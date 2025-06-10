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موسكو تسجل ارتفاع أعداد السياح القادمين من الإمارات

موسكو تسجل ارتفاع أعداد السياح القادمين من الإمارات

2025-06-10 07:23:49
(MENAFN- Al-Bayan) سجلت العاصمة الروسية موسكو ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد السياح القادمين من دولة الإمارات، حيث بلغ عددهم 62.100 زائر عام 2024 مقارنة بـ 18.000 عام 2019، وأكد يفغيني كوزلوف، رئيس لجنة السياحة في مدينة موسكو، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات ((وام))، أن مدينة موسكو تضم عدداً كبيراً من المطاعم، التي تقدم الطعام الحلال، إلى جانب توفر خدمات باللغة العربية، لتوفير تجربة مريحة للزوار الخليجيين، مستعرضاً أبرز العروض السياحية المتوفرة في موسكو، ولا سيما تلك المخصصة للزوار من دول الخليج.

ولفت كوزلوف إلى توفر التأشيرات الإلكترونية ((e-visa))، التي سهلت إجراءات الدخول لمواطني العديد من الدول، ما جعل زيارة موسكو أكثر سهولة ويسراً، مؤكدا أن موسكو تقدم باقة متنوعة من التجارب الثقافية والفعاليات الترفيهية والعروض الفنية والمطاعم الراقية.

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