  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
7 صفقات تعزز من قوة "الزعيم" في معسكر واشنطن

7 صفقات تعزز من قوة "الزعيم" في معسكر واشنطن

2025-06-10 07:23:46
(MENAFN- Al-Bayan) بزخم تعاقدي غير مسبوق واستقرار تنظيمي وفني، يستعد فريق العين لخوض تحدٍ عالمي جديد من قلب العاصمة الأمريكية واشنطن، طامحاً لتكرار ملحمته التاريخية في نسخة 2018. وأعلن النادي عن التعاقد مع سبعة لاعبين جدد لدعم صفوف الفريق في البطولة، من بينهم المغربيان حسين رحيمي، ويحيى بن خالق، والسلوفيني مارسيل راتنيك، والمصري رامي ربيعة، والبوسني أديس ياسيتش، والبرتغالي روي باتريسيو، والأرجنتيني فاكوندو زبالا.

وضمن برنامج الإعداد لـ((الزعيم))، خاض فريق العين مباراة ودية مغلقة أمام نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وانتهت بفوز العين بهدف دون رد سجله المهاجم الدولي التوغولي لابا كودجو.

ويستهل العين مشواره في المونديال بمواجهة قوية أمام يوفنتوس الإيطالي 18 الجاري، في حين يفتتح أوكلاند مشاركته بلقاء بايرن ميونيخ الألماني 15 من الشهر ذاته.

على جانب آخر، انضم رسمياً اللاعب الأرجنتيني فاكوندو زبالا إلى المعسكر بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، حيث بدأ تدريباته فوراً مع الفريق في المرحلة الثانية من الإعداد. ويُعد زبالا من الأسماء اللاتينية الواعدة في مركز الظهير الأيسر، لما يمتلكه من قدرات تكتيكية ومهارية جعلته خياراً مناسباً لتعزيز الجبهة اليسرى في تشكيلة ((الزعيم))، خاصة مع زخم الاستحقاقات القادمة.

ويُنتظر أن يكون اللاعب من الأوراق الرابحة للمدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، في البطولة العالمية المقبلة، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى تنويع خياراته الدفاعية والهجومية على الأطراف.

MENAFN10062025000110011019ID1109658562

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث