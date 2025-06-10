الكويتية تطلق قوائم طعام جديدة لموسم الصيف

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الكويتية تطلق قوائم طعام جديدة لموسم الصيف
(MENAFN- Al-Anbaa)
في إطار جهودها الحثيثة لطرح وتقديم خدمات متنوعة لعملائها الكرام، أطلقت شركة الخطوط الجوية الكويتية قوائم طعام جديدة على متن الرحلات تزامنا مع دخول موسم السفر الصيفي والتي تتماشى مع جميع الأذواق الخليجية والأوروبية والآسيوية والعالمية وذات الطابع المحلي من المأكولات والحلويات وغيرها لتلبي رغبات المسافرين الكرام.
وتضم القوائم الجديدة باقة من الأطباق التي تم اختيارها بعناية، تجمع بين النكهات الكويتية والخليجية الأصيلة والمأكولات العالمية الراقية، في تناغم يليق بتاريخ الخطوط الجوية الكويتية ومكانتها ممثلا للضيافة الكويتية في الأجواء.
وقد أولت الخطوط الجوية الكويتية اهتماما خاصا بتنوع الحلويات والفواكه الموسمية، حيث تضم القائمة تشكيلة مختارة بعناية من الحلويات الشرقية والغربية، إلى جانب الفواكه الطازجة لتكون ختاما لوجبة فاخرة ومتوازنة.
وبهذا الشأن، أكد رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان أن الناقل الوطني للكويت يواصل منح المسافرين الكرام اختيارات متنوعة لقوائم الطعام في مختلف الدرجات الرويال والأولى والاعمال والسياحية، بالاضافة إلى الوجبات الخاصة التي يتم اختيارها وتحديدها من قبل العميل العزيز، مشيرا إلى أنها تطلق قوائم طعام تتناسب مع احتياجات ومتطلبات العملاء الكرام وتتوافق مع أذواقهم باختلاف شرائحهم.
وقال الفقعان إن الخطوط الجوية الكويتية تقوم باستمرار وبشكل دوري بتحديث قوائم الطعام التي تشمل أنواعا مختلفة من الوجبات المتميزة، لافتا إلى أن القوائم الجديدة التي ستشهد نقلة نوعية في نيل ثقة وإعجاب الركاب الكرام عليها، مبينا في الوقت ذاته أنه تم تطوير القوائم لتشمل مأكولات تتواكب مع أحدث مع تقدمه شركات الطيران للركاب حول العالم.
واختتم الفقعان بأن الناقل الوطني يولي اهتماما خاصا بتقديم الأطباق التي تختص بالمطبخ الكويتي، الأمر الذي تسعى من خلاله الخطوط الجوية الكويتية إلى احداث نقلة نوعية في جودة المأكولات التي تقدم لعملائها الكرام وذلك عبر وضع اللمسة الكويتية التقليدية عليها من خلال الطهاة الكويتيين الذين لديهم خبرة كبيرة في إعداد الطعام الكويتي التقليدي.
في إطار جهودها الحثيثة لطرح وتقديم خدمات متنوعة لعملائها الكرام، أطلقت شركة الخطوط الجوية الكويتية قوائم طعام جديدة على متن الرحلات تزامنا مع دخول موسم السفر الصيفي والتي تتماشى مع جميع الأذواق الخليجية والأوروبية والآسيوية والعالمية وذات الطابع المحلي من المأكولات والحلويات وغيرها لتلبي رغبات المسافرين الكرام.
وتضم القوائم الجديدة باقة من الأطباق التي تم اختيارها بعناية، تجمع بين النكهات الكويتية والخليجية الأصيلة والمأكولات العالمية الراقية، في تناغم يليق بتاريخ الخطوط الجوية الكويتية ومكانتها ممثلا للضيافة الكويتية في الأجواء.
وقد أولت الخطوط الجوية الكويتية اهتماما خاصا بتنوع الحلويات والفواكه الموسمية، حيث تضم القائمة تشكيلة مختارة بعناية من الحلويات الشرقية والغربية، إلى جانب الفواكه الطازجة لتكون ختاما لوجبة فاخرة ومتوازنة.
وبهذا الشأن، أكد رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان أن الناقل الوطني للكويت يواصل منح المسافرين الكرام اختيارات متنوعة لقوائم الطعام في مختلف الدرجات الرويال والأولى والاعمال والسياحية، بالاضافة إلى الوجبات الخاصة التي يتم اختيارها وتحديدها من قبل العميل العزيز، مشيرا إلى أنها تطلق قوائم طعام تتناسب مع احتياجات ومتطلبات العملاء الكرام وتتوافق مع أذواقهم باختلاف شرائحهم.
وقال الفقعان إن الخطوط الجوية الكويتية تقوم باستمرار وبشكل دوري بتحديث قوائم الطعام التي تشمل أنواعا مختلفة من الوجبات المتميزة، لافتا إلى أن القوائم الجديدة التي ستشهد نقلة نوعية في نيل ثقة وإعجاب الركاب الكرام عليها، مبينا في الوقت ذاته أنه تم تطوير القوائم لتشمل مأكولات تتواكب مع أحدث مع تقدمه شركات الطيران للركاب حول العالم.
واختتم الفقعان بأن الناقل الوطني يولي اهتماما خاصا بتقديم الأطباق التي تختص بالمطبخ الكويتي، الأمر الذي تسعى من خلاله الخطوط الجوية الكويتية إلى احداث نقلة نوعية في جودة المأكولات التي تقدم لعملائها الكرام وذلك عبر وضع اللمسة الكويتية التقليدية عليها من خلال الطهاة الكويتيين الذين لديهم خبرة كبيرة في إعداد الطعام الكويتي التقليدي.
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