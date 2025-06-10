بوبيان يصدر صكوكا بـ 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات



عبدالسلام الصالح: الإصدار شهد تغطية استثنائية تجاوزت ملياري دولار.. ما يعكس الملاءة المالية القوية للبنك والثقة العالية من المستثمرين



أعلن بنك بوبيان عن نجاحه في إصدار صكوك أولية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات، وذلك ضمن إطار برنامج الصكوك الخاص بالبنك والبالغ حجمه الإجمالي 3 مليارات دولار، والذي تم إطلاقه في عام 2019.وقد تم تسعير الصكوك عند 95 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية، بعائد سنوي قدره 4.973%، وهو أفضل تسعير يحققه البنك منذ بداية البرنامج، ما يعكس قوة المركز المالي للبنك والثقة الكبيرة التي يحظى بها لدى المستثمرون في الأسواق العالمية.وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والخزانة لبنك بوبيان، عبدالسلام الصالح «بحمد الله وثقة المستثمرين، نجحنا في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار، وهو ما يؤكد السمعة العالمية والإقليمية التي يتمتع بها بنك بوبيان نتيجة ما حققه من إنجازات مشهودة خلال السنوات الماضية على مختلف الأصعدة».وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس الثقة في استمرار وتيرة النجاح والتطور من قبل المستثمرين في بنك بوبيان، كما أنه خطوة تعزز من قدرة البنك على تحقيق أهدافه الاستراتيجية وتنويع قاعدة تمويله على أسس مستدامة، كما يعكس أيضا الدور الفاعل للبنك سوق الصكوك الإسلامية وتوسيع نطاق أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة، من خلال تصميم منتجات مبتكرة تلبي تطلعات المستثمرين وتتماشى مع المعايير الدولية.تغطية استثنائيةوأوضح الصالح أن هذا الإصدار شهد تغطية استثنائية تجاوزت ملياري دولار، أي أكثر من 4 أضعاف الحجم المستهدف، وسط إقبال لافت من مجموعة متنوعة من المستثمرين الإقليميين والعالميين، بما في ذلك صناديق سيادية، مؤسسات مالية، وبنوك استثمارية من مختلف أنحاء العالم. وقد تنوعت قاعدة المستثمرين لتشمل أسواق الخليج والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، ما يعكس المكانة المتنامية لبنك بوبيان كبنك إسلامي رائد على مختلف الأصعدة. واستكمل: «كما يأتي الإصدار كجزء من الاستراتيجية طويلة الأمد لبنك بوبيان لتنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونة السيولة، بما يواكب متطلبات النمو المستقبلي، ويدعم التوسع الإقليمي والدولي للبنك. كما يسهم الإصدار في تعزيز نسب السيولة والملاءة الرقابية وفق تعليمات بنك الكويت المركزي، ويوفر أداة فعالة لإدارة الهيكل الرأسمالي بكفاءة عالية».دعم لرؤية الكويتوأكد الصالح أن كل ما تم تحقيقه لا يشكل نجاحا لبنك بوبيان فحسب، بل هو دليل على قوة الصناعة المالية الإسلامية في الكويت ومتانة المناخ الاستثماري، بالإضافة إلى جاذبية البيئة التنظيمية والاقتصادية التي تدعم تمويلات مستدامة ومتطورة، ما يعزز من موقع الكويت كمركز مالي إسلامي إقليمي.ويعتمد الإصدار على التصنيف الائتماني القوي الذي يتمتع به بنك بوبيان من أبرز وكالات التصنيف العالمية، حيث يحمل البنك تصنيف A2 من وكالة موديز، وتصنيف A من كل من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، وهي تصنيفات تعكس قوة المركز المالي للبنك واستقراره، وتمنح ثقة إضافية للمستثمرين الدوليين، ما ساهم في تحقيق تسعير تنافسي وطلب مرتفع على الإصدار.وقد حصل البنك على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية في مايو الماضي، وقاد عملية الترتيب كل من HSBC، وStandard Chartered، وCitibank بصفة منسقين عالميين للإصدار. كما شارك في إدارة الإصدار عدد من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية، ومنها: المؤسسة العربية المصرفية، شركة بوبيان كابيتال للاستثمار، بيتك كابيتال، بنك وربة، شركة الدولي إنفست للاستثمار، بنك دبي الإسلامي، بنك SMBC International، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.