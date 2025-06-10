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"التجاري" استقبل زوار الكويت بالهدايا

"التجاري" استقبل زوار الكويت بالهدايا

2025-06-10 11:27:53
(MENAFN- Al-Anbaa)

يحرص البنك التجاري الكويتي على الاحتفال بالأعياد والمناسبات السعيدة مع جميع فئات المجتمع. ومن هذا المنطلق، نظم قطاع التواصل المؤسسي في البنك زيارة إلى منفذ السالمي، وذلك لاستقبال زائري الكويت خلال فترة عيد الأضحى المبارك بتوزيع الهدايا عليهم احتفاء بهم لدى زيارتهم لدولة الكويت خلال عطلة العيد.
وفي تعقيبها على هذه البادرة، قالت نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري أماني الورع: «يتوافد على الكويت العديد من الضيوف خلال العطل الرسمية وذلك لقضاء إجازة العيد والاستماع بها من خلال أنشطة الصيف والفعاليات المختلفة التي تقام في الكويت احتفالا بالمناسبات السعيدة. لذلك، تم ترتيب زيارة لمنفذ السالمي لاستقبال ضيوف الكويت والترحيب بهم لاختيارهم الكويت كوجهة مفضلة لزيارتهم والاستمتاع بإجازة عيد الأضحى».
وتابعت أماني الورع مبينة أن فريق قطاع التواصل المؤسسي قد لمس الفرحة التي ارتسمت على وجوه القادمين إلى الكويت وزائريها عندما تم توزيع الهدايا الرمزية عليهم، حيث أشادوا جميعا بهذه اللفتة الطيبة من البنك التجاري الكويتي.
واختتمت أماني الورع حديثها متوجهة بالشكر والتقدير إلى مسؤولي المنفذ على تعاونهم مع البنك التجاري وعلى إتاحة هذه الفرصة لفريق قطاع التواصل المؤسسي في البنك لمشاركة القادمين فرحة عيد الأضحى السعيد والترحيب بهم، متمنية من المولى أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان.

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