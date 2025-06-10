  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مان سيتي يضم المساعد السابق لكلوب

مان سيتي يضم المساعد السابق لكلوب

2025-06-10 07:23:47
(MENAFN- Al-Bayan) أكد نادي مانشستر سيتي أمس تعيين مدربين مساعدين سابقين في ليفربول، ضمن الجهاز الفني للمدرب الإسباني بيب غوارديولا، بينهما الهولندي بيب ليندرس المساعد السابق للألماني يورغن كلوب. ويصل ليندرس إلى ملعب الاتحاد مع مدرب الكرات الثابتة جيمس فرينش الذي أمضى 13 عاماً في ملعب أنفيلد. وتأتي التعيينات الجديدة، بعد رحيل ثلاثة من أعضاء الجهاز الفني لغوارديولا.

وعمل ليندرس (42 عاماً)، تحت إشراف الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز وكلوب في نادي ليفربول.

ترك النادي مع كلوب في نهاية موسم 2024، وتولى الإشراف على ريد بول سالزبورغ لكنه أقيل في ديسمبر.

وقال البرتغالي أوغو فيانا مدير كرة القدم في سيتي: ((حصد بيبين وجيمس خبرة كبيرة في أدوارهما الفردية خلال السنوات القليلة الماضية)).

ومر سيتي بموسم مخيب فقد فيه لقب الدوري مكتفياً بالمركز الثالث، بعد سلسلة تاريخية من أربعة ألقاب متتالية.

ويخوض مانشستر سيتي مونديال الأندية في كرة القدم في الولايات المتحدة وهو حامل اللقب، بعد تتويجه بالنظام القديم في السعودية قبل سنتين. ويلعب في مجموعة تضم يوفنتوس الإيطالي والعين والوداد المغربي.

MENAFN10062025000110011019ID1109658564

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث