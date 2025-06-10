توفير السكن الملائم للمواطنين وتطوير البنية التحتية وتحقيق أعلى معايير الجودة في الأعمال

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
توفير السكن الملائم للمواطنين وتطوير البنية التحتية وتحقيق أعلى معايير الجودة في الأعمال
(MENAFN- Al-Anbaa)
بحث كل من وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم توصيات سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية.
جاء ذلك في بيان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية خصت به (كونا) عقب اجتماع عقدته اللجنة التنسيقية لمتابعة توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية برئاسة الوزير المشاري، وحضور وزيري الأشغال والكهرباء وقياديي الجهات الحكومية ذات الصلة.
وذكر البيان أن اللجنة اطلعت في اجتماعها على توصيات سمو رئيس مجلس الوزراء، ووجهت المعنيين بالعمل على تسريع وتيرة إزالة المعوقات، كما اطلعت على حجم الإنجازات في مشروعات الرعاية السكنية والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.
وأضاف أن الوزراء أكدوا حرصهم على متابعة تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية وفق توجيهات القيادة السياسية وتوفير السكن الملائم للمواطنين وتطوير البنية التحتية وتحقيق أعلى معايير الجودة في الأعمال. وأشادوا خلال الاجتماع بتعاون الجهات المعنية فيما يتعلق بالملاحظات على بعض المعوقات التي تقع ضمن اختصاص جهاتهم في مشروعات الرعاية السكنية ما يسهم في وضع استراتيجية لتجاوز تلك المعوقات.
وكان سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ترأس أمس الاول اجتماعا للجنة التنسيقية لمتابعة توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية، ووجه بتذليل المعوقات التي تواجه المشروعات الحالية والعمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة لإزالة ما يعطل تسريع وتيرة الأعمال في تلك المشروعات.
يذكر أن عمل اللجنة التنسيقية يهدف إلى تسريع وتيرة الأعمال والتأكد من تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد لها، والعمل على حل أي مشكلة يمكن أن تنكشف خلال سير أعمال المشاريع.
بحث كل من وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم توصيات سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية.
جاء ذلك في بيان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية خصت به (كونا) عقب اجتماع عقدته اللجنة التنسيقية لمتابعة توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية برئاسة الوزير المشاري، وحضور وزيري الأشغال والكهرباء وقياديي الجهات الحكومية ذات الصلة.
وذكر البيان أن اللجنة اطلعت في اجتماعها على توصيات سمو رئيس مجلس الوزراء، ووجهت المعنيين بالعمل على تسريع وتيرة إزالة المعوقات، كما اطلعت على حجم الإنجازات في مشروعات الرعاية السكنية والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.
وأضاف أن الوزراء أكدوا حرصهم على متابعة تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية وفق توجيهات القيادة السياسية وتوفير السكن الملائم للمواطنين وتطوير البنية التحتية وتحقيق أعلى معايير الجودة في الأعمال. وأشادوا خلال الاجتماع بتعاون الجهات المعنية فيما يتعلق بالملاحظات على بعض المعوقات التي تقع ضمن اختصاص جهاتهم في مشروعات الرعاية السكنية ما يسهم في وضع استراتيجية لتجاوز تلك المعوقات.
وكان سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ترأس أمس الاول اجتماعا للجنة التنسيقية لمتابعة توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية، ووجه بتذليل المعوقات التي تواجه المشروعات الحالية والعمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة لإزالة ما يعطل تسريع وتيرة الأعمال في تلك المشروعات.
يذكر أن عمل اللجنة التنسيقية يهدف إلى تسريع وتيرة الأعمال والتأكد من تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد لها، والعمل على حل أي مشكلة يمكن أن تنكشف خلال سير أعمال المشاريع.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مونديال الأندية تحت الحصار
الكويتية تطلق قوائم طعام جديدة لموسم الصيف
Ooredoo الكويت تحصد أفضل بيئة عمل ملهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
6 منتخبات تتنافس في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026
وربة يعلن عن شراكة إستراتيجية مع منصة ربى
اتحاد المصارف يعقد المنتدى الثاني للتدقيق الداخلي في القطاع المصرفي