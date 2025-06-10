نجاح كبير لفعاليات بطولات العيد العمالية بدبي

MENAFN - Al-Bayan) شهدت بطولات العيد العمالية، التي نظمها مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، بالتعاون مع لجنة تأمين الفعاليات في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومجلس دبي الرياضي، وبلدية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومجلس مديري مراكز الشرطة في شرطة دبي، وقسم الشرطة المجتمعية في إدارة الحد من الجريمة، ومجلس تمكين أصحاب الهمم، ومبادرة ((على دربك))، حضوراً جماهيرياً كبيراً خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة.

ووصل عدد الحضور والمشاركين في فعاليات البطولات إلى 15 ألفاً، فيما تم تنظيم الفعاليات في 4 مناطق على مستوى إمارة دبي، شملت المحيصنة، والقوز، والسطوة، ونُزل – جبل علي.

وشهدت فعاليات البطولات تنظيم بطولة للعبة كرة السلة، شارك فيها 114 لاعباً موزعين على 14 فريقاً، وبطولة كرة الطائرة النسائية شارك فيها 112 سيدة من 14 فريقاً، وبطولة كرة الطائرة للرجال شارك فيها 96 لاعباً ضمن 12 فريقاً.

كما شارك في مسابقة شد الحبل، التي شهدت تفاعلاً كبيراً بين الجمهور، 648 لاعباً من 84 فريقاً، فيما تم تنظيم بطولة كرة سلة للجالية الباكستانية شارك فيها 80 لاعباً ضمن 8 فرق، بينما قدم محمد الحجاجي، أمين سر مجلس تمكين أصحاب الهمم، ورشاً تعليمية حول لغة الإشارة وطرق التواصل مع فئة الصم.

وأوضحت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن بطولات العيد العمالية، التي انطلقت هذا العام تحت شعار ((نحتفل بالعيد معاً))، شهدت تفاعلاً كبيراً وإيجابياً من كل العمال والفئات المستهدفة، ما انعكس أثره على نشر السعادة لديهم في أجواء العيد.

وأكدت فاطمة بوحجير أن الفعاليات الرياضية المتنوعة هدفت إلى إسعاد فئة العمال، بما يعود على المستفيدين بالكثير من الفوائد الصحية والنفسية، إلى جانب تعزيز العلاقات الاجتماعية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، مبينة أن بطولات العيد العمالية تسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان، وتعزيز التواصل المجتمعي مع كل شرائح المجتمع، وتأكيد الدور المجتمعي،الذي تقوم به شرطة دبي.