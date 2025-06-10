غاية الرياضة جودة الحياة لا أكثر 1-2

MENAFN - Al-Bayan) الشخص الذي لا يحب ممارسة الرياضة، يبعث على الشك بأنه يعاني من مانع بدني أو نفسي، يعيقه عن الشعور بهذه المتعة الكبيرة. ونسبة مثل هذا الشخص في المجتمع ليست قليلة؛ فأحدهم لا يمارس حتى رياضة المشي اليومي، غير المكلفة، برغم حقيقة أن الإنسان خلق في الأساس مشاءً، لكنه في غمرة التشتت نسي ((فامشوا..))، وغلب عليها ضرورة غير حميدة، هي البقاء في دائرة الراحة - comfort zone لا يغادرها؛ فهاجمته الأمراض التي لا تعرف لبعضها مصدراً أو علاجاً، بينما كان بمقدوره قطع بضعة مئات من الأمتار فقط، لا الآلاف، ليبتعد سنين عن أمراض العصر، ويضمن الابتسامة والقبول لدى الآخرين؛ فالصحة والنضارة والقدرة على اللين في التعامل والنظر إلى الأمور بحجمها الحقيقي، هذه كلها تعززها الرياضة لتشكّل رأسمالك البدني النفيس.

ترى، هل العزوف عن الرياضة له علاقة بالوعي بأهميتها من عدمه؟ شخصياً لا أعتقد؛ إذ ثمة أكثر من وسيلة اليوم لتشكيل وعي الفرد.

أم أن العزوف له علاقة بإصرار الشخص على عدم التخلص من العائق المانع لممارسة الرياضة، أياً كانت طبيعته، ليعود بعدها إلى حياته الطبيعية التي ما هي إلا الحركة؛ القاعدة الأساس التي انطلقت منها كل الرياضات في العالم بمختلف مسمياتها، منذ الدورة الأولى لأولمبياد أثينا الحديثة عام 1894 وحتى اليوم؟ أقول ربما.

مقطع القول إن في الاعتدال حكمة؛ فموازنة بين ما تريده من الرياضة لجهة الصحة العامة والحفاظ عليها، وضمان حيوية مستمرة، وجودة في العمل والإنتاج، مع شيخوخة هادئة بلا مفاجآت، وبين الهوس النفسي بالرياضة والاهتمام الهستيري بتفاصيلها، بحيث تنام وتصحى على أخبارها ومتابعة أحداثها والدخول في معارك ضارية من أجلها، متناسياً أن الغاية من الرياضة في الأساس، هي جعلك قوياً في مواجهة تحديات الحياة ومقتضياتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والمتعة وفقاً لمبدأ ألا تنسى نصيبك في هذه الدنيا. عن ((الفيفا))، ولِمَ أسّس اليونانيون الرياضة؟ للحديث بقية.