427 3 مليار ريال صادرات الكويت للسعودية في الربع الأول بنمو 9%

أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن قيمة صادرات الكويت إلى المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي قفزت بنسبة 9% وبقيمة 35.9 مليون ريال سعودي، لتبلغ نحو 427.3 مليون ريال، مقارنة بـ 391.4 خلال الربع الأول من عام 2024.وعلى صعيد واردات المملكة السلعية من دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت 18.7 مليار ريال خلال الربع الأول 2025، منخفضة بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغت قيمتها نحو 2.18 مليار ريال.واستحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة على 63% من إجمالي الواردات السعودية وبقيمة 11.8 مليار ريال، منخفضة بنسبة قدرها 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغت نحو 13.72 مليار ريال، وجاءت عمان في المركز الثاني بنحو 3.9 مليار ريال خلال الفترة، ثم البحرين ثالثا ب2.2 مليار ريال.

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