مان سيتي يضم المساعد السابق لكلوب

MENAFN - Al-Bayan) أكد نادي مانشستر سيتي أمس تعيين مدربين مساعدين سابقين في ليفربول، ضمن الجهاز الفني للمدرب الإسباني بيب غوارديولا، بينهما الهولندي بيب ليندرس المساعد السابق للألماني يورغن كلوب. ويصل ليندرس إلى ملعب الاتحاد مع مدرب الكرات الثابتة جيمس فرينش الذي أمضى 13 عاماً في ملعب أنفيلد. وتأتي التعيينات الجديدة، بعد رحيل ثلاثة من أعضاء الجهاز الفني لغوارديولا.

وعمل ليندرس (42 عاماً)، تحت إشراف الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز وكلوب في نادي ليفربول.

ترك النادي مع كلوب في نهاية موسم 2024، وتولى الإشراف على ريد بول سالزبورغ لكنه أقيل في ديسمبر.

وقال البرتغالي أوغو فيانا مدير كرة القدم في سيتي: ((حصد بيبين وجيمس خبرة كبيرة في أدوارهما الفردية خلال السنوات القليلة الماضية)).

ومر سيتي بموسم مخيب فقد فيه لقب الدوري مكتفياً بالمركز الثالث، بعد سلسلة تاريخية من أربعة ألقاب متتالية.

ويخوض مانشستر سيتي مونديال الأندية في كرة القدم في الولايات المتحدة وهو حامل اللقب، بعد تتويجه بالنظام القديم في السعودية قبل سنتين. ويلعب في مجموعة تضم يوفنتوس الإيطالي والعين والوداد المغربي.