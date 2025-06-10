Ooredoo الكويت تحصد أفضل بيئة عمل ملهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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Ooredoo الكويت تحصد أفضل بيئة عمل ملهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
(MENAFN- Al-Anbaa)
في إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل في مجال الموارد البشرية، أعلنت جوائز «Inspiring Workplaces» لعام 2025 عن اختيار شركة Ooredoo الكويت ضمن قائمة أفضل خمس جهات عمل ملهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقديرا لحرصها العميق على ترسيخ ثقافة مؤسسية تتمحور حول الموظف كعنصر أساسي في كل عملية تطوير وابتكار.
ويأتي هذا التقدير تتويجا لمسيرة طويلة من الجهود التي بذلتها Ooredoo الكويت في بناء بيئة عمل متميزة تقوم على تمكين الأفراد، وتعزيز روح الانتماء، وترسيخ ثقافة الإبداع، ما جعلها نموذجا يحتذى به في مجال الاستثمار في رأس المال البشري. وفي كلمته خلال الحفل الافتراضي الذي أقيم للإعلان عن الجوائز، عبر عمر البسام رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية في Ooredoo الكويت، عن فخره بهذا الإنجاز قائلا: بالنيابة عن Ooredoo الكويت، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى إدارة جوائز Inspiring Workplaces على هذا التكريم الرفيع، إنه لشرف كبير أن يتم تصنيفنا ضمن نخبة المؤسسات التي تضع العنصر البشري في قلب استراتيجياتها وأولوياتها.
في Ooredoo، نؤمن بأن كل تطور حقيقي يبدأ من الأفراد. موظفونا ليسوا مجرد جزء من الشركة بل هم جوهرها وروحها، إنهم أثمن ما نملك، وشغفهم، وموهبتهم، والتزامهم المحرك الأساسي وراء كل إنجاز نحققه وهذا هو استثمارنا الحقيقي في الشركة.
وأضاف: هذا التقدير يعكس التزامنا الثابت بأن نكون مؤسسة تتمحور حول موظفيها، تستمع إلى آرائهم، تدعمهم، وتمنحهم الأدوات والفرص التي تمكنهم من النجاح والتقدم. نحن نسعى يوميا لأن نكون الخيار الأول لموظفينا، كما أنهم هم الأولوية القصوى بالنسبة لنا.
ويعود اختيار Ooredoo الكويت ضمن أفضل خمس جهات عمل ملهمة في المنطقة إلى عدة عوامل محورية، في مقدمتها التزامها بخلق بيئة عمل تدعم الرفاهية والسعادة والمشاركة، باعتبار أن الثقافة الإيجابية تؤدي إلى أداء مؤسسي أقوى وأكثر استدامة.
وفي هذا السياق، أكد البسام أن الفريق هو «محور كل ما نقوم به»، مضيفا أن Ooredoo تعمل على بناء ثقافة يشعر فيها كل موظف بالتقدير والانتماء، مما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للعملاء وعلى صورة الشركة كوجهة عمل جذابة.
وأضاف أن سعادة ورفاهية الموظفين ليستا مجرد مبادرات عرضية، بل هما جزء لا يتجزأ من الثقافة المؤسسية للشركة. وأوضح أن الاستثمار في الرفاهية الشخصية والمهنية للموظفين يعود بأثر مضاعف على أداء المؤسسة ككل، كما يسهم في ترسيخ مكانة الشركة كأحد أبرز مزودي الخدمات الرقمية في الكويت والمنطقة.
ويأتي هذا التقدير من Inspiring Workplaces بعد شهور قليلة فقط من فوز Ooredoo الكويت بجائزة أفضل موارد بشرية في قطاع الاتصالات على مستوى آسيا لعام 2025، ضمن جوائز Asian Telecom Awards، مما يعكس المسار التصاعدي الذي تنتهجه الشركة في مجال تمكين الأفراد وتطوير بيئة العمل.
ما جوائز Inspiring Workplaces؟
تعد جوائز Inspiring Workplaces من أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في تكريم المؤسسات التي تحدث فرقا حقيقيا في حياة موظفيها، وتحتفي بثقافة العمل الإيجابية، والقيادة المؤثرة، واستراتيجيات التمكين والرفاهية.
وتغطي هذه الجوائز مناطق متعددة حول العالم، بما في ذلك أوروبا، وأفريقيا، وآسيا، وأميركا الشمالية، وتمنح بناء على تقييم دقيق للسياسات والممارسات المؤسسية، عبر لجنة تحكيم مستقلة تضم خبراء عالميين في الموارد البشرية والقيادة المؤسسية.
نحو بيئة عمل أكثر إلهاماً
تؤمن Ooredoo الكويت بأن الموظفين هم أساس كل إنجاز، وتسعى باستمرار إلى تطوير منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تعزز ولاءهم وسعادتهم، بدءا من التدريب والتطوير، وصولا إلى التقدير والدعم النفسي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، تعتزم الشركة إطلاق عدد من المبادرات الجديدة خلال العام 2025، تشمل برامج متقدمة للقيادة التحويلية، ومنصات لتعزيز التفاعل والتواصل الداخلي، بالإضافة إلى مبادرات صحية ورفاهية مبتكرة.
عمر البسام: هذا الإنجاز يعكس التزامنا الثابت بخلق بيئة استثنائية لاستثمارنا الحقيقي وهو الموظف
في إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل في مجال الموارد البشرية، أعلنت جوائز «Inspiring Workplaces» لعام 2025 عن اختيار شركة Ooredoo الكويت ضمن قائمة أفضل خمس جهات عمل ملهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقديرا لحرصها العميق على ترسيخ ثقافة مؤسسية تتمحور حول الموظف كعنصر أساسي في كل عملية تطوير وابتكار.
ويأتي هذا التقدير تتويجا لمسيرة طويلة من الجهود التي بذلتها Ooredoo الكويت في بناء بيئة عمل متميزة تقوم على تمكين الأفراد، وتعزيز روح الانتماء، وترسيخ ثقافة الإبداع، ما جعلها نموذجا يحتذى به في مجال الاستثمار في رأس المال البشري. وفي كلمته خلال الحفل الافتراضي الذي أقيم للإعلان عن الجوائز، عبر عمر البسام رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية في Ooredoo الكويت، عن فخره بهذا الإنجاز قائلا: بالنيابة عن Ooredoo الكويت، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى إدارة جوائز Inspiring Workplaces على هذا التكريم الرفيع، إنه لشرف كبير أن يتم تصنيفنا ضمن نخبة المؤسسات التي تضع العنصر البشري في قلب استراتيجياتها وأولوياتها.
في Ooredoo، نؤمن بأن كل تطور حقيقي يبدأ من الأفراد. موظفونا ليسوا مجرد جزء من الشركة بل هم جوهرها وروحها، إنهم أثمن ما نملك، وشغفهم، وموهبتهم، والتزامهم المحرك الأساسي وراء كل إنجاز نحققه وهذا هو استثمارنا الحقيقي في الشركة.
وأضاف: هذا التقدير يعكس التزامنا الثابت بأن نكون مؤسسة تتمحور حول موظفيها، تستمع إلى آرائهم، تدعمهم، وتمنحهم الأدوات والفرص التي تمكنهم من النجاح والتقدم. نحن نسعى يوميا لأن نكون الخيار الأول لموظفينا، كما أنهم هم الأولوية القصوى بالنسبة لنا.
ويعود اختيار Ooredoo الكويت ضمن أفضل خمس جهات عمل ملهمة في المنطقة إلى عدة عوامل محورية، في مقدمتها التزامها بخلق بيئة عمل تدعم الرفاهية والسعادة والمشاركة، باعتبار أن الثقافة الإيجابية تؤدي إلى أداء مؤسسي أقوى وأكثر استدامة.
وفي هذا السياق، أكد البسام أن الفريق هو «محور كل ما نقوم به»، مضيفا أن Ooredoo تعمل على بناء ثقافة يشعر فيها كل موظف بالتقدير والانتماء، مما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للعملاء وعلى صورة الشركة كوجهة عمل جذابة.
وأضاف أن سعادة ورفاهية الموظفين ليستا مجرد مبادرات عرضية، بل هما جزء لا يتجزأ من الثقافة المؤسسية للشركة. وأوضح أن الاستثمار في الرفاهية الشخصية والمهنية للموظفين يعود بأثر مضاعف على أداء المؤسسة ككل، كما يسهم في ترسيخ مكانة الشركة كأحد أبرز مزودي الخدمات الرقمية في الكويت والمنطقة.
ويأتي هذا التقدير من Inspiring Workplaces بعد شهور قليلة فقط من فوز Ooredoo الكويت بجائزة أفضل موارد بشرية في قطاع الاتصالات على مستوى آسيا لعام 2025، ضمن جوائز Asian Telecom Awards، مما يعكس المسار التصاعدي الذي تنتهجه الشركة في مجال تمكين الأفراد وتطوير بيئة العمل.
ما جوائز Inspiring Workplaces؟
تعد جوائز Inspiring Workplaces من أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في تكريم المؤسسات التي تحدث فرقا حقيقيا في حياة موظفيها، وتحتفي بثقافة العمل الإيجابية، والقيادة المؤثرة، واستراتيجيات التمكين والرفاهية.
وتغطي هذه الجوائز مناطق متعددة حول العالم، بما في ذلك أوروبا، وأفريقيا، وآسيا، وأميركا الشمالية، وتمنح بناء على تقييم دقيق للسياسات والممارسات المؤسسية، عبر لجنة تحكيم مستقلة تضم خبراء عالميين في الموارد البشرية والقيادة المؤسسية.
نحو بيئة عمل أكثر إلهاماً
تؤمن Ooredoo الكويت بأن الموظفين هم أساس كل إنجاز، وتسعى باستمرار إلى تطوير منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تعزز ولاءهم وسعادتهم، بدءا من التدريب والتطوير، وصولا إلى التقدير والدعم النفسي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، تعتزم الشركة إطلاق عدد من المبادرات الجديدة خلال العام 2025، تشمل برامج متقدمة للقيادة التحويلية، ومنصات لتعزيز التفاعل والتواصل الداخلي، بالإضافة إلى مبادرات صحية ورفاهية مبتكرة.
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