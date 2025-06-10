ساني ضمن قائمة بايرن رغم غموض مستقبله

ساني ضمن قائمة بايرن رغم غموض مستقبله
وتواجد ساني في قائمة بايرن المكونة من 29 لاعباً، والتي أعلنها النادي أمس قبل سفره لمدينة أورلاندو، حيث يقيم معسكره الأساسي استعداداً للبطولة العالمية. وينتهي عقد ساني مع بايرن في 30 يونيو، بينما يقام مونديال الأندية في الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل. ورفض ساني مؤخراً تمديد عقده الذي كان سيبقيه مع بايرن حتى عام 2028، وفقاً لتقارير إخبارية.
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