ماسك والخوف من الفشل

MENAFN - Al-Bayan) أحداث لوس أنجلوس أخرجت دونالد ترامب من الزاوية الضيقة التي حشر فيها مع إيلون ماسك، وجدها فرصة مواتية للابتعاد عن مستنقع، يزداد عمقاً مع كل تغريدة يتبادلانها، وهو مستنقع موحل تغوص فيه الأرجل، ويفقد من يدخله القدرة على التحكم في أفعاله.

ومن جديد يذهب الرئيس في نسخته الثانية إلى الاتجاه الخطأ، ويدخل نفسه في مشكلة أكبر من تلك التي هرب منها، فما يحدث في ولاية كاليفورنيا ومدينتها الكبرى أحدث شرخاً داخلياً عميقاً قد لا يكون ترامب قادراً على إصلاحه، وهذا يعيدنا ثانية إلى ماسك، حيث يتردد أن أهم أسباب اتخاذه قرار الابتعاد وقطع العلاقات، ثم التحول من صديق إلى عدو، هو عدم تحمل مسؤولية القرارات الارتجالية وغير المدروسة جيداً من جانب الرئيس، والتي نتجت عنها إخفاقات ترقى إلى درجة الفشل!

ويقال إن ماسك الذي اعتاد على النجاح منذ تأسيس أول مشروع له ببضعة آلاف من الدولارات وحتى جمع أكثر من 250 مليار دولار، فهو من أصحاب نظرية ((واحد زائد واحد يساوي اثنين))، دون استخدام كلمات مثل ((قد)) و((ربما)) و((يتوقع)) و((سوف))، أقول لكم، يقال إنه شعر بالإحباط وهو يرى الرئيس بعد ساعة من تنصيبه يوقع قرارات تنفيذية، أعدها قبل أن يجلس على طاولة المكتب البيضاوي، ويتفاخر بتوقيعه المميز، ويمنح الأقلام التي وقع بها هدايا على الحاضرين لذلك المشهد الاستعراضي، وبعدها اخترع عقد لقاءات صحفية في الطائرة، يعلن فيها، دون علم أحد من إدارته، ما يمكن أن يحدث ضجة أو يضر بمصالح فئات من المجتمع، وأغلب ما أعلن حتى الآن، وليس حتى رحل ماسك، ثم التراجع عنه أو أوقفته المحاكم العليا، وكان آخرها قرار طرد الطلاب الأجانب من جامعة ((هارفرد)).

ذلك ما يقال، وما يخطر على البال، بالنا نحن الذين نتابع ونتساءل، أما الذي بداخل ((بال)) إيلون ماسك أو ((الرقاقة)) الصغيرة التي اخترعها، وقد يكون استخدمها، فتلك أمور لن نفتي فيها.

.. وسننتظر.