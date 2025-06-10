"منتخب الجودو" جاهز لبطولة العالم بالمجر
ويشارك منتخب الإمارات، الذي ينضم غداً إلى قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة، بوفد يضم 8 لاعبين ولاعبة واحدة، عقب ختام معسكره التحضيري الذي أقامه في ألمانيا استعداداً للاستحقاق العالمي المرتقب.
ومن المقرر أن يمثل المدرب الوطني فيكتور سيكتروف المنتخب في مراسم قرعة البطولة، التي تُعقد غداً بتقنية الاتصال المرئي من ((قاعة باب لازلو)) في بودابست، قبل انطلاق المنافسات رسمياً بعد غدٍ.
وتشهد البطولة مشاركة نحو 565 لاعباً ولاعبة من 93 دولة، من بينهم نخبة من المصنفين الأوائل عالمياً، في النسخة الـ38 لفئة الرجال، والـ29 للسيدات.
من جهة أخرى، تنطلق اليوم في بودابست أعمال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للجودو لعام 2025، بمقر الاتحاد الدولي، برئاسة ماريوس فيزر، رئيس الاتحاد، وبمشاركة أكثر من 150 اتحاداً وطنياً عضواً.
ويمثل اتحاد الإمارات للجودو في الاجتماع الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.
وقال ماريوس فيزر، إن اجتماع بودابست يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتخطيط لمستقبل رياضة الجودو على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن الاتحادات الأعضاء ستناقش ما تحقق من إنجازات منذ الاجتماع الأخير في الدوحة عام 2023، على هامش بطولة العالم السابقة.
وأكد أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والتعاون من أجل التغيير الإيجابي في المجتمعات، وبناء مستقبل رياضي يلبي تطلعات الرياضيين حول العالم.
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