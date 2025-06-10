اتحاد المصارف يعقد المنتدى الثاني للتدقيق الداخلي في القطاع المصرفي



نظم اتحاد مصارف الكويت الحملة التوعوية السنوية للتدقيق الداخلي، خلال شهر مايو الذي يعتبر شهر التوعية الدولية بالتدقيق الداخلي، بهدف رفع مستوى الوعي بالمهنة ودورها المهم في البنوك.

وفي هذا الصدد، نظم الاتحاد مؤخرا المنتدى الثاني للتدقيق الداخلي في القطاع المصرفي، حيث تمت دعوة مكتبي التدقيق العالميين ديلويت، وكي بي إم جي، للمشاركة في المنتدى، بحضور رؤساء التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي.

وبهذه المناسبة، صرحت شيخة العيسى نائب الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت، أن التدقيق الداخلي يلعب دورا حيويا في القطاع المصرفي من خلال ضمان سلامة العمليات، وحماية الأصول، وتقليل المخاطر المالية، والامتثال للقوانين واللوائح.

وأكدت أنه في ضوء حرص واهتمام بنك الكويت المركزي في تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين أداء القطاع المصرفي، يحرص الاتحاد على رفع مستوى الوعي بأهمية التدقيق الداخلي والقيمة التي يضيفها للمؤسسات والشركات، إيمانا منه بأهمية دوره في تعزيز الشفافية والحوكمة وتعزيز الأداء المؤسسي، وضمان الجودة وفقا لأفضل الممارسات العالمية، والتوافق مع الأنظمة والمعايير الدولية للتدقيق وتعليمات الجهات الرقابية.وأوضحت أن اتحاد مصارف الكويت بالتنسيق مع رئيس لجنة التدقيق بالاتحاد، قام بنشر سلسلة من الرسائل التوعوية طوال شهر مايو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف إبراز أهمية التدقيق الداخلي، بطريقة تسهل إدارة العمليات المصرفية، وتعزز فهم مجتمع الأعمال للجزء الأساسي من التدقيق الداخلي المتمثل بضمان حوكمة تنظيمية قوية، ونظام رقابة داخلية فعال، وإدارة فعالة للمخاطر والتعريف بأصول مهنة التدقيق وأهميتها لمجتمع الأعمال.من جانبه، أكد رئيس لجنة التدقيق الداخلي بالاتحاد ورئيس قطاع التدقيق الداخلي بالبنك التجاري الكويتي، عمرو القصبي أن مهنة التدقيق الداخلي تطورت عبر السنوات، وأصبحت من أقوى الأدوات التي تضيف قيمة وتساعد البنوك على تحقيق أهدافها باستخدام أدوات التحليل ومنهجية التدقيق المستمر في رفع التقارير، لذا يشكل عملنا كمتخصصين في التدقيق الداخلي دورا مهماً في رفع التوعية، بطريقة تسهل إدارة العمليات المصرفية، وهدفنا هو توضيح أية مفاهيم خاطئة عن المهنة، وتعزيز فهم مجتمع الأعمال للجزء الأساسي من التدقيق الداخلي المتمثل بضمان حوكمة تنظيمية قوية، ونظام رقابة داخلية فعالة، وإدارة فعالة للمخاطر.وقد تناول المنتدى الثاني للتدقيق الداخلي الذي نظمه الاتحاد العديد من الموضوعات المهمة التي تخص نشاط التدقيق الداخلي بالقطاع المصرفي، حيث تطرق تامر شريفة، شريك الأمن السيبراني وحوكمة الذكاء الاصطناعي في مكتب ديلويت، إلى عرض حوكمة الذكاء الاصطناعي، وأوضح أنه بات من الجلي للعامة الفوائد الهائلة التي يضيفها الذكاء الاصطناعي بمختلف تطبيقاته لحياتنا وأعمالنا من خلال تعزيز الكفاءة ودفع عجلة الابتكار.