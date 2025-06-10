تظاهرات لوس أنجلوس

MENAFN - Al-Bayan) الاضطرابات الداخلية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، والتي تم بسببها قيام الرئيس دونالد ترامب باستدعاء قوات الحرس الوطني، خلقت أزمة تعدت هذه الاضطرابات.

هناك انقسام في الرأي العام الأمريكي حول هذه الأزمة، وأسلوب تعامل الرئيس ترامب معها.

فيما يختص بأسباب الأزمة، فهي أساساً تعود إلى موقف الرئيس وإدارته – منذ اليوم الأول – من مسألة المهاجرين غير الشرعيين، الذين قدموا عن طريق التهريب عبر الحدود الممتدة مع المكسيك.

معظم هؤلاء من العرق اللاتيني، ومعظمهم من الذين يعانون من البطالة، وبعضهم – حسب كلام ترامب – من المجرمين أصحاب السجل الإجرامي في بلادهم.

موقف إدارة ترامب منذ اليوم الأول هو ضرورة التهجير والإعادة مرة أخرى إلى بلادهم، وأنه من غير المقبول استمرار أي منهم على الأراضي الأمريكية لتأثيرهم السلبي في أجور العمال الشرعيين، وفي انتشار الجرائم، وتهديد الأمن الاجتماعي.

هذا الإجراء حظي – حسب استطلاعات الرأي - برضا المواطنين الأمريكيين.

الأزمة بدأت حينما ادعى ترامب أن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، وعمدة مدينة لوس أنجلوس اللذين ينتميان إلى الحزب الديمقراطي والمعروفين بعدائهما العلني لإدارة ترامب، لا يقومان بدورهما التنفيذي في عمليات التعقب والترحيل لآلاف المهاجرين غير الشرعيين في الولاية بوجه عام، وفي مدينة لوس أنجلوس بوجه خاص.

ويقال إن هذا الموقف يعود إلى عدم رغبة الحاكم والعمدة في التفريق بين المهاجرين غير الشرعيين وعائلاتهم المستقرة، والتي تعيش منذ عقود بشكل شرعي في الولاية.

إزاء هذا الموقف، وإزاء عدم استجابة الشرطة المحلية في مواجهة تظاهرات الشغب المؤيدة للمهاجرين غير الشرعيين، قام ترامب باستدعاء قوات الحرس الوطني إلى الولاية والبالغ عددها – حتى الآن – 1700.

ويذكر أن استدعاء هذه القوات هو من سلطات الرئيس الأمريكي التنفيذية، وقد تم استدعاؤها منذ الستينيات 31 مرة، وكلها في حالات ما يعرف بحالات ((التمرد والشغب العام))، وكل ما يهدد البلاد بمخاطر أمنية داخلية.

وقيل إن ترامب استخدم حقه الدستوري من أجل تحقيق الاستقرار، ومنع الاعتداء على الممتلكات من قبل ((جماعات وعصابات إجرامية)).

أما الرأي المخالف لذلك فيقول، إن ترامب بقراره هذا تجاوز صلاحيات الحاكم والعمدة، وقام بعسكرة حق مدني أصيل يكفله الدستور وهو حق التظاهر السلمي.

لا أحد يعرف بعد استمرار هذه الاحتجاجات ليومها الرابع هل سوف تنتشر في ولايات أخرى أم أن الحرس الوطني قادر على إنهاء انتشارها، خاصة بعد بدء تظاهرات مماثلة في دالاس!