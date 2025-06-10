صادرات البيض البرازيلي إلى الإمارات تسجل انخفاضاً

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – وفقاً لبيانات الفترة التي نشرتها الرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني اليوم الثلاثاء 10 حزيران/ يونيو، سجلت صادرات البيض البرازيلي نمواً بنسبة 295.8% في شهر أيار/ مايو بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت إجمالي 1354 طن. وقد بلغت نسبة الزيادة في حجم الصادرات منذ بداية العام حتى تاريخه 165.6% بإجمالي 18375 طن. وعلى الرغم من هذه النتيجة الايجابية، فقد شهدت المبيعات إلى واحدة من الأسواق الرئيسية للبيض البرازيلي وهي الإمارات العربية المتحدة انخفاضاً.

كذلك وفقاً لبيانات الرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني، فإن الولايات المتحدة الامريكية هي المستورد الرئيسي للبيض البرازيلي عالمياً، بإجمالي وقدره 9.735 طن بارتفاع نسبته 996% في الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير إلى أيار/ مايو من العام الجاري بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. تلتها تشيلي التي استوردت إجمالي 2.354 طن محققة ارتفاعاً بنسبة 10.8% بنفس المقارنة، والتي تلتها الإمارات العربية المتحدة التي استوردت إجمالي 1.422 طن بانخفاض نسبته 13.8% بالمقارنة مع العام 2024.

أما من ناحية القيمة، فقد بلغت القيمة الإجمالية للصادرات البرازيلية من البيض 13.7 مليون دولار أمريكي في أيار/ مايو بارتفاع نسبته 356.2% بالمقارنة مع أيار/ مايو من العام 2024. تجدر الاشارة إلى أن نسبة النمو السنوية هي 195.8% حيث بلغت قيمة إجمالية وقدرها 42.1 مليون دولار أمريكي.

من جانبه أكد رئيس الرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني ريكاردو سانتين في بيان قائلاً:” حقق قطاع البيض ارتفاعاً كبيراً في الصادرات وسط إعادة تشكيل تدفق الشحنات الذي أصبح لديه الآن الولايات المتحدة واليابان والمكسيك من ضمن الوجهات الرئيسية لهذا المنتج. وعلى الرغم من تعليق الاستيراد الذي تسببت به انفلوانزا الطيور، استمرت المبيعات بوتيرة عالية، مما يدل على ثقة الأسواق بالأمن البيولوجي البرازيلي.

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الإمارات ومصر: وجهات للإنتاج الزراعي البرازيلي

Rodrigo Félix Aquino/AEN

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