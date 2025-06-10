Ooredoo الكويت تحصد أفضل بيئة عمل ملهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



عمر البسام: هذا الإنجاز يعكس التزامنا الثابت بخلق بيئة استثنائية لاستثمارنا الحقيقي وهو الموظف



في إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل في مجال الموارد البشرية، أعلنت جوائز «Inspiring Workplaces» لعام 2025 عن اختيار شركة Ooredoo الكويت ضمن قائمة أفضل خمس جهات عمل ملهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقديرا لحرصها العميق على ترسيخ ثقافة مؤسسية تتمحور حول الموظف كعنصر أساسي في كل عملية تطوير وابتكار.ويأتي هذا التقدير تتويجا لمسيرة طويلة من الجهود التي بذلتها Ooredoo الكويت في بناء بيئة عمل متميزة تقوم على تمكين الأفراد، وتعزيز روح الانتماء، وترسيخ ثقافة الإبداع، ما جعلها نموذجا يحتذى به في مجال الاستثمار في رأس المال البشري. وفي كلمته خلال الحفل الافتراضي الذي أقيم للإعلان عن الجوائز، عبر عمر البسام رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية في Ooredoo الكويت، عن فخره بهذا الإنجاز قائلا: بالنيابة عن Ooredoo الكويت، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى إدارة جوائز Inspiring Workplaces على هذا التكريم الرفيع، إنه لشرف كبير أن يتم تصنيفنا ضمن نخبة المؤسسات التي تضع العنصر البشري في قلب استراتيجياتها وأولوياتها.في Ooredoo، نؤمن بأن كل تطور حقيقي يبدأ من الأفراد. موظفونا ليسوا مجرد جزء من الشركة بل هم جوهرها وروحها، إنهم أثمن ما نملك، وشغفهم، وموهبتهم، والتزامهم المحرك الأساسي وراء كل إنجاز نحققه وهذا هو استثمارنا الحقيقي في الشركة.وأضاف: هذا التقدير يعكس التزامنا الثابت بأن نكون مؤسسة تتمحور حول موظفيها، تستمع إلى آرائهم، تدعمهم، وتمنحهم الأدوات والفرص التي تمكنهم من النجاح والتقدم. نحن نسعى يوميا لأن نكون الخيار الأول لموظفينا، كما أنهم هم الأولوية القصوى بالنسبة لنا.ويعود اختيار Ooredoo الكويت ضمن أفضل خمس جهات عمل ملهمة في المنطقة إلى عدة عوامل محورية، في مقدمتها التزامها بخلق بيئة عمل تدعم الرفاهية والسعادة والمشاركة، باعتبار أن الثقافة الإيجابية تؤدي إلى أداء مؤسسي أقوى وأكثر استدامة.وفي هذا السياق، أكد البسام أن الفريق هو «محور كل ما نقوم به»، مضيفا أن Ooredoo تعمل على بناء ثقافة يشعر فيها كل موظف بالتقدير والانتماء، مما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للعملاء وعلى صورة الشركة كوجهة عمل جذابة.وأضاف أن سعادة ورفاهية الموظفين ليستا مجرد مبادرات عرضية، بل هما جزء لا يتجزأ من الثقافة المؤسسية للشركة. وأوضح أن الاستثمار في الرفاهية الشخصية والمهنية للموظفين يعود بأثر مضاعف على أداء المؤسسة ككل، كما يسهم في ترسيخ مكانة الشركة كأحد أبرز مزودي الخدمات الرقمية في الكويت والمنطقة.ويأتي هذا التقدير من Inspiring Workplaces بعد شهور قليلة فقط من فوز Ooredoo الكويت بجائزة أفضل موارد بشرية في قطاع الاتصالات على مستوى آسيا لعام 2025، ضمن جوائز Asian Telecom Awards، مما يعكس المسار التصاعدي الذي تنتهجه الشركة في مجال تمكين الأفراد وتطوير بيئة العمل.ما جوائز Inspiring Workplaces؟تعد جوائز Inspiring Workplaces من أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في تكريم المؤسسات التي تحدث فرقا حقيقيا في حياة موظفيها، وتحتفي بثقافة العمل الإيجابية، والقيادة المؤثرة، واستراتيجيات التمكين والرفاهية.وتغطي هذه الجوائز مناطق متعددة حول العالم، بما في ذلك أوروبا، وأفريقيا، وآسيا، وأميركا الشمالية، وتمنح بناء على تقييم دقيق للسياسات والممارسات المؤسسية، عبر لجنة تحكيم مستقلة تضم خبراء عالميين في الموارد البشرية والقيادة المؤسسية.نحو بيئة عمل أكثر إلهاماًتؤمن Ooredoo الكويت بأن الموظفين هم أساس كل إنجاز، وتسعى باستمرار إلى تطوير منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تعزز ولاءهم وسعادتهم، بدءا من التدريب والتطوير، وصولا إلى التقدير والدعم النفسي والاجتماعي.وفي هذا السياق، تعتزم الشركة إطلاق عدد من المبادرات الجديدة خلال العام 2025، تشمل برامج متقدمة للقيادة التحويلية، ومنصات لتعزيز التفاعل والتواصل الداخلي، بالإضافة إلى مبادرات صحية ورفاهية مبتكرة.