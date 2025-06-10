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"التجاري" استقبل زوار الكويت بالهدايا
(MENAFN- Al-Anbaa)
يحرص البنك التجاري الكويتي على الاحتفال بالأعياد والمناسبات السعيدة مع جميع فئات المجتمع. ومن هذا المنطلق، نظم قطاع التواصل المؤسسي في البنك زيارة إلى منفذ السالمي، وذلك لاستقبال زائري الكويت خلال فترة عيد الأضحى المبارك بتوزيع الهدايا عليهم احتفاء بهم لدى زيارتهم لدولة الكويت خلال عطلة العيد.
وفي تعقيبها على هذه البادرة، قالت نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري أماني الورع: «يتوافد على الكويت العديد من الضيوف خلال العطل الرسمية وذلك لقضاء إجازة العيد والاستماع بها من خلال أنشطة الصيف والفعاليات المختلفة التي تقام في الكويت احتفالا بالمناسبات السعيدة. لذلك، تم ترتيب زيارة لمنفذ السالمي لاستقبال ضيوف الكويت والترحيب بهم لاختيارهم الكويت كوجهة مفضلة لزيارتهم والاستمتاع بإجازة عيد الأضحى».
وتابعت أماني الورع مبينة أن فريق قطاع التواصل المؤسسي قد لمس الفرحة التي ارتسمت على وجوه القادمين إلى الكويت وزائريها عندما تم توزيع الهدايا الرمزية عليهم، حيث أشادوا جميعا بهذه اللفتة الطيبة من البنك التجاري الكويتي.
واختتمت أماني الورع حديثها متوجهة بالشكر والتقدير إلى مسؤولي المنفذ على تعاونهم مع البنك التجاري وعلى إتاحة هذه الفرصة لفريق قطاع التواصل المؤسسي في البنك لمشاركة القادمين فرحة عيد الأضحى السعيد والترحيب بهم، متمنية من المولى أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان.
يحرص البنك التجاري الكويتي على الاحتفال بالأعياد والمناسبات السعيدة مع جميع فئات المجتمع. ومن هذا المنطلق، نظم قطاع التواصل المؤسسي في البنك زيارة إلى منفذ السالمي، وذلك لاستقبال زائري الكويت خلال فترة عيد الأضحى المبارك بتوزيع الهدايا عليهم احتفاء بهم لدى زيارتهم لدولة الكويت خلال عطلة العيد.
وفي تعقيبها على هذه البادرة، قالت نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري أماني الورع: «يتوافد على الكويت العديد من الضيوف خلال العطل الرسمية وذلك لقضاء إجازة العيد والاستماع بها من خلال أنشطة الصيف والفعاليات المختلفة التي تقام في الكويت احتفالا بالمناسبات السعيدة. لذلك، تم ترتيب زيارة لمنفذ السالمي لاستقبال ضيوف الكويت والترحيب بهم لاختيارهم الكويت كوجهة مفضلة لزيارتهم والاستمتاع بإجازة عيد الأضحى».
وتابعت أماني الورع مبينة أن فريق قطاع التواصل المؤسسي قد لمس الفرحة التي ارتسمت على وجوه القادمين إلى الكويت وزائريها عندما تم توزيع الهدايا الرمزية عليهم، حيث أشادوا جميعا بهذه اللفتة الطيبة من البنك التجاري الكويتي.
واختتمت أماني الورع حديثها متوجهة بالشكر والتقدير إلى مسؤولي المنفذ على تعاونهم مع البنك التجاري وعلى إتاحة هذه الفرصة لفريق قطاع التواصل المؤسسي في البنك لمشاركة القادمين فرحة عيد الأضحى السعيد والترحيب بهم، متمنية من المولى أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان.
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