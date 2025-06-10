توفير السكن الملائم للمواطنين وتطوير البنية التحتية وتحقيق أعلى معايير الجودة في الأعمال

بحث كل من وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم توصيات سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية.جاء ذلك في بيان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية خصت به (كونا) عقب اجتماع عقدته اللجنة التنسيقية لمتابعة توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية برئاسة الوزير المشاري، وحضور وزيري الأشغال والكهرباء وقياديي الجهات الحكومية ذات الصلة.وذكر البيان أن اللجنة اطلعت في اجتماعها على توصيات سمو رئيس مجلس الوزراء، ووجهت المعنيين بالعمل على تسريع وتيرة إزالة المعوقات، كما اطلعت على حجم الإنجازات في مشروعات الرعاية السكنية والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.وأضاف أن الوزراء أكدوا حرصهم على متابعة تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية وفق توجيهات القيادة السياسية وتوفير السكن الملائم للمواطنين وتطوير البنية التحتية وتحقيق أعلى معايير الجودة في الأعمال. وأشادوا خلال الاجتماع بتعاون الجهات المعنية فيما يتعلق بالملاحظات على بعض المعوقات التي تقع ضمن اختصاص جهاتهم في مشروعات الرعاية السكنية ما يسهم في وضع استراتيجية لتجاوز تلك المعوقات.وكان سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ترأس أمس الاول اجتماعا للجنة التنسيقية لمتابعة توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية، ووجه بتذليل المعوقات التي تواجه المشروعات الحالية والعمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة لإزالة ما يعطل تسريع وتيرة الأعمال في تلك المشروعات.يذكر أن عمل اللجنة التنسيقية يهدف إلى تسريع وتيرة الأعمال والتأكد من تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد لها، والعمل على حل أي مشكلة يمكن أن تنكشف خلال سير أعمال المشاريع.

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