وربة يعلن عن شراكة إستراتيجية مع منصة ربى

في إطار التزامه بدعم الابتكار والمشاريع الهادفة التي تطلقها المواهب الوطنية وتخدم المجتمع، أعلن بنك وربة عن شراكة استراتيجية مع منصة «ربى»، المنصة الكويتية الرقمية المتخصصة في مساعدة أولياء الأمور على اختيار المدارس والحضانات المناسبة لأبنائهم، والتي توفر أيضا إمكانية الاستفادة من خيارات دفع مرنة من خلال توجيه أولياء الأمور إلى الجهات التمويلية التي تقدم خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.وتعكس هذه الشراكة حرص بنك وربة على تمكين المجتمع من خلال توفير حلول مصرفية ذكية ومصممة خصوصا لتلبية احتياجات شرائح محددة مثل أولياء الأمور، حيث تتيح منصة «ربى» للمستخدمين تصفح المدارس والحضانات ومقارنتها بسهولة، مع توفير إمكانية الربط مع المؤسسات المالية، مثل بنك وربة، التي تقدم خيارات دفع مرنة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية لأولياء الأمور.وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال ناصر المطوع رئيس المجموعة الرقمية في بنك وربة: نعتز بإطلاق هذا التعاون مع منصة «ربى»، الذي يأتي ضمن توجهنا لتعزيز الحلول المصرفية التي تواكب احتياجات عملائنا في مختلف مراحل حياتهم، ونحن نؤمن بأن تسهيل اختيار التعليم وتسهيل وصول أولياء الأمور إلى تعليم أفضل جزء من التمكين المجتمعي الحقيقي، ونفخر بأن نكون شركاء في دعم الأسر الكويتية.وأكد المطوع أن هذه الشراكة تجسد أحد أوجه التزام بنك وربة بدعم الشركات الناشئة الكويتية. وتابع حديثه مشددا على أن بنك وربة يواصل تقديم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تواكب تطلعات المجتمع الكويتي وتسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا، مدعوم بالابتكار والشراكات الاستراتيجية والالتزام الحقيقي بالتنمية المستدامة، وذلك استنادا إلى شعاره «لنملك الغد».ويواصل بنك وربة لعب دور فاعل في دعم الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة في الكويت، حيث يضع في مقدمة أولوياته دعم الحلول المحلية التي تقدم قيمة فعلية وتخدم احتياجات المجتمع. وقد أطلق البنك في السنوات الأخيرة عددا من المبادرات والشراكات التي تستهدف تمكين رواد الأعمال وتوفير البيئة المناسبة لنمو مشاريعهم، ضمن رؤية البنك بأن يكون الشريك الموثوق للمجتمع.بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمنصة «ربى» أمين ندوم أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك وربة، التي تدمج الابتكار بالمسؤولية المجتمعية، حيث قال: تمثل منصة «ربى» نموذجا واعدا يجمع بين التكنولوجيا وتسهيل الربط بين أولياء الأمور والجهات التعليمية، وتوفير حلول تساعد أولياء الأمور على الوصول إلى تعليم أفضل لأبنائهم، بما يعود بالفائدة على المجتمع بأسره. ونفخر بشراكتنا مع بنك وربة التي تمثل خطوة مهمة في دعم رؤيتنا وتوسيع أثر خدماتنا.

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