دبي تستضيف أول "دواثلون ثلجي" في المنطقة 29 الجاري

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت سكي دبي ومجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع نادي كرانك للدراجات الهوائية الثابتة واللياقة البدنية، عن تنظيم النسخة الأولى من سباق دواثلون الثلجي، الأول من نوعه في المنطقة، الذي يقام يوم الأحد 29 يونيو، وذلك بعد أسابيع قليلة من تنظيم فعاليات النسخة الأكبر من سباق دبي للجري الثلجي، ويستمر التسجيل للراغبين حتى يوم 27 يونيو.

وتشكل التجربة الفريدة، التي تشتمل على الجري وسباق الدراجات الهوائية الثابتة، الإضافة الأحدث إلى قائمة فعاليات اللياقة المشوّقة في دبي، للابتعاد عن حرارة الصيف، وتتاح فيها الفرصة لتنافس المشاركين بين 13 و60 عاماً، للوصول إلى خط النهاية وسط أجواء ثلجية بدرجة حرارة -4 مئوية.

ويمكن للمتسابقين اختيار إحدى مسافتين، إما 3 كيلو مترات (ثلاث لفات) وإما 5 كيلو مترات (خمس لفات)، وسباق الدراجات لمسافة 5 كيلو مترات، وذلك ضمن فئة الأفراد أو الفرق المكونة من شخصين. ويحصل كل شخص يعبر خط النهاية على ميدالية تذكارية. كما يحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة على فرصة الصعود إلى المنصة، واستلام جوائز مميزة.

ويعد هذا السباق أحدث الفعاليات الرياضية، التي تقام بالتعاون بين سكي دبي ومجلس دبي الرياضي في إطار شراكتهما المستمرة لاستضافة فعاليات متميزة، تتماشى مع رؤيتهما المشتركة لتعزيز رفاهية المجتمع، من خلال تشجيع أنماط الحياة الصحية والنشطة وجعل الرياضات الثلجية متاحة للجميع على مدار العام.

وتعد الرياضات الجليدية من الرياضات الأساسية في الأجندة السنوية لمجلس دبي الرياضي، حيث يحرص المجلس على التعاون مع مختلف الجهات لتنظيم المزيد من هذه الأحداث لمختلف الجنسيات وكذلك لأصحاب الهمم، إضافة إلى جهود نشرها بين أبناء الوطن، كما يحرص مجلس دبي الرياضي على تعزيز التنوع في الفعاليات الرياضية من أجل توفير الفرصة لجميع فئات المجتمع من كل الجنسيات، التي تعيش في دبي لممارسة الرياضة، التي يفضلونها، ويولي المجلس اهتماماً كبيراً بالرياضات الثلجية، حيث ينظم المجلس، بالتعاون مع شركة ((ماجد الفطيم)) العديد من الفعاليات والمسابقات الثلجية على مدار العام.