دبي تستضيف أول "دواثلون ثلجي" في المنطقة 29 الجاري

دبي تستضيف أول "دواثلون ثلجي" في المنطقة 29 الجاري
وتشكل التجربة الفريدة، التي تشتمل على الجري وسباق الدراجات الهوائية الثابتة، الإضافة الأحدث إلى قائمة فعاليات اللياقة المشوّقة في دبي، للابتعاد عن حرارة الصيف، وتتاح فيها الفرصة لتنافس المشاركين بين 13 و60 عاماً، للوصول إلى خط النهاية وسط أجواء ثلجية بدرجة حرارة -4 مئوية.
ويمكن للمتسابقين اختيار إحدى مسافتين، إما 3 كيلو مترات (ثلاث لفات) وإما 5 كيلو مترات (خمس لفات)، وسباق الدراجات لمسافة 5 كيلو مترات، وذلك ضمن فئة الأفراد أو الفرق المكونة من شخصين. ويحصل كل شخص يعبر خط النهاية على ميدالية تذكارية. كما يحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة على فرصة الصعود إلى المنصة، واستلام جوائز مميزة.
ويعد هذا السباق أحدث الفعاليات الرياضية، التي تقام بالتعاون بين سكي دبي ومجلس دبي الرياضي في إطار شراكتهما المستمرة لاستضافة فعاليات متميزة، تتماشى مع رؤيتهما المشتركة لتعزيز رفاهية المجتمع، من خلال تشجيع أنماط الحياة الصحية والنشطة وجعل الرياضات الثلجية متاحة للجميع على مدار العام.
وتعد الرياضات الجليدية من الرياضات الأساسية في الأجندة السنوية لمجلس دبي الرياضي، حيث يحرص المجلس على التعاون مع مختلف الجهات لتنظيم المزيد من هذه الأحداث لمختلف الجنسيات وكذلك لأصحاب الهمم، إضافة إلى جهود نشرها بين أبناء الوطن، كما يحرص مجلس دبي الرياضي على تعزيز التنوع في الفعاليات الرياضية من أجل توفير الفرصة لجميع فئات المجتمع من كل الجنسيات، التي تعيش في دبي لممارسة الرياضة، التي يفضلونها، ويولي المجلس اهتماماً كبيراً بالرياضات الثلجية، حيث ينظم المجلس، بالتعاون مع شركة ((ماجد الفطيم)) العديد من الفعاليات والمسابقات الثلجية على مدار العام.
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