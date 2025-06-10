مان سيتي يضم المساعد السابق لكلوب
وعمل ليندرس (42 عاماً)، تحت إشراف الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز وكلوب في نادي ليفربول.
ترك النادي مع كلوب في نهاية موسم 2024، وتولى الإشراف على ريد بول سالزبورغ لكنه أقيل في ديسمبر.
وقال البرتغالي أوغو فيانا مدير كرة القدم في سيتي: ((حصد بيبين وجيمس خبرة كبيرة في أدوارهما الفردية خلال السنوات القليلة الماضية)).
ومر سيتي بموسم مخيب فقد فيه لقب الدوري مكتفياً بالمركز الثالث، بعد سلسلة تاريخية من أربعة ألقاب متتالية.
ويخوض مانشستر سيتي مونديال الأندية في كرة القدم في الولايات المتحدة وهو حامل اللقب، بعد تتويجه بالنظام القديم في السعودية قبل سنتين. ويلعب في مجموعة تضم يوفنتوس الإيطالي والعين والوداد المغربي.
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