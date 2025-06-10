الكويتية تطلق قوائم طعام جديدة لموسم الصيف

في إطار جهودها الحثيثة لطرح وتقديم خدمات متنوعة لعملائها الكرام، أطلقت شركة الخطوط الجوية الكويتية قوائم طعام جديدة على متن الرحلات تزامنا مع دخول موسم السفر الصيفي والتي تتماشى مع جميع الأذواق الخليجية والأوروبية والآسيوية والعالمية وذات الطابع المحلي من المأكولات والحلويات وغيرها لتلبي رغبات المسافرين الكرام.وتضم القوائم الجديدة باقة من الأطباق التي تم اختيارها بعناية، تجمع بين النكهات الكويتية والخليجية الأصيلة والمأكولات العالمية الراقية، في تناغم يليق بتاريخ الخطوط الجوية الكويتية ومكانتها ممثلا للضيافة الكويتية في الأجواء.وقد أولت الخطوط الجوية الكويتية اهتماما خاصا بتنوع الحلويات والفواكه الموسمية، حيث تضم القائمة تشكيلة مختارة بعناية من الحلويات الشرقية والغربية، إلى جانب الفواكه الطازجة لتكون ختاما لوجبة فاخرة ومتوازنة.وبهذا الشأن، أكد رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان أن الناقل الوطني للكويت يواصل منح المسافرين الكرام اختيارات متنوعة لقوائم الطعام في مختلف الدرجات الرويال والأولى والاعمال والسياحية، بالاضافة إلى الوجبات الخاصة التي يتم اختيارها وتحديدها من قبل العميل العزيز، مشيرا إلى أنها تطلق قوائم طعام تتناسب مع احتياجات ومتطلبات العملاء الكرام وتتوافق مع أذواقهم باختلاف شرائحهم.وقال الفقعان إن الخطوط الجوية الكويتية تقوم باستمرار وبشكل دوري بتحديث قوائم الطعام التي تشمل أنواعا مختلفة من الوجبات المتميزة، لافتا إلى أن القوائم الجديدة التي ستشهد نقلة نوعية في نيل ثقة وإعجاب الركاب الكرام عليها، مبينا في الوقت ذاته أنه تم تطوير القوائم لتشمل مأكولات تتواكب مع أحدث مع تقدمه شركات الطيران للركاب حول العالم.واختتم الفقعان بأن الناقل الوطني يولي اهتماما خاصا بتقديم الأطباق التي تختص بالمطبخ الكويتي، الأمر الذي تسعى من خلاله الخطوط الجوية الكويتية إلى احداث نقلة نوعية في جودة المأكولات التي تقدم لعملائها الكرام وذلك عبر وضع اللمسة الكويتية التقليدية عليها من خلال الطهاة الكويتيين الذين لديهم خبرة كبيرة في إعداد الطعام الكويتي التقليدي.

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