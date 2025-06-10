التراب قد يقي الأطفال من الحساسية

MENAFN - Al-Bayan) كشفت دراسات حديثة أن اللعب بالتراب قد يكون مفتاحاً لتقوية مناعة الأطفال والوقاية من الحساسية والأمراض المناعية، حيث يساعد التعرض المبكر للميكروبات المفيدة على تدريب الجهاز المناعي للتمييز بين العناصر الضارة وغير الضارة.

وأوضحت الأبحاث أن ((الميكروبيوم المعوي))، وهو مجموعة الميكروبات النافعة في الأمعاء، يلعب دوراً حيوياً في صحة المناعة، حيث يبدأ تكوينه عند الولادة الطبيعية والرضاعة، ثم يتنوع مع تعرّض الطفل للبيئة المحيطة، حسبما ذكر موقع ((إرم نيوز)).

برزت ((فرضية الأصدقاء القدامى))، التي قدمها البروفيسور غراهام روك، كتطوير لـ((فرضية النظافة))، مؤكدة أن التعرض للميكروبات التعايشية في الطبيعة يُعد ضرورياً لتطوير جهاز مناعي قادر على مواجهة الأمراض.

أظهرت نتائج دراسات أن الأطفال الذين يعيشون في المزارع أو يمتلكون حيوانات أليفة يتمتعون بميكروبيوم معوي أكثر تنوعاً، مما يرتبط بانخفاض معدلات الحساسية.

في المقابل، يرتبط الإفراط في استخدام المضادات الحيوية بزيادة مخاطر الحساسية.