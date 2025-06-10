بيت التمويل أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة بالابتكار الرقمي عالميا

حصد بيت التمويل الكويتي جائزة أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في الابتكار الرقمي على مستوى العالم للعام 2025 من مجلة «Global Private Banker»، في إشارة واضحة إلى نجاح مبادرة البنك للتحول في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لعملاء البنك من أصحاب الثروات وذوي الملاءة المالية العالية بما يتناسب مع مكانة بيت التمويل الكويتي الفريدة كأكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية، وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم.واستندت مجلة «Global Private Banker» في معاييرها لمنح الجائزة إلى ما يتمتع به بيت التمويل الكويتي من بنية رقمية مبتكرة، وأداء مالي قوي وكفاءة تشغيلية عالية، وما حققه من نمو كبير في استثماراته بالإضافة إلى نجاح الاستراتيجية العامة للبنك.كما تم الأخذ في الاعتبار ما حققته الخدمات المصرفية الخاصة من استباقية في الاستفادة من التقنيات الرقمية الجديدة، وتلبية الطلب المتزايد للعملاء للحصول على خدمات فريدة من نوعها، ونجاحها في الاستفادة من تطبيق الذكاء الاصطناعي. وكذلك الاستفادة من التحليلات المتقدمة وتعزيز أنشطة مشاركة العملاء على نطاق واسع من خلال خدمات تقديم الاستشارات الإستراتيجية لعملاء الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات، وتوفير قنوات متعددة لتقديم العديد من التجارب المصرفية، والانفتاح على أسواق وقطاعات متنوعة، والتخطيط الجيد لتقديم حلول تستهدف الحفاظ على الثروة لأجيال متعاقبة واستمرار نموها، وكذلك الاستجابة لتوقعات العملاء بشأن التحديثات الفورية لمحفظة الاستثمار، مع إتاحة منصات رقمية متطورة لخدمة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بشكل أكثر فعالية، بالإضافة إلى التركيز على الاستثمارات التي توازن بين الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة جنبا إلى جنب مع نمو المحفظة الاستثمارية. وعلى هامش حفل تسلم الجوائز الذي أقيم في سنغافورة، قال مدير عام الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات في بيت التمويل الكويتي، حمد محمد الغنام: «نفخر بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة، والتي تؤكد مكانتنا الرائدة في قطاع الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات على مستوى العالم، وتبرز نجاح جهودنا وقدرتنا على فتح آفاق جديدة وواسعة من الفرص الاستثمارية التي تحقق التطلعات المستقبلية للعملاء من ذوى الملاءة المالية العالية، وتساعدهم على تعظيم ثرواتهم واستدامتها».وأكد على أن تواجد بيت التمويل الكويتي في مناطق جغرافية متنوعة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، وانتشاره في نحو 600 فرع في 8 دول أبرزها الكويت والبحرين وتركيا ومصر وبريطانيا وألمانيا، يمنح العملاء ميزة تنافسية للحصول على خدمات نوعية في مجال الخدمات المالية وإدارة الثروات عبر إدارة المحافظ الإقليمية وصناديق الأسهم والعقارات الدولية والإجارة والتمويل التجاري وحلول الخزانة والاستثمار، وغير ذلك العديد من الحلول الاستثمارية في الأسواق المحلية والدولية لتناسب أسلوب حياتهم وتطلعاتهم مع مراعاة التكيف مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وأسواق الاستثمار.

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