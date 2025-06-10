427 3 مليار ريال صادرات الكويت للسعودية في الربع الأول بنمو 9%

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427 3 مليار ريال صادرات الكويت للسعودية في الربع الأول بنمو 9%
(MENAFN- Al-Anbaa)
أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن قيمة صادرات الكويت إلى المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي قفزت بنسبة 9% وبقيمة 35.9 مليون ريال سعودي، لتبلغ نحو 427.3 مليون ريال، مقارنة بـ 391.4 خلال الربع الأول من عام 2024.
وعلى صعيد واردات المملكة السلعية من دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت 18.7 مليار ريال خلال الربع الأول 2025، منخفضة بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغت قيمتها نحو 2.18 مليار ريال.
واستحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة على 63% من إجمالي الواردات السعودية وبقيمة 11.8 مليار ريال، منخفضة بنسبة قدرها 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغت نحو 13.72 مليار ريال، وجاءت عمان في المركز الثاني بنحو 3.9 مليار ريال خلال الفترة، ثم البحرين ثالثا ب2.2 مليار ريال.
أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن قيمة صادرات الكويت إلى المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي قفزت بنسبة 9% وبقيمة 35.9 مليون ريال سعودي، لتبلغ نحو 427.3 مليون ريال، مقارنة بـ 391.4 خلال الربع الأول من عام 2024.
وعلى صعيد واردات المملكة السلعية من دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت 18.7 مليار ريال خلال الربع الأول 2025، منخفضة بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغت قيمتها نحو 2.18 مليار ريال.
واستحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة على 63% من إجمالي الواردات السعودية وبقيمة 11.8 مليار ريال، منخفضة بنسبة قدرها 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغت نحو 13.72 مليار ريال، وجاءت عمان في المركز الثاني بنحو 3.9 مليار ريال خلال الفترة، ثم البحرين ثالثا ب2.2 مليار ريال.
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