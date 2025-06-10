سوريا وصندوق النقد يبحثان سبل تعزيز الاقتصاد

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – اتفقت الحكومة السورية مع فريق من صندوق النقد الدولي كان قد زار البلاد خلال الأيام الـ 5 الأولى من شهر حزيران/ يونيو على اعتماد التدابير اللازمة لاستعادة النمو الاقتصادي وتعزيزه وتحسين المستوى المعيشي للسكان. حيث نشرت هذه المعلومات في تقرير للصندوق اليوم الأربعاء 10 حزيران/يونيو.

وكانت المباحثات قد ركزت على الأولويات القصيرة الأجل. ومن ضمن الاجراءات التي تم الاتفاق عليها اعتماد الميزانية للفترة المتبقبة من العام 2025, وتحديد الموارد الوطنية والخارجية لضمان دفع النفقات ذات الأولوية مثل كشوف المرتبات العامة والخدمات الصحية والتعليمية ومساعدة السكان الأكثر ضعفاً.

ومن ضمن التدابير التي تم بحثها كذلك, تحسين تعبئة الإيرادات وتحديث النظام المالي والجمركي وتعزيز إدارة هذين المجالين من خلال وضعهما تحت مظلة وزارة المالية. كما سيتم تعزيز إدارة المالية العامة لتحسين تنفيذ الميزانية ومراقبتها.

وقد اتفق صندوق النقد الدولي مع الحكومة السورية أيضاً على تدريب المصرف المركزي العمل على ضمان استقرار الاسعار واستعادة الثقة بالعملة الوطنية واعتماد إطار سياسة نقدية مناسب لتحقيق هذه الأهداف.

كما سيتم إعادة تأهيل أنظمة الدفع المصرفية مع تعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتحسين كفاءة المعاملات المصرفية وإعادة بناء الثقة بالمصارف واستئناف الوساطة المالية والسماح بإعادة الاتصال بالنظام المالي العالمي.

كما بحث صندوق النقد الدولي والحكومة السورية ضرورة معالجة العقبات المباشرة التي تعترض تنمية القطاع الخاص وتحسين البيئة الاستثمارية. وينبغي أيضاً تحسين جمع البيانات وتجهيزها ونشرها لضمان دعمها لصياغة السياسات وتقييمها.

بلد كثير التحديات

قال رون فان رودن الذي ترأس فريق صندوق النقد إلى سوريا في تقريره بأن البلاد تواجه تحديات جمة بعد سنوات من القتال, مشيراً إلى المعاناة الإنسانية وتدهور الاقتصاد. فوفقاً له هناك 6 ملايين شخصاً قد هربوا من البلاد و7 ملايين آخرين نزحوا داخلياً, حيث قال:” لقد انخار الانتاج وانخفض الدخل الحقيقي بشكل حاد ومعدلات الفقر مرتفعة”.

كما أكد رون فان بأن المؤسسات الحكومية قد أنهكت, وقد تم تعليق تقديم الخدمات الأساسية وجزء كبير من البينة التحتية للبلاد أُعْطِبَتْ أو دُمِرَتْ. وإن الاحتياجات الانسانية واحتياجات إعادة الإعمار وفقاً لرودينز كبيرة جداً كما ان اللاجئينن يعودون إلى وطنهم بعدد متزايد. وأضاف رئيس وفد الصندوق الدولي بأن السلطات بحاجة لدعم دولي قوي.

©Bakr Al Kasem/Anadolu/AFP

The post سوريا وصندوق النقد يبحثان سبل تعزيز الاقتصاد appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .