ميد الكويت تسجل أداء ثابتا وتحافظ على زخم مشاريعها



ذكرت مجلة ميد الاقتصادية ان قيمة العقود الجديدة الممنوحة في دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت بنسبة تقارب 40% على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، نتيجة تباطؤ السوق على خلفية تعليق الإنفاق على «المشروعات العملاقة» في السعودية وتراجع الإنفاق الكلي في عموم المنطقة.

وبحسب قاعدة بيانات المشاريع الإقليمية «MEED Projects»، فقد بلغ إجمالي العقود الممنوحة بين يناير ومايو نحو 67 مليار دولار، مقارنة بـ110 مليارات دولار في الفترة ذاتها من عام 2024، أي بانخفاض نسبته 39%.

وشهدت جميع الأسواق الخليجية، باستثناء الكويت، تراجعا سنويا في قيمة العقود، وكانت السعودية الأكثر تأثرا بتراجع بلغ 34 مليار دولار.

في المقابل، واصلت الإمارات أداءها القوي تقريبا عند مستويات العام الماضي، لتتصدر بذلك قائمة الدول الست من حيث إجمالي الإنفاق على المشاريع.

وعلى مستوى القطاعات، سجل أكبر انخفاض في قطاعي التشييد والنفط، في حين شهدت كل القطاعات الأخرى تراجعا باستثناء قطاعي الطاقة والبتروكيماويات اللذين حافظا على مستويات مستقرة نسبيا. ويأتي هذا التراجع الحاد في ترسية المشاريع بعد عامين من الإنفاق القياسي على مشاريع النفط والغاز واسعة النطاق، إلى جانب برنامج «المشروعات العملاقة» الذي تتجاوز قيمته الإجمالية تريليون دولار.

إلا أن اكتمال عقود المشاريع الكبرى من جهة، وإعادة تقييم وتنظيم المشاريع العملاقة من جهة أخرى، يشيران إلى أن السوق بدأ يفقد زخمه، في ظل صعوبة تنفيذ ما يزيد على 600 مليار دولار من الأعمال التي تم التعاقد عليها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وزادت الأوضاع تعقيدا بفعل تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، إلى جانب حالة عدم اليقين الناتجة عن فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية عالمية.