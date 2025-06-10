تعاون بين "محمد بن راشد للمعرفة" ومكتبة الإسكندرية

MENAFN - Al-Bayan) وقّعت مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مذكرة تفاهم مع مكتبة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، وذلك بهدف تطوير مشاريع معرفية مشتركة، تشمل تعزيز الوصول إلى المحتوى المعرفي والتعليمي، وخاصة لفئة أصحاب الهمم، في خطوة تعكس التزام المؤسَّسة بدعم المجتمعات المعرفية وتمكينها على الصعيدين المحلي والعالمي.

وقع المذكرة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية. وأعرب الطرفان عن اعتزازهما بهذه الشراكة المؤسّسية التي تمثّل خطوة نوعية في تطوير العمل المعرفي والحراك الفكري العربي.

وتنطوي مذكرة التفاهم على مجالات تعاون واسعة، أبرزها : إنتاج كتب رقمية ناطقة بصيغة ((ديزي)) لدعم الوصول المعرفي للأشخاص من ذوي الإعاقات البصرية، تنفيذ برامج تدريبية مشتركة، تبادل الخبرات في مجال المكتبات.

وقال جمال بن حويرب: ((تشكل شراكتنا مع مكتبة الإسكندرية، هذا الصرح التاريخي العريق، محطة استراتيجية ضمن مساعينا لترسيخ المعرفة كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة في العالم العربي. ومن منطلق رؤية مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة القائمة على تمكين الإنسان وتعزيز قدرات المجتمعات في مواجهة تحديات المستقبل، نؤمن بأن التحالفات المعرفية المهمة تفتح آفاقاً أوسع للتأثير الإيجابي.

وانطلاقاً من ذلك، نؤكّد التزامنا بتوسيع دائرة التعاون مع المؤسّسات الفكرية الرائدة، وبناء منظومات معرفية متجددة تضمن وصولاً شاملاً للمعرفة، وتسهم في بناء اقتصاد تنافسي، لصُنع مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأجيال القادمة)).

بدوره، أكّد الدكتور أحمد زايد أهمية هذا التعاون قائلاً: ((تنسجم هذه الشراكة مع مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بشكل كبير مع رسالتنا في تمكين الإنسان العربي من أدوات الفكر والابتكار اللازمة لمواكبة تغيرات العصر. ونؤمن بأن هذه الاتفاقية ستمهّد الطريق لمشروعات رائدة تحدث تغييراً فعلياً في المجتمع...)).