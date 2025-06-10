6 منتخبات تتنافس في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026

خبرني - اكتملت المنتخبات الآسيوية التي ستتنافس في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لتحافظ على آمالها في الوصول إلى المونديال.

وبعد نهاية تلك المرحلة من التصفيات، حسمت 6 منتخبات آسيوية مقعدها في كأس العالم بشكل مباشر، فيما وصلت 6 منتخبات أخرى إلى الملحق الآسيوي.

ويمثّل الملحق فرصة إضافية للمنتخبات الآسيوية في الوصول إلى كأس العالم بعدما فشلت في ضمان التأهل المباشر خلال الدور الثالث.

وستلعب 6 منتخبات في الدور الرابع من التصفيات الآسيوية (الملحق) وهي الإمارات وقطر والعراق وعُمان والسعودية وإندونيسيا.

وتقسم المنتخبات الستة على مجموعتين على أن تضم كل مجموعة 3 منتخبات تلعب فيما بينها بنظام الدوري من مرحلة واحدة. ويتأهل بطل كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

يخوض صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة دوراً فاصلاً بنظام الذهاب والإياب على أن يلعب المتأهل منه في ملحق عالمي.

ووفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي الأخير فقد جاء في المستوى الأول كل من قطر والسعودية وفي المستوى الثاني العراق والإمارات أما المستوى الثالث فضم عُمان وإندونيسيا.

وينص نظام القرعة التي ستسحب في 17 تموز 2025، على عدم تواجد منتخبين من ذات المستوى في مجموعة واحدة.

وكان الأردن هو المنتخب العربي الوحيد الذي حجز مقعده في مونديال 2026 بشكل مباشر، وذلك قبل الجولة الأخيرة.