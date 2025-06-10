التراب قد يقي الأطفال من الحساسية

التراب قد يقي الأطفال من الحساسية
وأوضحت الأبحاث أن ((الميكروبيوم المعوي))، وهو مجموعة الميكروبات النافعة في الأمعاء، يلعب دوراً حيوياً في صحة المناعة، حيث يبدأ تكوينه عند الولادة الطبيعية والرضاعة، ثم يتنوع مع تعرّض الطفل للبيئة المحيطة، حسبما ذكر موقع ((إرم نيوز)).
برزت ((فرضية الأصدقاء القدامى))، التي قدمها البروفيسور غراهام روك، كتطوير لـ((فرضية النظافة))، مؤكدة أن التعرض للميكروبات التعايشية في الطبيعة يُعد ضرورياً لتطوير جهاز مناعي قادر على مواجهة الأمراض.
أظهرت نتائج دراسات أن الأطفال الذين يعيشون في المزارع أو يمتلكون حيوانات أليفة يتمتعون بميكروبيوم معوي أكثر تنوعاً، مما يرتبط بانخفاض معدلات الحساسية.
في المقابل، يرتبط الإفراط في استخدام المضادات الحيوية بزيادة مخاطر الحساسية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
منتخب الإمارات يحسم المركز الثالث رغم التعادل مع قيرغيزستان في التصفيات الآسيوية
بريطانيا تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين لتصريحاتهما التحريضية تجاه غزة
صنع فى 40 يوما.. روبوت بشرى بدون رأس يتلقى أوامر صوتية ينجز مهام تصنيعية
آبل تعلن عن تحديثات جذرية.. تغيير شامل في تصميم آيفون
الزمالك يكشف موقف عبد الله السعيد من تجديد عقده
السعودية تعلن انطلاق موسم العمرة