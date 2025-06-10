جناح المغرب في إكسبو 2020 دبي بقائمة "الآغا خان للعمارة" القصيرة

جناح المغرب في إكسبو 2020 دبي بقائمة "الآغا خان للعمارة" القصيرة
وقد تأهل من الإمارات العربية المتحدة جناح المغرب في إكسبو دبي 2020، وهو من إبداع ((والالّو + تشوي))، إذ صُمّم ليبقى بعد انتهاء المعرض ويُحوّل إلى مرفق ثقافي.
ويُعد هذا الجناح رائداً في تطوير تقنيات البناء بالطين المدكوك على نطاق واسع. وحصل على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) الذهبية بفضل اعتماده استراتيجيات التبريد السلبي، ما قلّص الحاجة إلى أنظمة التكييف الميكانيكي إلى الحد الأدنى.
ترشيحات
واختيرت المشاريع الـ19 في قائمة الجائزة، من قبل لجنة التحكيم العليا المستقلة، وذلك من بين 369 مشروعاً رُشحت للدورة السادسة عشرة من الجائزة (2023–2025).
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