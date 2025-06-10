"الأشغال" تلقت 2222 بلاغاً عبر بدالة الطوارئ خلال مايو والفروانية في المقدمة

عاطف رمضانكشف تقرير وزارة الأشغال العامة عن عدد البلاغات التي تم التعامل معها عبر بدالة الطوارئ رقم 150 خلال شهر مايو، حيث بلغ إجمالي البلاغات 2222 بلاغا توزعت على مختلف المناطق والقطاعات، مع تصدر محافظة الفروانية القائمة بعدد 514 بلاغا. واحتلت محافظة الجهراء المرتبة الثانية بـ424 بلاغا، بينما سجلت العاصمة 318 بلاغا، وحولي 215 بلاغا، والأحمدي 313 بلاغا، ومبارك الكبير 112 بلاغا، والطرق السريعة 166 بلاغا. وفيما يخص قطاع العمليات، لم يتم تسجيل أي بلاغ خلال شهر مايو، أما قطاع الهندسة الصحية فاستقبل 160 بلاغا.من جانب آخر، تواصل الجهات المعنية في الدولة تنفيذ اعمال صيانة جذرية ضمن العقود الجديدة لتأهيل شبكة الطرق والمناطق السكنية حتى 12 الجاري بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز مستويات الامان والسلامة المرورية بالتنسيق بين وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري.اولا: أعمال الهيئة العامة للطرق والنقل البريطريق العبدلي، وتقاطع الدائري الرابع مع طريق المغرب السريع وطريق الفحيحيل (مقابل مشرف - سنوي) والجسر العلوي لتقاطع الدائري الرابع باتجاه السالمية وطريق الصبية وطريق الدائري الرابع من تقاطع طريق المغرب إلى تقاطع شارع دمشق وطريق السالمي باتجاه الكويت والدائري السابع من كيلو 24 إلى كيلو 27 الاتجاهين.ثانيا: أعمال وزارة الأشغال العامةمناطق محافظة الجهراء: سعد العبدالله، قطعة 11.مناطق محافظة مبارك الكبير: أبو فطيرة قطعة 7 ومبارك الكبير قطعتي 3 و7 والقرين قطعة 2 والمسيلة قطعة 6 والمسايل قطعة 5.مناطق محافظة العاصمة: الفيحاء قطعة 1 والنهضة قطعتي 2 و3 والقيروان قطعتي 1 و3.مناطق محافظة الأحمدي: صباح الأحمدي السكنية قطع A-B-D-E وفهد الأحمدي قطعتي 1 و2 والعقيلة قطعة 1 والمنقف قطعة 4 والرقة قطعة 1 والصباحية قطع 1 و2 و3 و4 وهدية قطعتي 2 و3.مناطق محافظة حولي: بيان قطع 2 و6 و7 و8 و11 وسلوى قطع 5 و6 و9 و10 و11 ومشرف قطع 3 و5 و7 ب والسالمية قطعة 12 ومبارك العبدالله قطعة 3 والجابرية قطعتي 10 و11مناطق محافظة الفروانية: عبدالله المبارك قطعتي 4 و8 والرحاب قطعة 3 والعارضية قطعة 10.

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