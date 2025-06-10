  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ساني ضمن قائمة بايرن رغم غموض مستقبله

ساني ضمن قائمة بايرن رغم غموض مستقبله

2025-06-10 07:23:47
(MENAFN- Al-Bayan) يسافر ليروي ساني، جناح بايرن ميونيخ، للولايات المتحدة مع الفريق الألماني للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم رغم غموض الموقف بشأن عقده مع النادي.

وتواجد ساني في قائمة بايرن المكونة من 29 لاعباً، والتي أعلنها النادي أمس قبل سفره لمدينة أورلاندو، حيث يقيم معسكره الأساسي استعداداً للبطولة العالمية. وينتهي عقد ساني مع بايرن في 30 يونيو، بينما يقام مونديال الأندية في الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل. ورفض ساني مؤخراً تمديد عقده الذي كان سيبقيه مع بايرن حتى عام 2028، وفقاً لتقارير إخبارية.

MENAFN10062025000110011019ID1109658566

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث