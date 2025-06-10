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العدل تداول 530 عقارا بأكثر من مليار دولار خلال مايو

العدل تداول 530 عقارا بأكثر من مليار دولار خلال مايو

2025-06-10 11:02:34
(MENAFN- Al-Anbaa)

أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل أمس تداول عقود 530 عقارا في البلاد بقيمة إجمالية بلغت 387.3 مليون دينار خلال شهر مايو الماضي.

وأوضحت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أن عقود العقار الخاص جاءت بالصدارة بـ 390 عقارا بقيمة 158.6 مليون دينار، ثم العقار الاستثماري بـ 125 عقارا بقيمة 185.8 مليون دينار.

وذكرت أن تداولات العقود العقارية للقطاع التجاري بلغت ستة عقارات بقيمة 22 مليون دينار، إضافة إلى تسجيل 5 عقود (حرفي) بـ 11 مليون دينار، وعقد واحد (دكاكين) بقيمة 3.5 ملايين دينار، وعقدين لعقارات المخازن بـ 4.4 ملايين دينار.
وعن توزيع تداولات العقود العقارية على المحافظات، أظهرت الإحصائية أن محافظة الأحمدي جاءت بالمركز الأول بعدد العقود المسجلة بواقع 181 عقدا، تلتها محافظة الفروانية بـ 100 عقد، ثم محافظة حولي بـ 96 عقدا، ثم العاصمة بـ 67 عقدا، ثم مبارك الكبير بـ 48 عقدا، وأخير الجهراء بـ 38 عقدا.

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