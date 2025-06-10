تعظيم المشاهير.. لماذا؟ 2-2

MENAFN - Al-Bayan) أحد أهم أسباب النظرة المبالغة، أو تعظيم الأشخاص، هو أن الناس بطبيعتهم يحبون أن يخلقوا رموزاً يحتذون بها، فعبر التاريخ كانت المجتمعات ترفع أشخاصاً معيّنين لمكانة أسطورية: أبطال، قديسين، حكماء، أما اليوم فقد أعطي هذا الدور للمشاهير، فبمجرد أن يظهر شخص ناجح، محبوب، غني، وجذّاب، ينجذب إليه الناس، ويشعرون بأن لديه كل ما ينقصهم، فيضعونه على عرش صغير في عقولهم يكبر مع الأيام!

أيضاً فإن الوهج المصطنع الذي يخلقه تسويق الصورة المصطنعة للمشاهير الذين يظهرون بأبهى صورة: بشرتهم مثالية، كلامهم محسوب، صورهم مصفّاة، وبالرغم من أن هذه الصورة ليست حقيقية، بل هي ناتجة عن فريق تصوير، وإدارة محتوى، وتعديلات، إلا أن الناس ترى هذه الصورة وتعبد هذا البريق.

عقلنا الباطن كذلك يلعب دوراً في هذه الحالة، فمنذ القدم والناس عبارة عن مجموع بحاجة دائمة لقائد أو مثال، وعندما يعثرون عليه تبدأ طقوس وكلمات ومشاعر الإعجاب والانبهار والتبعية لكل تصرفاته، (ولذلك ليس غريباً أن يطلق عليهم التابعون اليوم)، ثم يبدأ الآخرون بالتقليد، فيحبون هذا المشهور ويتابعونه وفق منطق القطيع، ودون وجود سبب منطقي أو عقلاني.

وفي مجتمعات كالتي نعيش فيها اليوم، أصبحت تفقد ثقتها بالمؤسسات التقليدية التي كانت تعقلن تصرفات الناس (كالدين، والعائلة، والتعليم)، حل الفراغ الروحي أو الفكري مكان المنطق والعقل. وأصبح نجوم الفن ومشاهير السوشال ميديا بطريقة ما، يملؤون هذا الفراغ عند البعض، فيتحولون لأصنام رمزية - أو هم يحولونهم كذلك – حتى لو كانوا أشخاصاً عاديين، أو حتى بلا قيمة فعلية، ومحتواهم عبارة عن تفاهة لا أكثر!

لتأليه المشاهير أسباب كثيرة نحاول أن نفككها لنفهمها لا أكثر، فكثيرون يعيشون فشلهم الشخصي، أو أحلامهم المكسورة التي يسقطونها على المشاهير، بمعنى عندما يرى الشباب ممثلة أجنبية صغيرة لا تتجاوز الـ 25، وأنجزت أفلاماً عالمية، وشاركت في مسلسل يتحدث عنه العالم، وتصل ثروتها لملايين الدولارات، يتحسّس هؤلاء الشباب جيوبهم فيشعرون بالخيبة والإحباط، لكنهم ينظرون لنجمتهم فيرون أنها تعيش الحياة والنجاح الذي يريدونه، وبهذا يحولونها إلى كائن فوق البشر!

خلاصة الأمر أن الناس لا ينظرون للمشاهير كما هم، ولكن كما يحتاجونهم أن يكونوا!