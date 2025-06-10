"الغفوة النهارية" تزيد احتمالات وفاة المسنين
وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن الحصول على قسط من النوم قبل غروب الشمس ربما يرتبط بزيادة احتمالات الوفاة بالنسبة للأشخاص في منتصف العمر وكبار السن.
وأجرى الأطباء تحليل بيانات لأكثر من 86 ألف شخص، مع تزويدهم بأجهزة صغيرة لقياس فترات النوم التي يحصلون عليها خلال الفترة ما بين التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً. وخلال فترة الدراسة التي استمرت أكثر من 11 عاماً، توفي أكثر من خمسة آلاف من المتطوعين في التجربة، واتضح أن الأشخاص الذين يحصلون على فترات غفوة طويلة، هم الأكثر عرضة للوفاة.
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