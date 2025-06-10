"الأشغال" تلقت 2222 بلاغاً عبر بدالة الطوارئ خلال مايو والفروانية في المقدمة

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"الأشغال" تلقت 2222 بلاغاً عبر بدالة الطوارئ خلال مايو والفروانية في المقدمة
(MENAFN- Al-Anbaa)
عاطف رمضان
كشف تقرير وزارة الأشغال العامة عن عدد البلاغات التي تم التعامل معها عبر بدالة الطوارئ رقم 150 خلال شهر مايو، حيث بلغ إجمالي البلاغات 2222 بلاغا توزعت على مختلف المناطق والقطاعات، مع تصدر محافظة الفروانية القائمة بعدد 514 بلاغا. واحتلت محافظة الجهراء المرتبة الثانية بـ424 بلاغا، بينما سجلت العاصمة 318 بلاغا، وحولي 215 بلاغا، والأحمدي 313 بلاغا، ومبارك الكبير 112 بلاغا، والطرق السريعة 166 بلاغا. وفيما يخص قطاع العمليات، لم يتم تسجيل أي بلاغ خلال شهر مايو، أما قطاع الهندسة الصحية فاستقبل 160 بلاغا.
من جانب آخر، تواصل الجهات المعنية في الدولة تنفيذ اعمال صيانة جذرية ضمن العقود الجديدة لتأهيل شبكة الطرق والمناطق السكنية حتى 12 الجاري بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز مستويات الامان والسلامة المرورية بالتنسيق بين وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري.
اولا: أعمال الهيئة العامة للطرق والنقل البري
طريق العبدلي، وتقاطع الدائري الرابع مع طريق المغرب السريع وطريق الفحيحيل (مقابل مشرف - سنوي) والجسر العلوي لتقاطع الدائري الرابع باتجاه السالمية وطريق الصبية وطريق الدائري الرابع من تقاطع طريق المغرب إلى تقاطع شارع دمشق وطريق السالمي باتجاه الكويت والدائري السابع من كيلو 24 إلى كيلو 27 الاتجاهين.
ثانيا: أعمال وزارة الأشغال العامة
مناطق محافظة الجهراء: سعد العبدالله، قطعة 11.
مناطق محافظة مبارك الكبير: أبو فطيرة قطعة 7 ومبارك الكبير قطعتي 3 و7 والقرين قطعة 2 والمسيلة قطعة 6 والمسايل قطعة 5.
مناطق محافظة العاصمة: الفيحاء قطعة 1 والنهضة قطعتي 2 و3 والقيروان قطعتي 1 و3.
مناطق محافظة الأحمدي: صباح الأحمدي السكنية قطع A-B-D-E وفهد الأحمدي قطعتي 1 و2 والعقيلة قطعة 1 والمنقف قطعة 4 والرقة قطعة 1 والصباحية قطع 1 و2 و3 و4 وهدية قطعتي 2 و3.
مناطق محافظة حولي: بيان قطع 2 و6 و7 و8 و11 وسلوى قطع 5 و6 و9 و10 و11 ومشرف قطع 3 و5 و7 ب والسالمية قطعة 12 ومبارك العبدالله قطعة 3 والجابرية قطعتي 10 و11
مناطق محافظة الفروانية: عبدالله المبارك قطعتي 4 و8 والرحاب قطعة 3 والعارضية قطعة 10.
عاطف رمضان
كشف تقرير وزارة الأشغال العامة عن عدد البلاغات التي تم التعامل معها عبر بدالة الطوارئ رقم 150 خلال شهر مايو، حيث بلغ إجمالي البلاغات 2222 بلاغا توزعت على مختلف المناطق والقطاعات، مع تصدر محافظة الفروانية القائمة بعدد 514 بلاغا. واحتلت محافظة الجهراء المرتبة الثانية بـ424 بلاغا، بينما سجلت العاصمة 318 بلاغا، وحولي 215 بلاغا، والأحمدي 313 بلاغا، ومبارك الكبير 112 بلاغا، والطرق السريعة 166 بلاغا. وفيما يخص قطاع العمليات، لم يتم تسجيل أي بلاغ خلال شهر مايو، أما قطاع الهندسة الصحية فاستقبل 160 بلاغا.
من جانب آخر، تواصل الجهات المعنية في الدولة تنفيذ اعمال صيانة جذرية ضمن العقود الجديدة لتأهيل شبكة الطرق والمناطق السكنية حتى 12 الجاري بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز مستويات الامان والسلامة المرورية بالتنسيق بين وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري.
اولا: أعمال الهيئة العامة للطرق والنقل البري
طريق العبدلي، وتقاطع الدائري الرابع مع طريق المغرب السريع وطريق الفحيحيل (مقابل مشرف - سنوي) والجسر العلوي لتقاطع الدائري الرابع باتجاه السالمية وطريق الصبية وطريق الدائري الرابع من تقاطع طريق المغرب إلى تقاطع شارع دمشق وطريق السالمي باتجاه الكويت والدائري السابع من كيلو 24 إلى كيلو 27 الاتجاهين.
ثانيا: أعمال وزارة الأشغال العامة
مناطق محافظة الجهراء: سعد العبدالله، قطعة 11.
مناطق محافظة مبارك الكبير: أبو فطيرة قطعة 7 ومبارك الكبير قطعتي 3 و7 والقرين قطعة 2 والمسيلة قطعة 6 والمسايل قطعة 5.
مناطق محافظة العاصمة: الفيحاء قطعة 1 والنهضة قطعتي 2 و3 والقيروان قطعتي 1 و3.
مناطق محافظة الأحمدي: صباح الأحمدي السكنية قطع A-B-D-E وفهد الأحمدي قطعتي 1 و2 والعقيلة قطعة 1 والمنقف قطعة 4 والرقة قطعة 1 والصباحية قطع 1 و2 و3 و4 وهدية قطعتي 2 و3.
مناطق محافظة حولي: بيان قطع 2 و6 و7 و8 و11 وسلوى قطع 5 و6 و9 و10 و11 ومشرف قطع 3 و5 و7 ب والسالمية قطعة 12 ومبارك العبدالله قطعة 3 والجابرية قطعتي 10 و11
مناطق محافظة الفروانية: عبدالله المبارك قطعتي 4 و8 والرحاب قطعة 3 والعارضية قطعة 10.
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