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طريقة جديدة للتنبؤ بـ"البراكين الصامتة"

طريقة جديدة للتنبؤ بـ"البراكين الصامتة"

2025-06-10 07:23:50
(MENAFN- Al-Bayan) كشفت دراسة حديثة نُشرت في آفاق علوم الأرض، عن نموذج جديد لفهم وتوقّع ما يُعرف بالبراكين ((الخادعة)) أو ((الصامتة)). وأظهرت الدراسة أن البراكين الخادعة تحدث عندما يتدفّق مقدار صغير من الحمم إلى غرفة صغيرة نسبياً، ما يؤدي إلى تغييرات غير ملحوظة في سطح الأرض أو النشاط الزلزالي.

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