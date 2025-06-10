العدل تداول 530 عقارا بأكثر من مليار دولار خلال مايو

العدل تداول 530 عقارا بأكثر من مليار دولار خلال مايو
أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل أمس تداول عقود 530 عقارا في البلاد بقيمة إجمالية بلغت 387.3 مليون دينار خلال شهر مايو الماضي.
وأوضحت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أن عقود العقار الخاص جاءت بالصدارة بـ 390 عقارا بقيمة 158.6 مليون دينار، ثم العقار الاستثماري بـ 125 عقارا بقيمة 185.8 مليون دينار.وذكرت أن تداولات العقود العقارية للقطاع التجاري بلغت ستة عقارات بقيمة 22 مليون دينار، إضافة إلى تسجيل 5 عقود (حرفي) بـ 11 مليون دينار، وعقد واحد (دكاكين) بقيمة 3.5 ملايين دينار، وعقدين لعقارات المخازن بـ 4.4 ملايين دينار.
وعن توزيع تداولات العقود العقارية على المحافظات، أظهرت الإحصائية أن محافظة الأحمدي جاءت بالمركز الأول بعدد العقود المسجلة بواقع 181 عقدا، تلتها محافظة الفروانية بـ 100 عقد، ثم محافظة حولي بـ 96 عقدا، ثم العاصمة بـ 67 عقدا، ثم مبارك الكبير بـ 48 عقدا، وأخير الجهراء بـ 38 عقدا.
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