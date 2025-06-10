"العين" على واشنطن

MENAFN - Al-Bayan) يواصل ممثل الوطن، فريق العين، تحضيراته المكثفة في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وطموحات ((الزعيم)) بالتأكيد أنه لن يكتفي بالمشاركة الشرفية، بل يضع المنافسة هدفاً واضحاً، هذا ما نتمناه في ظل الدعم والرعاية القوية من الإدارة العليا بالنادي، فنحن سعداء بالوجود الإماراتي في هذه البطولة التاريخية التي تقام لأول مرة، في الولايات المتحدة الأمريكية، كلنا متحمسون لترك بصمة حقيقية، وأن نقدم أفضل ما لدينا في كل مباراة، نلعب بروح قتالية، ونتعامل مع كل مواجهة على حدة، سواء كانت أمام يوفنتوس، أم مانشستر سيتي، أم الوداد المغربي، فقد كان واضحاً من خلال التحضيرات والتعاقدات أن الفريق لديه طموحات عالية، ولديه كذلك خبرة وتجربة ناجحة من قبل، وهذه المرة ستتجه الأنظار إليه كونه بطل أكبر القارات، نريد أن يواصل العروض التي عرفناها عنه، ويدع نتائج الدوري المحلي، فهو الآن في مرحلة التحدي القوي بين أكبر أندية النخبة في العالم.

العين لم يذهب للسياحة في أمريكا، نريده أن يرفع علم الإمارات عالياً وسط التظاهرة العالمية الكبرى، فالحدث الكروي كبير، لا سيما بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا)) عن إشرافه بصورة أكبر على البطولة التي تشهد مشاركة 32 فريقاً من أفضل أندية كرة القدم في العالم للمرة الأولى، للتنافس على مدار شهر كامل في ((11)) مدينة مختلفة بأنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، ولعل الهدف من الرؤية الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم ((الفيفا)) جاءت من أجل تعزيز قطاع الرياضة، عبر إطلاق فرص جديدة، وتشجيع الابتكار والتواصل مع الجماهير الرياضية حول العالم.

الكرة لم تعد اليوم مجرد لعبة داخل المستطيل الأخضر، بل تجاوزت الحدود، وأصبحت صناعة حديثة، والذكي من يجيد التعامل معها في ظل المتغيرات والمستجدات التي تطاردنا من كل حدب وصوب.. عيوننا ستتجه دوماً نحو فريق العين ((الزعيم)) في مدينة واشنطن.. والله من وراء القصد.