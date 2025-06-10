بانوراما فنية عالمية شائقة تتألق في دبي

MENAFN - Al-Bayan) باقات متنوعة من الحفلات الفنية والأنشطة الترفيهية الإبداعية، العالمية، تحفل بها برامج وفعاليات دبي في الشهر الحالي، حيث يحييها ويشارك فيها أبرز نجوم الفن والموسيقى والترفيه في العالم. وتوفر دبي، من بين ما تضمه في أجندة هذه البرامج، فرصة استثنائية لعيش روعة الأجواء الموسيقية ضمن حفلات ((كاندل لايت))، حيث تقدم هذه السلسلة الفنية المميزة أشهر الأعمال الموسيقية الكلاسيكية بلمسة عصرية، في أمسيات تستضيفها أجمل القاعات في المدينة.

وسيكون بانتظار الجمهور عروض موسيقية مختارة بعناية لترضي مختلف الأذواق الفنية، من تحيات لمشاهير، مثل فرقة ((كولد بلاي))، والنجمة ((أديل))، إلى أعمال كلاسيكية خالدة لمؤلفين موسيقيين، مثل ((فيفالدي)) و((موزارت))، في حين تأتي مئات الشموع المضاءة على المسرح لتضفي المزيد من الروعة على أجواء هذه الحفلات.

مواقع متنوعة

وتقام أمسيات ((كاندل لايت)) في مواقع خلابة في مختلف أنحاء المدينة، مثل فندق ((شانغريلا دبي))، وفندق ((رافلز النخلة)) وغيرهما، وتعد بأوقات تتجاوز الاستماع إلى الأعمال الموسيقية الشهيرة، حيث تقام سهرة ((كاندل لايت في الهواء الطلق)) التي تجمع ((كولد بلاي)) و((إيماجن دراغونز))، في حين تتلاقى ألحان ((ذا ساينتست)) و((فيفا لا فيدا)) خلال الأداء النابض بالحيوية للفرقتين ((رادياكتيف)) و((ديمونز)). أما عشاق الموسيقى الكلاسيكية فتنتظرهم أمسية ((كاندل لايت في الهواء الطلق: الفصول الأربعة لفيفالدي))، التي تشكل دعوة إلى رحلة موسيقية عبر فصول الربيع والصيف والخريف والشتاء.

أوبرا دبي

كما تشهد دبي حفلاً مباشراً يحييه الفنان اللبناني وائل كفوري على مسرح ((دبي أوبرا)) في 22 يونيو، ليستمتع الجمهور بصوت ((ملك الرومانسية))، في أمسية مع أروع الأغنيات التي يشتهر بها، مثل ((البنت الحلوة)) و((عمري كلو)) و((لو حبنا غلطة)) و((قلبي مشتاق)) والكثير غيرها من الأغنيات التي حققت شهرته عالمياً.

وتمتد مسيرة كفوري في عالم الفن إلى أكثر من 25 عاماً حفلت بالإبداع، وأطلق خلالها مئات الأغنيات الناجحة، مثل ((أنا رايح)) من ألبومه الشهير ((شباك الحب)). وتنقل دبي محبيها إلى العصر الذهبي للعروض الترفيهية، عند حضور عرض ((سيرك 1903)) الشهير الذي تستضيفه ((كوكا كولا أرينا)) من 20 إلى 22 يونيو.

هذا العرض المسرحي المبتكر يجمع بين الحركات البهلوانية المذهلة وروعة أجواء السيرك الكلاسيكي، مع فريق مميز حائز جوائز عالمية، بمشاركة محركي الدمى الموهوبين من فرقة ((حصان الحرب)).

عروض دبي المشوقة تتواصل مع رماة السكاكين والألعاب البهلوانية والسير على الأسلاك المرتفعة وغيرها من الحركات التي ستملأ نفوسكم حماسة، إضافة إلى عرض دمى الفيلة بالحجم الطبيعي المبهر، في فعالية تجمع أكثر من 30 فناناً عالمياً على مدار 90 دقيقة تحبس الأنفاس.