقام بدعوة من سفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية الافريقية المعتمدة لدى الكويت لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليا).
وأضاف أن عمليات الصندوق في أفريقيا ومشاريعه التي تمثل نحو 57% من إجمالي نشاطه حول العالم «أسهمت في إحداث نقلة نوعية في اقتصادات الدول الافريقية وتحسين معيشة شعوبها»، مؤكدا أن القارة السمراء تحظى بأولوية خاصة في سياسة الصندوق التنموية.
وأعرب عن الاعتزاز بعمق علاقات الصندوق مع الدول الأفريقية ومتانتها، مشددا على الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والتنمية لشعوب القارة من خلال التعاون المستمر.
وذكر أن الصندوق مستمر في تقديم القروض والمنح والمساعدات الفنية لتمويل المشروعات والبرامج المختلفة في أفريقيا بهدف دعم مسيرة التنمية الشاملة في دولها.
وعن الاحتفال، قال البحر إن الصندوق يشارك فيه للعام التاسع على التوالي من خلال جناح خاص يسلط الضوء على جهوده الإنمائية والإنسانية في القارة الأفريقية ويعرض أبرز المشاريع التي أسهمت في دفع عجلة التنمية في مختلف الدول الأفريقية.
وأضاف أن احتفال هذا العام شهد مشاركة أكثر من 30 سفارة تابعة للاتحاد الأفريقي استعرضت تراثها الثقافي والتاريخي من خلال معروضات ومقتنيات وأدوات حرفية تعكس المهن والأنشطة المتنوعة لكل دولة.
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