جناح المغرب في إكسبو 2020 دبي بقائمة "الآغا خان للعمارة" القصيرة

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت جائزة الآغا خان للعمارة عن القائمة القصيرة لدورة عام 2025، والتي تضم 19 مشروعاً. وستتنافس هذه المشاريع المتميزة على تقاسم جائزة تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي، مما يجعلها من بين أكبر الجوائز في مجال العمارة.

وقد تأهل من الإمارات العربية المتحدة جناح المغرب في إكسبو دبي 2020، وهو من إبداع ((والالّو + تشوي))، إذ صُمّم ليبقى بعد انتهاء المعرض ويُحوّل إلى مرفق ثقافي.

ويُعد هذا الجناح رائداً في تطوير تقنيات البناء بالطين المدكوك على نطاق واسع. وحصل على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) الذهبية بفضل اعتماده استراتيجيات التبريد السلبي، ما قلّص الحاجة إلى أنظمة التكييف الميكانيكي إلى الحد الأدنى.

ترشيحات

واختيرت المشاريع الـ19 في قائمة الجائزة، من قبل لجنة التحكيم العليا المستقلة، وذلك من بين 369 مشروعاً رُشحت للدورة السادسة عشرة من الجائزة (2023–2025).