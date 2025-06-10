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كولو مواني سيشارك مع يوفنتوس
(MENAFN- Al-Bayan) سيشارك المهاجم الفرنسي الدولي، راندال كولو مواني، المعار من باريس سان جرمان إلى يوفنتوس، مع الأخير في كأس العالم للأندية في كرة القدم هذا الصيف، بحسب ما أعلن أمس المدير الجديد لفريق ((السيدة العجوز))، الذي يأمل بتمديد إعارته حتى الموسم المقبل.
وقال داميان كومولي، المدير العام الجديد ليوفنتوس، في مؤتمر صحافي: ((أنا سعيد للإعلان عن توصلنا لاتفاق مع باريس سان جرمان لتمديد إعارته حتى مونديال الأندية)).
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