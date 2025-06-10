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"الغفوة النهارية" تزيد احتمالات وفاة المسنين

"الغفوة النهارية" تزيد احتمالات وفاة المسنين

2025-06-10 07:23:54
(MENAFN- Al-Bayan) كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من الأطباء من كلية الطب في جامعة هارفارد الأمريكية، والمستشفى العام في ماساشوسيتس في الولايات المتحدة، عن أن الغفوة القصيرة خلال النهار قد تزيد من احتمال الوفاة.
وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن الحصول على قسط من النوم قبل غروب الشمس ربما يرتبط بزيادة احتمالات الوفاة بالنسبة للأشخاص في منتصف العمر وكبار السن.

وأجرى الأطباء تحليل بيانات لأكثر من 86 ألف شخص، مع تزويدهم بأجهزة صغيرة لقياس فترات النوم التي يحصلون عليها خلال الفترة ما بين التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً. وخلال فترة الدراسة التي استمرت أكثر من 11 عاماً، توفي أكثر من خمسة آلاف من المتطوعين في التجربة، واتضح أن الأشخاص الذين يحصلون على فترات غفوة طويلة، هم الأكثر عرضة للوفاة.

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