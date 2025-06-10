3 حكام إماراتيين يشاركون في إدارة طواف "إيسيرا" الفرنسي

MENAFN - Al-Bayan) أعلن اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، أمس، أن ثلاثة من حكامه شاركوا للمرة الأولى في إدارة منافسات طواف ((ألبيس إيسيرا)) الفرنسي، أحد أعرق سباقات الطريق في فرنسا، والذي يشهد سنوياً مشاركة نخبة من الدراجين المحترفين من مختلف الفرق المحلية والأوروبية.

وتضمنت منافسات الطواف خمس مراحل لمسافة 805 كيلو مترات، فيما تضمنت مرحلته الأخيرة منافسات في مناطق جبلية مرتفعة لمسافة 4000 م.

وضم الوفد التحكيمي الإماراتي كلاً من سيف سرور الشرقي، وفيصل النقبي، ووليد الشامسي، وجاءت مشاركتهم في إطار اتفاقية التعاون والشراكة بين اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ونظيره الفرنسي، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التحكيمية الوطنية، وتبادل الخبرات، والارتقاء بمنظومة التحكيم في الدولة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأكد اتحاد الإمارات للدراجات أن هذه المشاركة تشكل خطوة مهمة ضمن خططه لتأهيل الكوادر الفنية والتحكيمية.