"آسيان" والبحرين.. نحو عهد واعد من الشراكة

MENAFN - Al-Bayan) نيابة عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، شارك الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين ورئيس وزرائها، في اجتماعات القمة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) العشر، التي استضافتها كوالالمبور في أواخر مايو المنصرم، علماً بأن القمة الأولى عقدت بمدينة جدة في يوليو 2023، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقد أولت البحرين مذاك اهتماماً خاصا بهذه القمة كونها منصة تنسجم أهدافها وتطلعاتها مع أهداف وتطلعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ناهيك عن انسجام أهدافها مع سياسات مملكة البحرين الخارجية القائمة على التسامح والانفتاح والسلام، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، والتعاون والتنسيق والحوار مع مختلف دول العالم.

ولعل ما يبرهن على توجهات البحرين الصائبة لجهة تمتين علاقاتها مع الدول الآسيوية الصديقة، والدخول معها في شراكات استراتيجية منذ سنوات هو انطلاق فكرة ((التوجه شرقاً)) من البحرين قبل غيرها من الدول الخليجية، والإشارة هنا إلى دعوة أطلقها المرحوم يوسف أحمد الشيراوي، وزير الصناعة البحريني الأسبق، وأحد رجالات التنمية الخليجيين الكبار، في محاضرة ألقاها في لندن في منتصف تسعينيات القرن الماضي، ففي تلك المحاضرة قال الشيراوي ما مفاده أن مصلحة دول مجلس التعاون تقتضي إقامة شراكة منهجية طويلة المدى متعددة الأوجه مع الدول والتكتلات الآسيوية الناهضة، بدءاً من الهند وانتهاء بالصين، ومروراً بدول منظومة آسيان، التي تأسست في عام 1967 من خمس دول (إندونيسيا والفلبين وتايلاند وماليزيا وسنغافورة)، ثم لحقت بها بروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا على التوالي.

ولم تكن الفكرة مدفوعة في حينه بالتحولات الكبيرة، التي شهدتها الساحة الدولية مطلع عقد التسعينيات بانهيار الاتحاد السوفييتي ومنظومته الاشتراكية، وبتصدع العلاقات العربية - العربية جراء غزو العراق للكويت فحسب، وإنما أيضاً بسبب تحقيق الكتل والكيانات الآسيوية الكبيرة نجاحات وصعوداً صاروخياً في الحقول الاقتصادية والعلمية والصناعية والتنموية، ما جعلها صاحبة نماذج يحتذى بها ودروس يمكن الاستفادة منها، وهو ما حقق لها نفوذاً وتأثيراً في الساحة الدولية.

لقد كان من نتائج اهتمام البحرين بالتعاون مع ((آسيان)) في مختلف الحقول أن استضافت المنامة في مايو 2009 أول اجتماع وزاري للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ورابطة آسيان، وكما قال ولي عهد البحرين في كلمته أمام اجتماع كوالمبور في 27 مايو 2025، فإن ذلك الاجتماع الوزاري الأول كان بمثابة إعلان عن ((بداية فصل جديد وواعد في العلاقات بين المنطقتين)).

وما قاله ولي عهد البحرين أيضاً في السياق نفسه إن: ((ما وحدنا حينها، وما جمعنا اليوم، هو الأساس المتين من القيم المشتركة، والمصالح المتوافقة، والفهم المشترك بأن التحديات العالمية الراهنة تتطلب وحدة وتصميماً وقوة جامعة، ومن خلال هذه الروح نحول التحديات إلى فرص، ونمهد الطريق نحو الاستقرار والازدهار المستدام لجميع مواطنينا)).

ومنذ اجتماع المنامة التأسيسي حدثت تطورات كثيرة سواء على الصعيدين الدولي والإقليمي، أو على صعيد التعاون بين التكتلين الخليجي والآسيوي.

يشهد على ذلك حقيقة أن ما كان مجرد حوار استراتيجي تمهيدي، تحول خلال السنوات الماضية إلى شراكة قوية وراسخة عمادها التزام مشترك بالتنمية والازدهار لخير الشعوب، وتوافق على تعزيز وتوثيق الروابط في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والتعليم والتقنية والابتكار والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والطاقة النظيفة.

وتمثلت خطوة البحرين الأولى في هذا الاتجاه بقيام وزير خارجية البحرين السابق الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بالتوقيع في بانكوك في الثاني من نوفمبر عام 2019، على وثيقة انضمام البحرين إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (Treaty of Amity & Cooperation in Southeast Asia)، وذلك تجسيدا لرؤية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في ترسيخ أواصر التعاون مع الجميع، وتشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، ودعم كل الجهود الساعية لتعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، والاهتمام بتطوير العلاقات والتعاون المشترك مع القارة الآسيوية بوجه عام، ومع رابطة الآسيان بوجه خاص.

وبهذا صارت البحرين ثالث دولة عربية تنضم إلى تلك المعاهدة بعد المملكة العربية السعودية ومصر.