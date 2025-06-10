بانوراما فنية عالمية شائقة تتألق في دبي

بانوراما فنية عالمية شائقة تتألق في دبي
وسيكون بانتظار الجمهور عروض موسيقية مختارة بعناية لترضي مختلف الأذواق الفنية، من تحيات لمشاهير، مثل فرقة ((كولد بلاي))، والنجمة ((أديل))، إلى أعمال كلاسيكية خالدة لمؤلفين موسيقيين، مثل ((فيفالدي)) و((موزارت))، في حين تأتي مئات الشموع المضاءة على المسرح لتضفي المزيد من الروعة على أجواء هذه الحفلات.
مواقع متنوعة
وتقام أمسيات ((كاندل لايت)) في مواقع خلابة في مختلف أنحاء المدينة، مثل فندق ((شانغريلا دبي))، وفندق ((رافلز النخلة)) وغيرهما، وتعد بأوقات تتجاوز الاستماع إلى الأعمال الموسيقية الشهيرة، حيث تقام سهرة ((كاندل لايت في الهواء الطلق)) التي تجمع ((كولد بلاي)) و((إيماجن دراغونز))، في حين تتلاقى ألحان ((ذا ساينتست)) و((فيفا لا فيدا)) خلال الأداء النابض بالحيوية للفرقتين ((رادياكتيف)) و((ديمونز)). أما عشاق الموسيقى الكلاسيكية فتنتظرهم أمسية ((كاندل لايت في الهواء الطلق: الفصول الأربعة لفيفالدي))، التي تشكل دعوة إلى رحلة موسيقية عبر فصول الربيع والصيف والخريف والشتاء.
أوبرا دبي
كما تشهد دبي حفلاً مباشراً يحييه الفنان اللبناني وائل كفوري على مسرح ((دبي أوبرا)) في 22 يونيو، ليستمتع الجمهور بصوت ((ملك الرومانسية))، في أمسية مع أروع الأغنيات التي يشتهر بها، مثل ((البنت الحلوة)) و((عمري كلو)) و((لو حبنا غلطة)) و((قلبي مشتاق)) والكثير غيرها من الأغنيات التي حققت شهرته عالمياً.
وتمتد مسيرة كفوري في عالم الفن إلى أكثر من 25 عاماً حفلت بالإبداع، وأطلق خلالها مئات الأغنيات الناجحة، مثل ((أنا رايح)) من ألبومه الشهير ((شباك الحب)). وتنقل دبي محبيها إلى العصر الذهبي للعروض الترفيهية، عند حضور عرض ((سيرك 1903)) الشهير الذي تستضيفه ((كوكا كولا أرينا)) من 20 إلى 22 يونيو.
هذا العرض المسرحي المبتكر يجمع بين الحركات البهلوانية المذهلة وروعة أجواء السيرك الكلاسيكي، مع فريق مميز حائز جوائز عالمية، بمشاركة محركي الدمى الموهوبين من فرقة ((حصان الحرب)).
عروض دبي المشوقة تتواصل مع رماة السكاكين والألعاب البهلوانية والسير على الأسلاك المرتفعة وغيرها من الحركات التي ستملأ نفوسكم حماسة، إضافة إلى عرض دمى الفيلة بالحجم الطبيعي المبهر، في فعالية تجمع أكثر من 30 فناناً عالمياً على مدار 90 دقيقة تحبس الأنفاس.
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