7 صفقات تعزز من قوة "الزعيم" في معسكر واشنطن
وضمن برنامج الإعداد لـ((الزعيم))، خاض فريق العين مباراة ودية مغلقة أمام نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وانتهت بفوز العين بهدف دون رد سجله المهاجم الدولي التوغولي لابا كودجو.
ويستهل العين مشواره في المونديال بمواجهة قوية أمام يوفنتوس الإيطالي 18 الجاري، في حين يفتتح أوكلاند مشاركته بلقاء بايرن ميونيخ الألماني 15 من الشهر ذاته.
على جانب آخر، انضم رسمياً اللاعب الأرجنتيني فاكوندو زبالا إلى المعسكر بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، حيث بدأ تدريباته فوراً مع الفريق في المرحلة الثانية من الإعداد. ويُعد زبالا من الأسماء اللاتينية الواعدة في مركز الظهير الأيسر، لما يمتلكه من قدرات تكتيكية ومهارية جعلته خياراً مناسباً لتعزيز الجبهة اليسرى في تشكيلة ((الزعيم))، خاصة مع زخم الاستحقاقات القادمة.
ويُنتظر أن يكون اللاعب من الأوراق الرابحة للمدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، في البطولة العالمية المقبلة، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى تنويع خياراته الدفاعية والهجومية على الأطراف.
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