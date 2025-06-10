"منتخب الجودو" جاهز لبطولة العالم بالمجر

MENAFN - Al-Bayan) يشارك المنتخب الوطني للجودو في بطولة العالم للجودو 2025، التي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست، بداية من يوم غدٍ وتستمر حتى 20 يونيو الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات العالم، وذلك ضمن جولات الاتحاد الدولي للجودو المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية ((لوس أنجلوس 2028)).

ويشارك منتخب الإمارات، الذي ينضم غداً إلى قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة، بوفد يضم 8 لاعبين ولاعبة واحدة، عقب ختام معسكره التحضيري الذي أقامه في ألمانيا استعداداً للاستحقاق العالمي المرتقب.

ومن المقرر أن يمثل المدرب الوطني فيكتور سيكتروف المنتخب في مراسم قرعة البطولة، التي تُعقد غداً بتقنية الاتصال المرئي من ((قاعة باب لازلو)) في بودابست، قبل انطلاق المنافسات رسمياً بعد غدٍ.

وتشهد البطولة مشاركة نحو 565 لاعباً ولاعبة من 93 دولة، من بينهم نخبة من المصنفين الأوائل عالمياً، في النسخة الـ38 لفئة الرجال، والـ29 للسيدات.

من جهة أخرى، تنطلق اليوم في بودابست أعمال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للجودو لعام 2025، بمقر الاتحاد الدولي، برئاسة ماريوس فيزر، رئيس الاتحاد، وبمشاركة أكثر من 150 اتحاداً وطنياً عضواً.

ويمثل اتحاد الإمارات للجودو في الاجتماع الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.

وقال ماريوس فيزر، إن اجتماع بودابست يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتخطيط لمستقبل رياضة الجودو على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن الاتحادات الأعضاء ستناقش ما تحقق من إنجازات منذ الاجتماع الأخير في الدوحة عام 2023، على هامش بطولة العالم السابقة.

وأكد أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والتعاون من أجل التغيير الإيجابي في المجتمعات، وبناء مستقبل رياضي يلبي تطلعات الرياضيين حول العالم.