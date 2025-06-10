موسكو تسجل ارتفاع أعداد السياح القادمين من الإمارات

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موسكو تسجل ارتفاع أعداد السياح القادمين من الإمارات
(MENAFN- Al-Bayan) سجلت العاصمة الروسية موسكو ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد السياح القادمين من دولة الإمارات، حيث بلغ عددهم 62.100 زائر عام 2024 مقارنة بـ 18.000 عام 2019، وأكد يفغيني كوزلوف، رئيس لجنة السياحة في مدينة موسكو، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات ((وام))، أن مدينة موسكو تضم عدداً كبيراً من المطاعم، التي تقدم الطعام الحلال، إلى جانب توفر خدمات باللغة العربية، لتوفير تجربة مريحة للزوار الخليجيين، مستعرضاً أبرز العروض السياحية المتوفرة في موسكو، ولا سيما تلك المخصصة للزوار من دول الخليج.
ولفت كوزلوف إلى توفر التأشيرات الإلكترونية ((e-visa))، التي سهلت إجراءات الدخول لمواطني العديد من الدول، ما جعل زيارة موسكو أكثر سهولة ويسراً، مؤكدا أن موسكو تقدم باقة متنوعة من التجارب الثقافية والفعاليات الترفيهية والعروض الفنية والمطاعم الراقية.
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