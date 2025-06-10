نجاح كبير لفعاليات بطولات العيد العمالية بدبي
ووصل عدد الحضور والمشاركين في فعاليات البطولات إلى 15 ألفاً، فيما تم تنظيم الفعاليات في 4 مناطق على مستوى إمارة دبي، شملت المحيصنة، والقوز، والسطوة، ونُزل – جبل علي.
وشهدت فعاليات البطولات تنظيم بطولة للعبة كرة السلة، شارك فيها 114 لاعباً موزعين على 14 فريقاً، وبطولة كرة الطائرة النسائية شارك فيها 112 سيدة من 14 فريقاً، وبطولة كرة الطائرة للرجال شارك فيها 96 لاعباً ضمن 12 فريقاً.
كما شارك في مسابقة شد الحبل، التي شهدت تفاعلاً كبيراً بين الجمهور، 648 لاعباً من 84 فريقاً، فيما تم تنظيم بطولة كرة سلة للجالية الباكستانية شارك فيها 80 لاعباً ضمن 8 فرق، بينما قدم محمد الحجاجي، أمين سر مجلس تمكين أصحاب الهمم، ورشاً تعليمية حول لغة الإشارة وطرق التواصل مع فئة الصم.
وأوضحت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن بطولات العيد العمالية، التي انطلقت هذا العام تحت شعار ((نحتفل بالعيد معاً))، شهدت تفاعلاً كبيراً وإيجابياً من كل العمال والفئات المستهدفة، ما انعكس أثره على نشر السعادة لديهم في أجواء العيد.
وأكدت فاطمة بوحجير أن الفعاليات الرياضية المتنوعة هدفت إلى إسعاد فئة العمال، بما يعود على المستفيدين بالكثير من الفوائد الصحية والنفسية، إلى جانب تعزيز العلاقات الاجتماعية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، مبينة أن بطولات العيد العمالية تسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان، وتعزيز التواصل المجتمعي مع كل شرائح المجتمع، وتأكيد الدور المجتمعي،الذي تقوم به شرطة دبي.
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