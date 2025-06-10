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كولو مواني سيشارك مع يوفنتوس

كولو مواني سيشارك مع يوفنتوس

2025-06-10 07:23:47
(MENAFN- Al-Bayan) سيشارك المهاجم الفرنسي الدولي، راندال كولو مواني، المعار من باريس سان جرمان إلى يوفنتوس، مع الأخير في كأس العالم للأندية في كرة القدم هذا الصيف، بحسب ما أعلن أمس المدير الجديد لفريق ((السيدة العجوز))، الذي يأمل بتمديد إعارته حتى الموسم المقبل.

وقال داميان كومولي، المدير العام الجديد ليوفنتوس، في مؤتمر صحافي: ((أنا سعيد للإعلان عن توصلنا لاتفاق مع باريس سان جرمان لتمديد إعارته حتى مونديال الأندية)).

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