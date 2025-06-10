7 صفقات تعزز من قوة "الزعيم" في معسكر واشنطن

MENAFN - Al-Bayan) بزخم تعاقدي غير مسبوق واستقرار تنظيمي وفني، يستعد فريق العين لخوض تحدٍ عالمي جديد من قلب العاصمة الأمريكية واشنطن، طامحاً لتكرار ملحمته التاريخية في نسخة 2018. وأعلن النادي عن التعاقد مع سبعة لاعبين جدد لدعم صفوف الفريق في البطولة، من بينهم المغربيان حسين رحيمي، ويحيى بن خالق، والسلوفيني مارسيل راتنيك، والمصري رامي ربيعة، والبوسني أديس ياسيتش، والبرتغالي روي باتريسيو، والأرجنتيني فاكوندو زبالا.

وضمن برنامج الإعداد لـ((الزعيم))، خاض فريق العين مباراة ودية مغلقة أمام نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وانتهت بفوز العين بهدف دون رد سجله المهاجم الدولي التوغولي لابا كودجو.

ويستهل العين مشواره في المونديال بمواجهة قوية أمام يوفنتوس الإيطالي 18 الجاري، في حين يفتتح أوكلاند مشاركته بلقاء بايرن ميونيخ الألماني 15 من الشهر ذاته.

على جانب آخر، انضم رسمياً اللاعب الأرجنتيني فاكوندو زبالا إلى المعسكر بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، حيث بدأ تدريباته فوراً مع الفريق في المرحلة الثانية من الإعداد. ويُعد زبالا من الأسماء اللاتينية الواعدة في مركز الظهير الأيسر، لما يمتلكه من قدرات تكتيكية ومهارية جعلته خياراً مناسباً لتعزيز الجبهة اليسرى في تشكيلة ((الزعيم))، خاصة مع زخم الاستحقاقات القادمة.

ويُنتظر أن يكون اللاعب من الأوراق الرابحة للمدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، في البطولة العالمية المقبلة، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى تنويع خياراته الدفاعية والهجومية على الأطراف.