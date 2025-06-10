ساني ضمن قائمة بايرن رغم غموض مستقبله

MENAFN - Al-Bayan) يسافر ليروي ساني، جناح بايرن ميونيخ، للولايات المتحدة مع الفريق الألماني للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم رغم غموض الموقف بشأن عقده مع النادي.

وتواجد ساني في قائمة بايرن المكونة من 29 لاعباً، والتي أعلنها النادي أمس قبل سفره لمدينة أورلاندو، حيث يقيم معسكره الأساسي استعداداً للبطولة العالمية. وينتهي عقد ساني مع بايرن في 30 يونيو، بينما يقام مونديال الأندية في الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل. ورفض ساني مؤخراً تمديد عقده الذي كان سيبقيه مع بايرن حتى عام 2028، وفقاً لتقارير إخبارية.