صادرات البيض البرازيلي إلى الإمارات تسجل انخفاضاً

صادرات البيض البرازيلي إلى الإمارات تسجل انخفاضاً
ساو باولو – وفقاً لبيانات الفترة التي نشرتها الرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني اليوم الثلاثاء 10 حزيران/ يونيو، سجلت صادرات البيض البرازيلي نمواً بنسبة 295.8% في شهر أيار/ مايو بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت إجمالي 1354 طن. وقد بلغت نسبة الزيادة في حجم الصادرات منذ بداية العام حتى تاريخه 165.6% بإجمالي 18375 طن. وعلى الرغم من هذه النتيجة الايجابية، فقد شهدت المبيعات إلى واحدة من الأسواق الرئيسية للبيض البرازيلي وهي الإمارات العربية المتحدة انخفاضاً.
كذلك وفقاً لبيانات الرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني، فإن الولايات المتحدة الامريكية هي المستورد الرئيسي للبيض البرازيلي عالمياً، بإجمالي وقدره 9.735 طن بارتفاع نسبته 996% في الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير إلى أيار/ مايو من العام الجاري بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. تلتها تشيلي التي استوردت إجمالي 2.354 طن محققة ارتفاعاً بنسبة 10.8% بنفس المقارنة، والتي تلتها الإمارات العربية المتحدة التي استوردت إجمالي 1.422 طن بانخفاض نسبته 13.8% بالمقارنة مع العام 2024.
أما من ناحية القيمة، فقد بلغت القيمة الإجمالية للصادرات البرازيلية من البيض 13.7 مليون دولار أمريكي في أيار/ مايو بارتفاع نسبته 356.2% بالمقارنة مع أيار/ مايو من العام 2024. تجدر الاشارة إلى أن نسبة النمو السنوية هي 195.8% حيث بلغت قيمة إجمالية وقدرها 42.1 مليون دولار أمريكي.
من جانبه أكد رئيس الرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني ريكاردو سانتين في بيان قائلاً:” حقق قطاع البيض ارتفاعاً كبيراً في الصادرات وسط إعادة تشكيل تدفق الشحنات الذي أصبح لديه الآن الولايات المتحدة واليابان والمكسيك من ضمن الوجهات الرئيسية لهذا المنتج. وعلى الرغم من تعليق الاستيراد الذي تسببت به انفلوانزا الطيور، استمرت المبيعات بوتيرة عالية، مما يدل على ثقة الأسواق بالأمن البيولوجي البرازيلي.
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