وربة يعلن عن شراكة إستراتيجية مع منصة ربى

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وربة يعلن عن شراكة إستراتيجية مع منصة ربى
(MENAFN- Al-Anbaa)
في إطار التزامه بدعم الابتكار والمشاريع الهادفة التي تطلقها المواهب الوطنية وتخدم المجتمع، أعلن بنك وربة عن شراكة استراتيجية مع منصة «ربى»، المنصة الكويتية الرقمية المتخصصة في مساعدة أولياء الأمور على اختيار المدارس والحضانات المناسبة لأبنائهم، والتي توفر أيضا إمكانية الاستفادة من خيارات دفع مرنة من خلال توجيه أولياء الأمور إلى الجهات التمويلية التي تقدم خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتعكس هذه الشراكة حرص بنك وربة على تمكين المجتمع من خلال توفير حلول مصرفية ذكية ومصممة خصوصا لتلبية احتياجات شرائح محددة مثل أولياء الأمور، حيث تتيح منصة «ربى» للمستخدمين تصفح المدارس والحضانات ومقارنتها بسهولة، مع توفير إمكانية الربط مع المؤسسات المالية، مثل بنك وربة، التي تقدم خيارات دفع مرنة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية لأولياء الأمور.
وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال ناصر المطوع رئيس المجموعة الرقمية في بنك وربة: نعتز بإطلاق هذا التعاون مع منصة «ربى»، الذي يأتي ضمن توجهنا لتعزيز الحلول المصرفية التي تواكب احتياجات عملائنا في مختلف مراحل حياتهم، ونحن نؤمن بأن تسهيل اختيار التعليم وتسهيل وصول أولياء الأمور إلى تعليم أفضل جزء من التمكين المجتمعي الحقيقي، ونفخر بأن نكون شركاء في دعم الأسر الكويتية.
وأكد المطوع أن هذه الشراكة تجسد أحد أوجه التزام بنك وربة بدعم الشركات الناشئة الكويتية. وتابع حديثه مشددا على أن بنك وربة يواصل تقديم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تواكب تطلعات المجتمع الكويتي وتسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا، مدعوم بالابتكار والشراكات الاستراتيجية والالتزام الحقيقي بالتنمية المستدامة، وذلك استنادا إلى شعاره «لنملك الغد».
ويواصل بنك وربة لعب دور فاعل في دعم الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة في الكويت، حيث يضع في مقدمة أولوياته دعم الحلول المحلية التي تقدم قيمة فعلية وتخدم احتياجات المجتمع. وقد أطلق البنك في السنوات الأخيرة عددا من المبادرات والشراكات التي تستهدف تمكين رواد الأعمال وتوفير البيئة المناسبة لنمو مشاريعهم، ضمن رؤية البنك بأن يكون الشريك الموثوق للمجتمع.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمنصة «ربى» أمين ندوم أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك وربة، التي تدمج الابتكار بالمسؤولية المجتمعية، حيث قال: تمثل منصة «ربى» نموذجا واعدا يجمع بين التكنولوجيا وتسهيل الربط بين أولياء الأمور والجهات التعليمية، وتوفير حلول تساعد أولياء الأمور على الوصول إلى تعليم أفضل لأبنائهم، بما يعود بالفائدة على المجتمع بأسره. ونفخر بشراكتنا مع بنك وربة التي تمثل خطوة مهمة في دعم رؤيتنا وتوسيع أثر خدماتنا.
في إطار التزامه بدعم الابتكار والمشاريع الهادفة التي تطلقها المواهب الوطنية وتخدم المجتمع، أعلن بنك وربة عن شراكة استراتيجية مع منصة «ربى»، المنصة الكويتية الرقمية المتخصصة في مساعدة أولياء الأمور على اختيار المدارس والحضانات المناسبة لأبنائهم، والتي توفر أيضا إمكانية الاستفادة من خيارات دفع مرنة من خلال توجيه أولياء الأمور إلى الجهات التمويلية التي تقدم خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتعكس هذه الشراكة حرص بنك وربة على تمكين المجتمع من خلال توفير حلول مصرفية ذكية ومصممة خصوصا لتلبية احتياجات شرائح محددة مثل أولياء الأمور، حيث تتيح منصة «ربى» للمستخدمين تصفح المدارس والحضانات ومقارنتها بسهولة، مع توفير إمكانية الربط مع المؤسسات المالية، مثل بنك وربة، التي تقدم خيارات دفع مرنة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية لأولياء الأمور.
وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال ناصر المطوع رئيس المجموعة الرقمية في بنك وربة: نعتز بإطلاق هذا التعاون مع منصة «ربى»، الذي يأتي ضمن توجهنا لتعزيز الحلول المصرفية التي تواكب احتياجات عملائنا في مختلف مراحل حياتهم، ونحن نؤمن بأن تسهيل اختيار التعليم وتسهيل وصول أولياء الأمور إلى تعليم أفضل جزء من التمكين المجتمعي الحقيقي، ونفخر بأن نكون شركاء في دعم الأسر الكويتية.
وأكد المطوع أن هذه الشراكة تجسد أحد أوجه التزام بنك وربة بدعم الشركات الناشئة الكويتية. وتابع حديثه مشددا على أن بنك وربة يواصل تقديم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تواكب تطلعات المجتمع الكويتي وتسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا، مدعوم بالابتكار والشراكات الاستراتيجية والالتزام الحقيقي بالتنمية المستدامة، وذلك استنادا إلى شعاره «لنملك الغد».
ويواصل بنك وربة لعب دور فاعل في دعم الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة في الكويت، حيث يضع في مقدمة أولوياته دعم الحلول المحلية التي تقدم قيمة فعلية وتخدم احتياجات المجتمع. وقد أطلق البنك في السنوات الأخيرة عددا من المبادرات والشراكات التي تستهدف تمكين رواد الأعمال وتوفير البيئة المناسبة لنمو مشاريعهم، ضمن رؤية البنك بأن يكون الشريك الموثوق للمجتمع.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمنصة «ربى» أمين ندوم أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك وربة، التي تدمج الابتكار بالمسؤولية المجتمعية، حيث قال: تمثل منصة «ربى» نموذجا واعدا يجمع بين التكنولوجيا وتسهيل الربط بين أولياء الأمور والجهات التعليمية، وتوفير حلول تساعد أولياء الأمور على الوصول إلى تعليم أفضل لأبنائهم، بما يعود بالفائدة على المجتمع بأسره. ونفخر بشراكتنا مع بنك وربة التي تمثل خطوة مهمة في دعم رؤيتنا وتوسيع أثر خدماتنا.
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