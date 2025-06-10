مونديال الأندية تحت الحصار

MENAFN - Al-Bayan) بينما يستعد عشاق كرة القدم حول العالم لمتابعة كأس العالم للأندية التي تنطلق السبت المقبل، وتستمر حتى 13 يوليو المقبل في الولايات المتحدة، تعيش مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا أجواء مختلفة تماماً.. فبدلاً من أن تكون ساحة للاحتفال والفرح، تحولت بعض شوارعها إلى مسرح للاحتجاجات والتوترات الأمنية، وبينما تنتظر الجماهير مشاهدة نجوم فرق كبرى مثل باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان، تبدو كرة القدم كأنها ضيف في مدينة مشغولة بهموم أخرى أكبر من الملاعب.

ويُعد ملعب ((روز بول)) في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا واحداً من أبرز الملاعب التي تستضيف مباريات كأس العالم للأندية 2025، حيث يتسع لنحو 88500 متفرج، ويُصنف كمعلم تاريخي وطني في الولايات المتحدة، ويحتضن ست مباريات من البطولة، أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد يوم 15 يونيو، ولقاء إنتر ميلان ومونتيري في 18 يونيو، إلى جانب مباريات قوية أخرى مثل ريفر بليت ضد مونتيري، وأتلتيكو مدريد ضد بوتافوغو، وأوراوا ريد دايموندز أمام مونتيري.

وتعيش آلاف العائلات من أصول لاتينية، كثير منها لا يملك أوراق إقامة قانونية، في المناطق القريبة من ملعب ((روز بول))، وكانت هذه العائلات تنتظر انطلاق البطولة بفارغ الصبر، خاصة من يشجعون الفرق التي ستلعب في المدينة، لكن مع تصاعد التوترات الأمنية، تحول الحماس إلى قلق.. فحتى الأمور البسيطة مثل الذهاب إلى الملعب أصبحت محفوفة بالمخاطر، خاصة بالنسبة للأسر التي تخشى أن يؤدي خروج أحد أفرادها لحضور المباراة إلى ترك باقي العائلة في مواجهة خطر الترحيل أو المداهمة المفاجئة، وهو ثمن لا يمكن تحمله من أجل 90 دقيقة.

توتر

ويخيم القلق على الأجواء في مدينة لوس أنجلوس، داخل الملاعب وخارجها، في ظل حالة من التوتر المستمر التي تفرضها الاحتجاجات المتصاعدة، إذ تعيش الفرق المشاركة ظروفاً استثنائية، كونها تقيم معسكراتها في مدينة مشتعلة بالتوترات الأمنية، ويتدرب اللاعبون وسط أصوات الهتافات والاشتباكات التي لا تهدأ في الشوارع المحيطة، وتلقت بعض الفرق بالفعل تعليمات أمنية مشددة من اللجنة المنظمة، تتضمن خطط طوارئ واضحة، وإرشادات دقيقة حول كيفية التصرف في حال وقوع أي طارئ أثناء التجمعات أو التنقلات، أو حتى أثناء المباريات نفسها، وامتدت حالة القلق لتشمل أدق التفاصيل اليومية، بدءاً من التنقل بالحافلات، وصولاً إلى دخول غرف الملابس، ولا تقع هذه الضغوط على اللاعبين وحدهم، بل تطال أيضاً الأجهزة الفنية، حيث اضطر عدد من المدربين إلى تعديل برامجهم التدريبية تجنباً لأي احتكاك مع الأوضاع الخارجية، كما طلبت بعض الفرق تعزيزاً في إجراءات التأمين، في محاولة لتقليل فرص التعرض لأي مفاجآت غير محسوبة.

أما المدرجات، فهي الأخرى قد لا تخلو من القلق، وسط ترقب حذر لما قد تحمله من رسائل تتجاوز حدود التشجيع الرياضي المعتاد، فبدلاً من الأهازيج والأعلام، قد تتحول المدرجات إلى وسيلة للتعبير عن الغضب الشعبي، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بسياسات الهجرة، وتزداد احتمالية أن يلجأ بعض المشجعين إلى رفع لافتات سياسية أو شعارات احتجاجية، تعكس الرفض الشعبي لتصرفات التعامل مع المهاجرين، وهو ما قد يضع المنظمين في مأزق حقيقي، مثل هذه المظاهر، إن وقعت، قد تضع الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا)) في موقف معقد، كونها لا ترتبط بالجوانب الأمنية فقط داخل الملعب، بل تمس صورة البطولة عالمياً، وتفتح الباب أمام أزمة سياسية وإعلامية يصعب على الاتحاد السيطرة على تبعاتها، خاصة في ظل وجود تغطية إعلامية مكثفة ومراقبة دقيقة من وسائل الإعلام الدولية.

ورغم أن أنظار العالم تتجه نحو الملاعب الأمريكية، إلا أن الواقع في الشوارع لا يمكن تجاهله.. فما يحدث يُلقي بظلاله على الجميع، من جماهير ولاعبين وأجهزة فنية، خاصة من يعيشون في مناطق التوتر.. بعضهم يخشى حضور المباريات، وآخرون يشعرون بعدم الأمان حتى أثناء التنقل أو التجمع حول الملاعب، وتعكس هذه التفاصيل حجم التحديات التي تحيط بالبطولة خارج المستطيل الأخضر.